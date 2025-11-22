Τη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία το «εκδοτικό φαινόμενο» του Αλέξη Τσίπρα - Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Η «Ιθάκη» έχει ήδη ξεπεράσει κατά 150% τις προσδοκίες του εκδοτικού οίκου

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τη Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία το «εκδοτικό φαινόμενο» του Αλέξη Τσίπρα - Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Η μεγάλη στιγμή για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας προετοίμαζε το αναγνωστικό και πολιτικό του κοινό, εδώ και εβδομάδες έχει σχεδόν φτάσει, αφού από τη Δευτέρα, η «Ιθάκη» θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι πριν ακόμη μπει στις προθήκες, η Ιθάκη έχει αρχίσει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο εκδότης Κώστας Δαρδανός μάλιστα σχηματοποίησε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την εκδοτική επιτυχία που θα εκδηλωθεί τη Δευτέρα. Όπως είπε, η «Ιθάκη» έχει ήδη ξεπεράσει κατά 150% τις προσδοκίες του εκδοτικού οίκου, ενώ δήλωσε ότι «έχει ξεπεράσει έναν μήνα πριν την κυκλοφορία του τα επίπεδα του Χάρι Πότερ». Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο εκδοτικός οίκος έχει προχωρήσει ήδη σε δύο ανατυπώσεις για να μπορέσει να καλύψει τόσο τις προπαραγγελίες που έχουν γίνει, αλλά και τη ζήτηση που θα υπάρξει στα βιβλιοπωλεία από τη Δευτέρα.

Διαβεβαιώνει πάντως, ότι το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο και δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ελλείψεων.

«Μιλά για την εποχή θρίλερ, τη χειρότερη εποχή που ζήσαμε στη μεταπολίτευση. Καλά έκανε και τα είπε τώρα. Τότε ήταν νωπά τα γεγονότα και τραυματικά. Ακόμα και τώρα πολλοί λένε ότι δεν θέλουν να θυμούνται εκείνη την περίοδο. Είναι μία χρήσιμη εποχή που μπορούμε να πάρουμε μία απόσταση, απαραίτητη για τον ιστορικό του μέλλοντος», συμπλήρωσε ο κ. Δαρδανός.

Πολιτικά επίδικα

Εκτός από τα εκδοτικά ρεκόρ όμως, υπάρχουν και τα πολιτικά επίδικα, τα οποία σε αυτή την περίπτωση είναι πολλά.

Οι μέχρι τώρα προδημοσιεύεσεις του βιβλίου, αλλά και τα όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει τις δικές του απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν τη θητεία του στον πρωθυπουργικό θώκο, ωστόσο θα ασκήσει και κριτική σε ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στενά.

Επειδή αυτό είναι γνωστό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραδέχονται ότι περιμένουν σε αναμμένα κάρβουνα την έκδοση του βιβλίου προκειμένου να δουν αν αναφέρει κάτι για τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο βιβλίο υπάρχουν αναφορές σε πολλά πρόσωπα που αναμένεται να αντιδράσουν έντονα, όπως στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάνη Βαρουφάκη, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, αλλά και στον Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο ήρθε σε ρήξη τον Φεβρουάριο του 2024.

Νέο ορόσημο η παρουσίαση

Πλέον μετά την έκδοση, επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η παρουσίαση του βιβλίου, η οποία θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς και αναμένεται να αποτελέσει από μόνο του ένα πολιτικό γεγονός.

Παράλληλα, παραμένει επτασφράγιστο μυστικό το ποια πρόσωπα θα συμμετάσχουν στην παρουσίαση.

Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας εκτός από τις επιστημονικές δημοσκοπικές μετρήσεις, θα έβγαζε πολιτικά συμπεράσματα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος και από την αποδοχή που θα έχει το βιβλίο του, αλλά και από την επιτυχία των παρουσιάσεών του. Πλέον, το πρώτο στοίχημα για την κυκλοφορία του βιβλίου φαίνεται πως έχει ήδη κερδηθεί.

