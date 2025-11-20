Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκηνοθετήσατε την απόδραση του κ. Φραπέ»

Οργισμένος για όσα έγιναν χθες και σήμερα στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.



Σχολιάζοντας την απουσία του Γιώργου «Φραπέ» Ξυλούρη από τη σημερινή διαδικασία και την άρνηση της πλειοψηφίας να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός καθησύχαζε πριν μία εβδομάδα ότι ο «Φραπές» θα έρθει να καταθέσει στην Εξεταστική.



«Με έναν μαγικό τρόπο του Χάρι Πότερ ο κ. Φραπές δεν εμφανίστηκε στην εξεταστική για να μην ακούσει ο ελληνικός λαός τη σχέση του με τον Μάκη Βορίδη, να μην απαντήσει ποιος είναι ο «Γρηγόρης» που του έκλεινε τα ραντεβού με τα κορυφαίους αξιωματούχους της ΝΔ, γιατί ο Λευτέρης Αυγενάκης του υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις και ποιος του έκανε πλάτες για να απειλεί μέχρι την Ευρωπαία Εισαγγελέα».



«Σκηνοθετήσατε την απόδραση του κ. Φραπέ. Αυτή τη δυσωδία θέλετε να κρύψετε από τον ελληνικό λαό, και τη σχέση του με τον ίδιο τον πρωθυπουργό», τόνισε σε πολύ έντονο ύφος ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Επέκρινε μάλιστα τα ΜΜΕ που όπως είπε παρουσίασαν ότι «τάχα είστε και τιμητές, ότι τάχα εσείς τον οδηγείτε στον Εισαγγελέα και όχι οι πράξεις του. Εσείς τον οδηγήσατε στο σκοτάδι για να τον κρύψετε καλά».



Ο κ. Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο κ. Ξυλούρης δεν προσήχθη βιαίως, τόνισε ότι «αν δεν είχατε κάτι να φοβηθείτε θα δεχόσασταν την άποψη όλης της αντιπολίτευσης να προσαχθεί στην Εξεταστική και να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών, αλλά δεν το δεχτήκατε γιατί είστε σε απόλυτη συνεννόηση μαζί του και του κάνετε πλάτες».



«Κουράσατε, είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε!», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Η σημερινή ΝΔ δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον φιλελευθερισμό, ούτε με τον φιλοευρωπαϊσμό. Είναι ένα κόμμα σκοτεινό».



Παράλληλα, αναφορικά με όσα έγιναν χθες στην Εξεταστική με τη σφοδρή αντιπαράθεση που υπήρξε ανάμεσα στον μάρτυρα και τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, έκανε λόγο για «εκφασισμό, ακροδεξιό τραμπουκισμό για Λαζαρίδη. Κινήθηκε σωματικά εναντίον του και απειλεί με μηνύσεις τη Στεφανία Μουρελάτου».



«Το μέγαρο Μαξίμου διολισθαίνει συνεχώς στις πρακτικές της κυβέρνησης Τσίπρα/Καμμένου», τόνισε με νόημα ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ αναρωτήθηκε αν όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές της ΝΔ «ξέρουν να μετρούν τα πρόβατα».



Στο ίδιο ύφος και στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι η μη εφαρμογή της απόφασης που αφορά τον ίδιο για τις υποκλοπές, δείχνει ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να μετατρέψει την Ελλάδα σε «Ουγκάντα της Ευρώπης».



«Είστε επικίνδυνοι, είστε αδίστακτοι», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

