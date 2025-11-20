Η κίτρινη κάρτα στον Τασούλα, ο φραπές και τα πολλά... κεράσια, το εμπάργκο του Νίκου

Η κίτρινη κάρτα στον Τασούλα

Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι αλλά ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ πήρε σαφείς αποστάσεις από τις ανησυχίες που διέρρευσε στο Βήμα ο Κώστας Τασούλας για τις κάλπες του 2027. «Ούτε δεύτερες, ούτε τρίτες κάλπες δεν βλέπω», είπε ο πρωθυπουργός αδειαζονταςουσιαστικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, «διπλές κάλπες», «τριπλές κάλπες», δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό» τόνισε με νόημα. Του έριξε δηλαδή... κίτρινη κάρτα για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος δυσανασχετεί με τον ΠτΔ. Θυμίζω ότι ο Τασούλας είχε πάρει αποστάσεις και για την τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και πάλι το Μαξίμου είχε ενοχληθεί.

Ο φραπές και τα πολλά... κεράσια

Σήμερα είναι η ημέρα που όλοι περιμένατε! Διότι σήμερα, ο κύριος «φραπές» -κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης- αναμένεται στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εάν λοιπόν προσέλθει στη Βουλή για να καταθέσει -και λέω εάν διότι παίζεται και να μην πάει τελικά στην Εξεταστική- έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει.Σας είχα γράψει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κύριος «φραπές» μετέφερε σε συνομιλητές του την απόφασή του να καταθέσει συνταρακτικά στοιχεία εναντίον πρώην και νυν στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ -«τυχερών» και... άτυχων- διότι (σσ σύμφωνα με αυτά που διέρρεε ο ίδιος ο «φραπές») είχε -υποτίθεται- στοιχεία και ντοκουμέντα ότι κάποιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ τον εκβίαζαν -ισχυριζόταν- και ζητούσαν μπαξίσι για να του ξεμπλοκάρουν τον ΑΦΜ και να του καταβάλουν τις επιδοτήσεις που αξίωνε να λάβει. Το τι είχαν ακούσει τα αυτιά των συνεργατών μου δεν λέγεται! Μου μετέφεραν ότι ο «φραπές» υποστήριζε ότι έχει στοιχεία -εννοούσε μάλλον οπτικοακουστικό υλικό- για να αποδείξει ότι ήταν θύμα εκβίασης και ότι κάποιοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ του ζητούσαν ποσοστό γύρω στο 15% επί των αναμενόμενων επιδοτήσεων για να του ξεμπλοκάρουν τον ΑΦΜ… Τελικά, φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει κανένα ντοκουμέντο για να στοιχειοθετήσει τους ισχυρισμούς του ότι κάποιοι τον πίεζαν ζητώντας ανταλλάγματα. Γι' αυτό -όπως μου μετέφεραν αρμοδίως- οι νομικοί του σύμβουλοι πρότειναν στον κύριο «φραπέ» να επιλέξει ένα από τα δύο: Ή να μην προσέλθει καν στη Βουλή για να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή αν τελικώς αποφασίσει να πάει να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής και να μην βγάλει άχνα... Τι θα πράξει τελικώς ο κύριος «φραπές»; Κοντός ψαλμός αλληλούια!

Απ' όλα αυτά πάντως, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ένα: Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι, όπως λέει ο θυμόσοφος λαός...

Οι βουλευτές της ΝΔ με τις ανεβασμένες μετοχές

Σας έχω ξαναγράψει από τη στήλη να κρατάτε μικρό καλάθι όταν ακούτε ή διαβάζετε ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει κεφάλια στο Μαξίμου όταν θα κάνει ανασχηματισμό και διάφορα άλλα τέτοια γλαφυρά... Όλα όσα ακούγονται ότι θα φάει τον Χατζηδάκη, ότι θα διώξει τον Σκέρτσο και τον Μυλωνάκη είναι τρίχες και μάλιστα κατσαρές. Όσοι τα γράφουν θα πάνε... κουβά. Πάμε όμως παρακάτω, να σας πω ποιοι βουλευτές της ΝΔ φαίνεται να έχουν ανεβασμένες μετοχές στο γαλάζιο χρηματιστήριο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρόεδρος θα αξιοποιήσει κάποια στιγμή τον Μακάριο Λαζαρίδη που το τελευταίο διάστημα παίζει πολύ δυνατά στα κανάλια, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ο οποίος δεν διστάζει να τα «χώσει» στην κυβέρνηση, αλλά δεν δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη ο οποίος εντάσσεται στο καραμανλικό μπλοκ, ασκεί θεσμική κριτική αλλά έχει κρατήσει ισορροπίες με το Μαξίμου και έχει λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης...

Στις... καλένδες τα γλυπτά του Παρθενώνα

Η ιστορία με τα γλυπτά του Παρθενώνα όπως ίσως θα καταλάβατε παραπέμπεται στις καλένδες. Το άφησε να εννοηθεί και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος μέχρι πρότινος είχε ελπίδες... «Δεν είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα» παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός. Πρακτικά η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που προτείνει το βρετανικό μουσείο, να έρθουν δηλαδή στην Ελλάδα για κάποιο διάστημα με τη μορφή επινοικίασηςδιότι είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι ανήκουν στους Άγγλους. Το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε. Κρύβει πολλές παγίδες και απαιτείται ψυχραιμία.

Έκλεισε πριν ανοίξει το «μέτωπο» Δούκα - Χριστοδουλάκη

Συνεπείς παραμένουν στο ΠΑΣΟΚ στη σιωπηρή συμφωνία όλων των εσωκομματικών πλευρών να μην αυξήσουν την ένταση καθώς όλοι συνηγορούν πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για έναν νέο γύρο εσωστρέφειας που το μόνο που θα κάνει θα είναι να διώξει ψηφοφόρους. Έτσι, το μέτωπο που παραλίγο να ανοίξει μεταξύ Χάρη Δούκα και Μανώλη Χριστοδουλάκη, έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σε συνέντευξή του, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του σεναρίου συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι το οποίο ερμηνεύτηκε από πολλούς ως αποστασιοποίηση από τον Χάρη Δούκα, στον οποίο «διαβάζουν» μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Όμως στη σκιά αυτών των δημοσιευμάτων η πλευρά Δούκα δείχνει να μην έχει καμία διάθεση να «σηκώσει» το θέμα, διαμηνύοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα για τις σχέσεις των δύο πολιτικών.

Γιατί η κόντρα ΚΚΕ - Δικαιοσύνης μπορεί να «ξεφύγει»

Η διαβίβαση στη Βουλή δικογραφίας κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα δεν είναι «απλό» πράγμα. Το θέμα αφορά τα οικονομικά των κομμάτων και το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει πάγια θέση να μην γνωστοποιεί τα ονοματεπώνυμα όσων το υποστηρίζουν οικονομικά ώστε να μη στοχοποιηθούν. Ο Περισσός μιλά για πολιτική δίωξη και ανυπόστατες κατηγορίες, αφού όπως λέει τηρεί τα νόμιμα, ωστόσο η επαναφορά του Αρείου Πάγου με ανακοίνωση που δεν κατονομάζει το ΚΚΕ, περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ζήτημα, καθώς αναφέρει ότι τα καταγγελλόμενα (από τον δικηγόρο και γνωστό ιδεολογικό εχθρό του ΚΚΕ) Κωνσταντίνο Πλεύρη «δεν ήταν προδήλως νομικά αβάσιμα». Πλέον η «μπάλα» βρίσκεται στο γήπεδο της ΝΔ, καθώς η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφανθεί επί της άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα. Σε κάθε περίπτωση το θέμα έχει απαντηθεί σε πολλές φάσεις από το ΚΚΕ, τόσο από τον ίδιο τον Κουτσούμπα, όσο και από την προκάτοχό του Αλέκα Παπαρήγα, η οποία μάλιστα είχε προκαλέσει την τότε κυβέρνηση να διακόψει την κρατική επιχορήγηση του ΚΚΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε αυτό δε θα αλλάξει τη στάση του κόμματος για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα ξεπερνά την πολιτική αντιπαράθεση και κινδυνεύει να βρεθεί στην τακτική δικαιοσύνη, με κατηγορούμενο μάλιστα τον ΓΓ του κόμματος.

