Μαρινάκης κατά Ανδρουλακη: «Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε «ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση».

Από το βήμα της Βουλής, ο Παύλος Μαρινάκης είπε: «κύριε Ανδρουλάκη δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας. Προαναγγείλατε από χθες μία ομιλία, παρέμβαση ελλείψει προγράμματος και εναλλακτικής πρότασης, περιμένατε μήνες ολόκληρους τη μέρα που θα έρχονται δύο μάρτυρες στην Εξεταστική για να κάνετε το δικό σας σόου».

Και πρόσθεσε: «Είναι φοβερό για κάποιον να κάνει δύο φορές το ίδιο λάθος και να περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα. Στην αρχή λέγατε, ''σιγά μην τους καλέσουν''. Την πρώτη μέρα που η πλειοψηφία κατέθεσε έναν κατάλογο και είπε ότι θα επικαιροποιηθεί, μας αμφισβητήσατε. Εκλήθησαν. Μετά είπατε ''σιγά μην τους καλέσουν'' και ενώ ένας εκ των δύο έστειλε ένα υπόμνημα θεωρώντας ότι μπορεί να μην μιλήσει, κάτι που θα αξιολογηθεί, στον Εισαγγελέα ποιος τους έστειλε; Αυτό που ''δεν θα τους συγκάλυπτε''. Ποιος πρότεινε να πάνε στον εισαγγελέα; Η κυβερνητική πλειοψηφία».

«Είπατε και κάτι άλλο φοβερό, δεν ξέρω αν το κάνατε κατά λάθος κύριε Ανδρουλάκη, αλλά ίσως είναι και ένα άλλο αυτογκόλ. Είπατε ότι στον εισαγγελέα πάει μόνος του, πάει για τις πράξεις του. Είναι τελικά κατηγορούμενος; Στον εισαγγελέα τον έστειλε η κυβερνητική πλειοψηφία. Ήρθε και ο άλλος μάρτυρας κύριε Ανδρουλάκη και δεν είδα να επικαλείστε κάτι. Μιλήσατε πάλι, λες και είναι η ομιλία σας από Τεχνητή Νοημοσύνη για τα γνωστά των προηγούμενων ετών. Αλλά είπατε και ένα ψέμα που προκύπτει από τα Πρακτικά της Βουλής. Ότι ο κος Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά σε έναν μάρτυρα».

Και στη συνεχεία ανέφερε: «''Σας επιτέθηκα σωματικά;'', ρωτάει ο κ. Λαζαρίδης τον μάρτυρα. ''Σωματικά, όχι''. Άρα κύριε Ανδρουλάκη ήρθατε σήμερα στη Βουλή και λόγω του εκνευρισμού σας, είπατε ψέματα».

Αναφερόμενος στο θέμα της βεντέτας στην Κρήτη ο Παύλος Μαρινάκης είπε στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Άλλο ψέμα. Είπε ο κος Χρυσοχοΐδης ό,τι απαράδεκτο είπατε και εσείς για τις βεντέτες για να χαϊδέψετε τα αυτιά εν δυνάμει ψηφοφόρων σας στην Κρήτη. Είπε ποτέ ο κος Χρυσοχοΐδης ότι η βεντέτα είναι έγκλημα τιμής, θέλοντας έμμεσα να τη δικαιολογήσει; Όχι. Είπε ότι αυτό είναι συμμορίες δεν είναι βεντέτες, δεν είπε ''είναι έγκλημα τιμής''. Δεν κατηγορείστε γιατί είπατε δεν είναι βεντέτα, είναι κάτι άλλο. Είπατε ότι η βεντέτα είναι έγκλημα τιμής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο».

Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε για την ΕΡΤ: ««Είπατε επίσης σήμερα σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο θωρακίζει την ελευθερία του Τύπου ότι δημοσιογράφοι που αναπαράγουν το κυβερνητικό αφήγημα, είναι για γέλια επειδή δεν σας αρέσει αυτό που λένε. Δηλαδή όταν αναπαράγεται η θέση της κυβέρνησης, είναι για γέλια; Αλλά, ξέρετε κάτι; Επειδή είπατε και εσείς ότι έπεσε η ΕΡΤ σε θέσεις κτλπ, ζητείστε να ακούσετε τι είπαμε πριν στην Ολομέλεια. Πάρτε από τα Πρακτικά την έκθεση του Reuters που κατατάσσει το ertnews πρώτο σε αξιοπιστία.

Και αν δεν το πιστεύετε, ζητήστε την ετήσια έκθεση για το κράτος Δικαίου. Αλλά πώς να μιλήσετε εσείς για κράτος δικαίου όταν συκοφαντείτε ένα κόμμα, έναν πρωθυπουργό ως ενορχηστρωτές μιας συγκάλυψης που δεν έγινε ποτέ; Αν δεν αλλάξετε ρότα, δεν θα δείτε χαΐρι ποτέ, κύριε Ανδρουλάκη».».

Διαβάστε επίσης