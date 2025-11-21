Ο Πιέρρ και το Eurogroup, ο Μπιμπίλας σύμμαχος Μαρινάκη, οι μηνύσεις της Εξεταστικής

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός

Η είδηση που γράφτηκε σε μερίδα του ξένου Τύπου ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης φέρεται να είναι ένας εκ των επικρατέστερων για την θέση του προέδρου του Eurogroup έχει επιφέρει αναταράξεις στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης. Αν και ο ίδιος ο υπουργός δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον υποψηφιότητας το όνομά του έχει πέσει στο τραπέζι και προφανώς η συζήτηση αυτή αυξάνει τις... μετοχές του. Στο Μέγαρο Μαξίμου προφανώς αισθάνονται χαρούμενοι που το brand της Ελλάδας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Δεν είμαι όμως βέβαιος ότι χάρηκαν όλοι οι συνάδελφοι-υπουργοί του Πιέρρ. Βλέπετε ο Κυριάκος είναι και μέσα στα ονόματα που ακούγονται για την επόμενη μέρα στη ΝΔ και όλο αυτό το σούσουρο γύρω από το όνομά του δημιουργεί αμηχανία (το λέω κομψά) σε αρκετούς...

Ο αναπάντεχος σύμμαχος του Παύλου Μαρινάκη

Δεν ξέρω αν το περίμενε ο Παύλος Μαρινάκης ότι εκτός από τους εκπροσώπους των φορέων του Τύπου και τις ενώσεις δημοσιογράφων θα δικαιωνόταν και από τον Σπύρο Μπίμπιλα ως προς τα θετικά βήματα που γίνονται μέσα από το νομοσχέδιο για την ΡΤ.

Επί της ουσίας ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας (ναι, της Ζωής Κωνσταντοπούλου να μην ξεχνιόμαστε) ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για να δικαιώσει την απόφαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιου για θέματα Τύπου, να φέρει αυτό το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού της Δημόσιας τηλεόρασης, διασφάλισης της διαφάνειας και στήριξης των εργαζομένων.

Τι είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας; Ότι ναι μεν το νομοσχέδιο αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα αλλά θέτει ένα θέμελιο αλλά και ότι γίνεται ένα γενναίο βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας τηλεόρασης.

Ούτε ο… ψηλός δεν θα τα έλεγε καλύτερα.

Οι μηνύσεις της εξεταστικής

Η κατάσταση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεφύγει εντελώς. Μετά την άγρια κόντρα του Μακάριου Λαζαρίδη με έναν εκ των μαρτύρων, τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Τζεδάκη η υπόθεση αποκτά και άλλο νομικό ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση ότι ο Λαζαρίδης άσκησε σωματική βία εναντίον του Τζεδάκη αν και ο τελευταίος το διαψεύδει! Ο Λαζαρίδης μετά από αυτό έγινε... Τούρκος και απειλεί με μηνύσεις την υπεύθυνη του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ τη Στεφανία Μουρελάτου... Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη ζητάει την αποπομπή του Μακάριου από την εξεταστική και εδώ ισχύει το ρηθέν «μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση».

Η Διαμαντοπούλου και ο «αόρατος» Τσίπρας

Σπάω το κεφάλι μου να καταλάβω αυτό που είπε η Άννα για τον Τσίπρα, ότι είναι «αόρατος» κι αυτός και το βιβλίο του και ότι έχει χάσει σε 7 εκλογές κλπ.

Τι εννοούσε λέγοντας αόρατος; Ότι δεν τον υπολογίζουν στο ΠΑΣΟΚ;

Αναρωτιέμαι με ποιον τον συγκρίνει. Με τον Ανδρουλάκη που έχει χάσει από τον Τσίπρα σε όλες τις αναμετρήσεις; Ή μήπως η κυρία Διαμαντοπούλου λησμονεί ότι ο Ανδρουλάκης έχασε μέχρι και από τον τουρίστα από το Μαϊάμι, τον Κασσελάκη... Εκθαμβωτική η ορατότητα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Βγάζει μάτι που λέμε...

Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Καραναστάση

Με την αποχώρηση του Διαμαντή από την Πλεύση Ελευθερίας δεν πέσαμε κι από τα σύννεφα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν γνωστό στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι οι σχέσεις του Καραναστάση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου είχαν διαρραγεί πολιτικά. Δεν θα υπεισέλθω στα προσωπικά τους διότι απεχθάνομαι το κουτσομπολιό. Πολιτικά όμως υπήρχε μεγάλη γκρίνια στο εσωτερικό της Πλεύσης για τον Διαμαντή και η Ζωή επειδή είναι εργασιομανής δεν κάνει πίσω σε τέτοια ζητήματα. Πέραν των δημόσιων φιλοφρονήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας υπήρχε μια σοβαρή ένταση στο κόμμα η οποία εκτονώθηκε με την αποχώρηση του ηθοποιού. Οι κακές γλώσσες λένε ότι χαλούσε το προφίλ της δυναμικής Ζωής. Τι να σας πω; Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου...

Τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος

Η τελευταία εμφάνιση του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Αριστοτέλη Παντελιάδη έφερε περισσότερα καρφιά παρά επιχειρήματα και έβαλε στο στόχαστρο την κυβέρνηση με έμμεσες βολές προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωριακάκο. Ο κ. Παντελιάδης σε συνέντευξη τύπου μίλησε με υψηλούς τόνους για «λαϊκισμό» που στρέφεται κατά του κλάδου, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δημιουργούν κλίμα καχυποψίας απέναντι στις αλυσίδες. Από την άλλη πλευρά ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τους ελέγχους και να «χτυπήσει» την αισχροκέρδεια, στέλνοντας σαφές μήνυμα και οι τιμές θα παρακολουθούνται στενά.

Public: Οι ζημιές-ζημιές αλλά τα ταξίδια-ταξίδια

«Φλέβα χρυσού» χτύπησε το σχόλιο της στήλης αναφορικά με τα τεκταινόμενα στα Public, καθώς τηλέφωνα και e-mail «έσπασαν» με άκρως ενδιαφέρουσες ιστορίες από την εταιρεία. Η πιο «πιπεράτη» από αυτές αφορά τα ταξίδια της (νέας) διοίκησης, που επέλεξε να περάσει ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού κάνοντας «τουρ» στα καταστήματα της περιφέρειας, δίνοντας μάλιστα έμφαση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ενώ λίγο αργότερα, πέρασε αρκετές εβδομάδες στην Κορέα, καλεσμένη ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της εταιρείας. Και όλα αυτά, ενώ πολλά καταστήματα ψάχνουν διευθυντές και η θυγατρική στην Κύπρο αναμένεται να κλείσει τη χρονιά με διόλου ευκαταφρόνητες ζημιές που μπορεί να ξεπεράσουν και τα 5 εκατομμύρια.

Η Aegean πάει… κινητή τηλεφωνία

Σε ένα διαφορετικό… άθλημα μπαίνει η Aegean καθώς εισέρχεται και στην… κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, δεν πρόκειται να ξεκινήσει να ανταγωνίζεται τους μεγάλους «παίχτες» του κλάδου, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες τους να αποκτήσουν μία eSIM σύνδεση όταν ταξιδεύουν εκτός ΕΕ, όπου οι χρεώσεις περιαγωγής κυριολεκτικά «εκτοξεύονται». Τέτοιου είδους συνδέσεις είναι πολύ της μόδας, δεδομένου κιόλας ότι όλα γίνονται ψηφιακά καθώς δεν απαιτείται φυσική κάρτα SIM. Απλά, πρέπει να το υποστηρίζει το smartphone σας με τη σχετική λίστα να διευρύνεται διαρκώς. Διαφορετικά, θα πάτε στη Σιγκαπούρη, όπως πάει ο πρωθυπουργός και θα βρεθείτε να πληρώνετε ουκ ολίγα ευρώ για να χρησιμοποιείτε το smartphone σας…

Προ το πυλών το dela Lamda με ΙΟΝ

Θέμα χρόνου είναι να κλείσει το deal της Lamda Development με τον ιταλικό τεχνολογικό-χρηματοοικονομικό όμιλο ΙΟΝ, με τη διοίκηση να στοχεύει στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό, συνολικής δόμησης περίπου 250.000 τ.μ., το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει τον χαρακτήρα της περιοχής ως κόμβου τεχνολογίας. Στην πλήρη λειτουργία του το κέντρο θα απασχολεί περί τους 2.000 εργαζομένους από 44 χώρες, θα περιλαμβάνει 50.000 τ.μ. γραφειακών χώρων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων για διεθνείς εκδηλώσεις και έως 200.000 τ.μ. οικιστικών μονάδων για τη στέγαση προσωπικού. Η Lamda προβλέπει εισπράξεις 450 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση γης, ενώ η συνολική επένδυση της ΙΟΝ εκτιμάται άνω του 1,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2030.