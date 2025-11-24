Τσίπρας για Κασσελάκη: Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω από το να κατέβει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Καθόλου κολακευτικές για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη δεν είναι οι αναφορές που κάνει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει τα δεδομένα σε νέα βάση, υποστηρίζοντας ότι μια ημέρα πριν ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος προσπάθησε να τον μεταπείσει.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μακμπέθ επισκέφτηκαν το ζεύγος Τσίπρα στο σπίτι τους στο Σούνιο, προκειμένου να ανακοινώσει ο κ. Κασσελάκης ότι την επόμενη ημέρα θα ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του, έχοντας ήδη μαγνητοσκοπήσει το βίντεο της ανακοίνωσης.

«Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω. Τον ρώτησα αν είναι σίγουρος. [...] Κατά τη γνώμη μου, του τόνισα, ήταν μια παρακινδυνευμένη απόφαση καθώς "θα έτρωγε πολύ ξύλο χωρίς καμία ελπίδα να εκλεγεί". Ο ίδιος όμως ήταν απολύτως βέβαιος ότι θα εκλεγεί. Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα όχι μόνο ότι θα εκλεγεί πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι σύντομα θα εκλεγεί και Πρωθυπουργός.

Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει:

- Αυτός θα φάει τα μούτρα του.
- Γιατί το λες;
- Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά και η αγωνία του είναι πώς θα τα μεγαλώσουν στο Μαξίμου.
- Και τι τους απάντησες;
- "Αγάπη να υπάρχει κι όλα γίνονται". Τι να του απαντήσω;»

Η αφήγηση συνεχίζει με όσα έγιναν μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τελικά έπεσα έξω. Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως λέει, ο Στέφανος Κασσελάκης είχε ανιχνεύσει πως η βάση του κόμματος ήταν συντριπτικά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό εργαλειοποίησε την απόφαση του πρώην προέδρου να παραμείνει ουδέτερος στην εσωκομματική μάχη. «Ο Κασσελάκης, από την πλευρά του, έπαιξε με όρους πολιτικού μάρκετινγκ σωστά το παιχνίδι. Ήθελε να κερδίσει την εκλογή σε ένα κόμμα που η βάση του ήταν συντριπτικά υπέρ του Τσίπρα. Τί θα πουλούσε; Μητσοτάκη; Τσίπρα θα πουλούσε. Και, από ό,τι φάνηκε το έκανε αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι τι έκαναν οι άλλοι. Εκείνοι, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη, υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακό-μα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις. Όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν. Αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και να ήθελα να παραβώ την απόφασή μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ανάρμοστος για το κόμμα του

Αναφερόμενος στην ποιότητα της προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι «ήταν ένας Πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας». Σημειώνει μάλιστα ότι στην αρχή της θητείας του όλοι επιχείρησαν να τον υποστηρίξουν για να «μπορέσει στοιχειωδώς να σταθεί και να αποφύγουμε τον συλλογικό εξευτελισμό», ενώ για την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕ από την οποία προέκυψε η διάσπαση της ΝΕΑΡ, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για «απονενοημένη επίδειξη αρχηγικής πυγμής».

Η ρήξη με τον Κασσελάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας εντοπίζει τη στιγμή της ρήξης με τον Στέφανο Κασσελάκη στον Φεβρουάριο του 2024 όταν έστειλε την περίφημη επιστολή λίγο πριν την έναρξη του Συνεδρίου του κόμματος, στην οποία μιλούσε με σκληρή γλώσσα για τον νέο πρόεδρο του κόμματος και καλούσε το Συνέδριο να προχωρήσει σε νέα εκλογή προέδρου ώστε να καταγραφεί και αν ο Στέφανος Κασσελάκης έχει την εμπιστοσύνη των μελών.

«Δεν είχα καμία βεβαιότητα ότι θα μπορούσα με μία επιστολή να καθορίσω τις εξελίξεις. Θέλησα ωστόσο να εκπληρώσω το ύστατο χρέος μου απέναντι στο κόμμα που δημιούργησα, μεγάλωσα, πόνεσα και τώρα πια δεν μπορούσα να αναγνωρίσω. Ήταν ίσως σαν μια τελευταία προσπάθεια. Σαν να ήθελα να μετρήσω τις αντιδράσεις, έχοντας μια κρυφή ελπίδα ότι μπορεί να ακουστώ. Και, βεβαίως, η ελπίδα διαψεύστηκε. Το Συνέδριο, με συνοπτικές διαδικασίες, αποφάσισε να απορρίψει την πρότασή μου. Τα πρωτοσέλιδα την επόμενη ημέρα ήταν καταιγιστικά. «Αποδοκιμασία Τσίπρα από το συνέδριο», «Ο Κασ-σελάκης καθάρισε τον Τσίπρα», «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαθηλώνει τον πρώην ηγέτη του». Δεν το μετάνιωσα όμως. Ούτε στενοχωρήθηκα για τους τίτλους των εφημερίδων και το κλίμα που δημιουργήθηκε. Ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι σύντομα οι εξελίξεις θα με δικαιώσουν».

