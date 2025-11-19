Στάσσης: Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε PowerTech ηγέτη της ΝΑ Ευρώπης, χωρίς ανάγκη ΑΜΚ

Σε τρεις άξονες - «πράσινη» και ευέλικτη παραγωγή, ενίσχυση των δικτύων διανομής και διεύρυνση υπηρεσιών λιανικής - δομείται το νέο business plan 2026–2028 της ΔΕΗ, με στόχο να επιτευχθεί άλμα στη λειτουργική κερδοφορία στα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος της τριετίας, μέσω κεφαλαιακών δαπανών 10,1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Στάσσης στο Capital Markets Day 2025.

Ο κ. Στάσσης τόνισε ότι η πλειονότητα των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από λειτουργικές ροές (FFO), περίπου 7 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί με δανεισμό, διατηρώντας τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA κάτω από το όριο 3,5x που έχει τεθεί από τον όμιλο. «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν χρειάζεται ΑΜΚ για να καλυφθούν οι επενδύσεις», επισήμανε.

Από τα 10,1 δισ. ευρώ των κεφαλαιουχικών δαπανών, σύμφωνα με τη διοίκηση, τα 5 δισ. είναι προαιρετικά, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να αξιολογεί αυστηρά κάθε εξαγορά και να προτεραιοποιεί — εάν χρειαστεί — την επαναγορά μετοχών έναντι έργων με μικρότερη αποδοτικότητα.

Στον τομέα της παραγωγής, ο στόχος είναι η επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ κατά 6,3 GW σε σχέση με το τέλος του έτους, ώστε το 2028 οι ανανεώσιμες πηγές να φτάσουν τα 12,7 GW και να αντιπροσωπεύουν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Η ΔΕΗ αναφέρει ότι 3,9 GW έργα βρίσκονται ήδη σε κατασκευή ή σε ανάπτυξη — καλύπτοντας περίπου το 80% του στόχου.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη ευέλικτης παραγωγής και αποθηκευτικών λύσεων, σχεδιάζοντας χαρτοφυλάκιο μπαταριών 1,5 GW και μονάδα peaker 80 MW στη Ρουμανία. Η απόσυρση ανθρακικών μονάδων στην περιοχή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επενδύσεις σε κλειστού κύκλου μονάδα στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο διεθνοποίησης, η ΔΕΗ έχει παρουσία ή προγραμματίζει να αποκτήσει παρουσία σε έξι χώρες, στοιχείο που, όπως επισημάνθηκε, βελτιστοποιεί τη διαχείριση των assets, ενισχύει το καθετοποιημένο μοντέλο και επιτρέπει το ξεκλείδωμα αξίας μέσω διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας.

Η ισχυρή πελατειακή βάση στη λιανική στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αναμένεται να στηρίξει την επέκταση των ΑΠΕ και την προσφορά νέων ενεργειακών υπηρεσιών. Ο κ. Στάσσης ανέφερε ως επιτυχημένη κίνηση την εξαγορά του Κωτσόβολου, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις καλύτερες που έχουμε κάνει», με στόχο συνέργειες στην προώθηση λύσεων ενέργειας και ηλεκτρονικών.

Στον τομέα των δικτύων, προβλέπεται αύξηση επενδύσεων 40% στην Ελλάδα (2,6 δισ. ευρώ την τριετία 2025–2028 σε σύγκριση με 2021–2024) και 36% στη Ρουμανία, γεγονός που θα ανεβάσει τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση στα 6,5 δισ. ευρώ το 2028 από 5,6 δισ. το 2025. Το δίκτυο οπτικών ινών προωθείται με ταχείς ρυθμούς, αξιοποιώντας το εναέριο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο 3,8 εκατ. καταναλωτές προσβάσιμους στο τέλος του 2028 από 1,7 εκατ. στο τέλος του 2025.

Σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η ΔΕΗ δεν αναζητά στρατηγικές εξαγορές, όμως θα προσφέρει σύντομα υπηρεσίες φωνής μέσω ευρυζωνικού ίντερνετ (VoIP). Οι πελάτες του ΔΕΗ Fiber αυξάνονται σταδιακά, με 5.000 νέους πελάτες κάθε μήνα και στόχο τους 18.000 στο τέλος του έτους.

Έμφαση δίνεται επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητες του ομίλου — ο δεύτερος πυλώνας του νέου πλάνου προβλέπει την παροχή υποδομών AI. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το σχέδιο για mega data center 300 MW στην Κοζάνη, με προοπτική αναβάθμισης σε 1.000 MW, αν και — όπως διευκρίνισε ο κ. Στάσσης — το έργο δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στο business plan λόγω έλλειψης οριστικής συμφωνίας με hyperscaler.

Συνολικά, ο οδικός χάρτης που παρουσίασε η διοίκηση στοχεύει στη μεταμόρφωση της ΔΕΗ σε PowerTech ηγέτη στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδυάζοντας πράσινη παραγωγή, ανθεκτικά δίκτυα, πελατοκεντρικές υπηρεσίες και ψηφιακή «AI driven» λειτουργία — ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση, όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την προσφυγή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

