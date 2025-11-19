Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε PowerTech ηγέτη της ΝΑ Ευρώπης, χωρίς ανάγκη ΑΜΚ

Ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης τόνισε ότι η πλειονότητα των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από λειτουργικές ροές (FFO), περίπου 7 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί με δανεισμό, διατηρώντας τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA κάτω από το όριο 3,5x που έχει τεθεί από τον όμιλο

Αμαλία Κάτζου

Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε PowerTech ηγέτη της ΝΑ Ευρώπης, χωρίς ανάγκη ΑΜΚ
ΔΕΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τρεις άξονες - «πράσινη» και ευέλικτη παραγωγή, ενίσχυση των δικτύων διανομής και διεύρυνση υπηρεσιών λιανικής - δομείται το νέο business plan 2026–2028 της ΔΕΗ, με στόχο να επιτευχθεί άλμα στη λειτουργική κερδοφορία στα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος της τριετίας, μέσω κεφαλαιακών δαπανών 10,1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης στο Capital Markets Day 2025.

Ο κ. Στάσσης τόνισε ότι η πλειονότητα των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από λειτουργικές ροές (FFO), περίπου 7 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί με δανεισμό, διατηρώντας τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA κάτω από το όριο 3,5x που έχει τεθεί από τον όμιλο. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν χρειάζεται ΑΜΚ για να καλυφθούν οι επενδύσεις», επισήμανε.

Από τα 10,1 δισ. ευρώ των κεφαλαιουχικών δαπανών, σύμφωνα με τη διοίκηση, τα 5 δισ. είναι προαιρετικά, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να αξιολογεί αυστηρά κάθε εξαγορά και να προτεραιοποιεί — εάν χρειαστεί — την επαναγορά μετοχών έναντι έργων με μικρότερη αποδοτικότητα.

Στον τομέα της παραγωγής, ο στόχος είναι η επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ κατά 6,3 GW σε σχέση με το τέλος του έτους, ώστε το 2028 οι ανανεώσιμες πηγές να φτάσουν τα 12,7 GW και να αντιπροσωπεύουν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Η ΔΕΗ αναφέρει ότι 3,9 GW έργα βρίσκονται ήδη σε κατασκευή ή σε ανάπτυξη — καλύπτοντας περίπου το 80% του στόχου.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη ευέλικτης παραγωγής και αποθηκευτικών λύσεων, σχεδιάζοντας χαρτοφυλάκιο μπαταριών 1,5 GW και μονάδα peaker 80 MW στη Ρουμανία. Η απόσυρση ανθρακικών μονάδων στην περιοχή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επενδύσεις σε κλειστού κύκλου μονάδα στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο διεθνοποίησης, η ΔΕΗ έχει παρουσία ή προγραμματίζει να αποκτήσει παρουσία σε έξι χώρες, στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, βελτιστοποιεί τη διαχείριση των assets, ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο και επιτρέπει το ξεκλείδωμα αξίας μέσω διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας.

Η ισχυρή πελατειακή βάση στη λιανική στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αναμένεται να στηρίξει την επέκταση των ΑΠΕ και την προσφορά νέων ενεργειακών υπηρεσιών. Ο κ. Στάσσης ανέφερε ως επιτυχημένη κίνηση την εξαγορά του Κωτσόβολου, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις καλύτερες που έχουμε κάνει», με στόχο συνέργειες στην προώθηση λύσεων ενέργειας και ηλεκτρονικών.

Στον τομέα των δικτύων, προβλέπεται αύξηση επενδύσεων 40% στην Ελλάδα (2,6 δισ. ευρώ την τριετία 2025–2028 σε σύγκριση με 2021–2024) και 36% στη Ρουμανία, γεγονός που θα ανεβάσει τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση στα 6,5 δισ. ευρώ το 2028 από 5,6 δισ. το 2025. Το δίκτυο οπτικών ινών προωθείται με ταχείς ρυθμούς, αξιοποιώντας το εναέριο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο 3,8 εκατ. καταναλωτές προσβάσιμους στο τέλος του 2028 από 1,7 εκατ. στο τέλος του 2025.

Σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η ΔΕΗ δεν αναζητά στρατηγικές εξαγορές, όμως θα προσφέρει σύντομα υπηρεσίες φωνής μέσω ευρυζωνικού ίντερνετ (VoIP). Οι πελάτες του ΔΕΗ Fiber αυξάνονται σταδιακά, με 5.000 νέους πελάτες κάθε μήνα και στόχο τους 18.000 στο τέλος του έτους.

Έμφαση δίνεται επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου — ο δεύτερος πυλώνας του νέου πλάνου προβλέπει την παροχή υποδομών AI. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το σχέδιο για mega data center 300 MW στην Κοζάνη, με προοπτική αναβάθμισης σε 1.000 MW, αν και — όπως διευκρίνισε ο κ. Στάσσης — το έργο δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο business plan λόγω έλλειψης οριστικής συμφωνίας με hyperscaler.

Συνολικά, ο οδικός χάρτης που παρουσίασε η διοίκηση στοχεύει στη μεταμόρφωση της ΔΕΗ σε PowerTech ηγέτη στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδυάζοντας πράσινη παραγωγή, ανθεκτικά δίκτυα, πελατοκεντρικές υπηρεσίες και ψηφιακή «AI driven» λειτουργία — ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση, όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την προσφυγή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι αγρότες της Ηλείας: Κινητοποιήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, ζωονόσους και τιμές προϊόντων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αγοράστε noodles για μια εβδομάδα» Ποια χώρα φοβάται Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και τι λέει στους πολίτες της για apps και κινητά Made in China

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οι έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν (ξανά) την πρώην λίμνη Αγουλινίτσας - Βίντεο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητικά στοιχεία του Πενταγώνου: Αυξητική τάση στα ατυχήματα στρατιωτικών αεροσκαφών

18:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ανάσα» για τους οδηγούς στη Αθηνών-Κορίνθου - Διαπλάτυνση στον δρόμο Χαϊδαρίου-Σκαραμαγκά

18:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Στη φυλακή οι 9 κατηγορούμενοι

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Θεσπρωτία - Έπεσαν 6.500 κεραυνοί στη δυτική Ελλάδα

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου στη Συρία μετά την αποτυχία των συνομιλιών με Αλ Σάρα - Επισκέφθηκε προκεχωρημένη θέση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Φονική ρωσική επίθεση στη δυτική Ουκρανία: Τουλάχιστον 25 νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά - Βίντεο

17:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου (22-23/11) με Παναθηναϊκό κι Ολυμπιακό!

17:41ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αλλάζει όψη: €2.500.000 για ενεργειακή αναβάθμιση

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδαραβικό δείπνο στον Λευκό Οίκο: Η εκθαμβωτική Μελάνια, η επιστροφή Μασκ και ο Ρονάλντο - Φωτογραφικά στιγμιότυπα

17:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λοβέρδος στη δίκη Novartis: «Έπρεπε να βρεθούν άνθρωποι να καταθέσουν και κατηγορίες για να προχωρήσουν»

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος, ο Διαμαντής είναι ανεκτίμητος, εμπνευστής και στρατηγός σε πολλές μάχες και νίκες

17:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Χρηματικές κυρώσεις σε τέσσερα υπουργεία για την εκκρεμότητα των αποφοίτων ΤΕΙ

17:24ΚΟΣΜΟΣ

H Πολωνία στο «κόκκινο»: Κατεβάζει 10.000 στρατιώτες στους δρόμους για την προστασία των υποδομών μετά το σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

17:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη: Δημιουργούμε σχολεία σύγχρονα, βιώσιμα και ανοιχτά στη γνώση

17:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε PowerTech ηγέτη της ΝΑ Ευρώπης, χωρίς ανάγκη ΑΜΚ

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:21ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ καρέ η δολοφονική επίθεση στον 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διθύραμβοι Ζωής για Καραναστάση μετά την παραίτηση: Δεν τον νίκησε ο βούρκος, ο Διαμαντής είναι ανεκτίμητος, εμπνευστής και στρατηγός σε πολλές μάχες και νίκες

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή του ξυλοδαρμού του 58χρονου οδηγού από τον 29χρονο

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα στη Θεσπρωτία - Έπεσαν 6.500 κεραυνοί στη δυτική Ελλάδα

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

12:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Σπίτι μου 2»: Νέα διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων – Παράταση ένταξης στο πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