Είδες η ΔΕΗ;

Η νέα εποχή της ΔΕΗ ξεκίνησε χθες από το FourSeasons του Λονδίνου με τον Γιώργο Στάσση να κηρύσσει την έναρξη της μετάβασης από την «πράσινη» στην «powertech» ΔΕΗ. Τις επίσημες ανακοινώσεις πιθανότατα τις γνωρίζετε ήδη, όμως οι συζητήσεις στο βραδινό τραπέζι με τους δημοσιογράφους είχαν «ζουμί» και έβγαλα ειδήσεις που θα δούμε να γράφονται τις επόμενες μέρες. Κρατήστε τις λέξεις κλειδί «τηλεπικοινωνίες» και «εξωστρέφεια» (στην ΝΑ Ευρώπη) και όσο για το μέρισμα, υπολογίστε ότι μπορεί να φτάσει τα 1,2 ευρώ ανά μετοχή το 208. Οπότε αναμείνατε στο ακουστικό σας ή μάλλον πάνω από το router σας...

Τα F16 και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα F16 με τη ΓΕΚ Τέρνα. Πέρα από ότι τα έργα της εταιρείας τρέχουν με… υπερηχητικές ταχύτητες, υπάρχει όντως επαφή καθώς σε μικρή απόσταση από το νέο αεροδρόμιο που αναπτύσσει η εταιρεία στο Καστελλι βρίσκεται το αεροδρόμιο της Πολεμικής Αεροπορίας το οποίο και χρησιμοποιούν τα μαχητικά αεροσκάφη. Για του λόγου το αληθές, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίασης του έργου τα γαλανόλευκα F16 πέταγαν πολύ χαμηλά πάνω από τους σχεδόν έτοιμους διαδρόμους προσγείωσης/απογείωσης. Τόσο κοντά που οι άνθρωποι της ΓΕΚ Τέρνα έλεγαν μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα πρέπει να βάλουν ειδική σήμανση μην τυχόν και κάποιο μπερδευτεί και προσγειωθεί κατά λάθος στον υπό κατασκευή ακόμα νέο διάδρομο.

H αισιοδοξία της NBG Securities για τις τράπεζες

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τραπεζικό κλάδο εκφράζει η NBG Securities μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου, τα οποία αποτύπωσαν την ανθεκτικότητα του εγχώριου banking ακόμη και σε περιβάλλον σταδιακής μείωσης των επιτοκίων. Οι αναλυτές της εταιρείας επισημαίνουν ότι η σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους αντικατοπτρίζει την προσέγγιση ενός κατώτατου επιτοκιακού επιπέδου και μια πιο ήπια καθοδική πίεση στο spread, περιορίζοντας την αρνητική επίδραση στα βασικά έσοδα των τραπεζών. Η NBG Securities αναδεικνύει ως σημαντική τάση την σταδιακή ωρίμανση των οργανικών εσόδων: η αναλογία των μη-επιτοκιακών εσόδων αυξάνεται, με αποτέλεσμα η ευαισθησία του συστήματος στην πορεία των επιτοκίων να μειώνεται. Αυτή η μετατόπιση προς πιο ισορροπημένο μίγμα εσόδων ενισχύει την προβλεψιμότητα κερδοφορίας και βελτιώνει την αντοχή σε περιόδους επιτοκιακών μεταβολών. Επιπλέον, οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν υψηλοί παρά την πίεση που ασκούσε η πιστωτική επέκταση στην αποταμιευτική βάση. Η σταθερή ρευστότητα σε συνδυασμό με κεφαλαιακούς δείκτες που υπερβαίνουν σημαντικά τις εποπτικές απαιτήσεις καταδεικνύει την ικανότητα των τραπεζών να στηρίζουν επιθετική δανειοδοτική πολιτική χωρίς να διακυβεύεται η κεφαλαιακή τους θέση. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου, μέσω επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, αποδείχθηκε κρίσιμο στοιχείο στη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Συνεχίζει να αγοράζει μετοχές ο Μυτιληναίος

Mε αμείωτο ρυθμό συνεχίζει τις αγορές μετοχών της Metlen o Ευάγγελος Μυτιληναίος, με νέες κινήσεις να καταγράφονται στις πρόσφατες γνωστοποιήσεις του Χ.Α. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 18 Νοεμβρίου η Melvet Investments LTD απέκτησε 5.000 μετοχές με μέση τιμή 40,94 ευρώ (έναντι 204.700 ευρώ), ενώ παράλληλα η Kilteo LTD προχώρησε στην αγορά 15.000 μετοχών με μέση τιμή 40,34 ευρώ (έναντι 605.100 ευρώ). Η συνολική αξία των συναλλαγών ανέρχεται σε περίπου 809.800 ευρώ.

