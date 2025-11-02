ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%

Στα 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα διαμορφώνεται η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου και η τιμή του κίτρινου σε 0,136 ευρώ/kWh

Newsbomb

ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα, αυξημένη από τα 0,129 ευρώ τον Οκτώβριο, μετά την εφαρμογή έκπτωσης 26% από την εταιρεία, παρά την άνοδο των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο κατά 21%.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, η συγκράτηση της τιμής για τον Νοέμβριο ακολουθεί την πλήρη απορρόφηση της αύξησης 27% στις χονδρικές τιμές τον προηγούμενο μήνα, όταν η τιμή του πράσινου τιμολογίου είχε παραμείνει αμετάβλητη.

Σε βάθος τριών μηνών, οι χονδρικές τιμές έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), ενώ η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου τιμολογίου έχει μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).

Η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι η τιμολογιακή της πολιτική επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και σαφή στήριξη στους πελάτες.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται στα 0,127 €/kWh.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα προγράμματα:

  • Το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all χρεώνεται 0,136 €/kWh.
  • Το σταθερό 12μηνο πρόγραμμα myHomeEnter (μπλε) παραμένει στα 0,145 €/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 €/kWh.
  • Για πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι τα σταθερά μπλε τιμολόγια εξασφαλίζουν στους καταναλωτές προστασία από απρόβλεπτες αυξήσεις στην κιλοβατώρα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Maserati MCPura έγινε περιπολικό!

05:11ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Διαγωνισμός «Test Drive & Win» έως τις 30 Νοεμβρίου

04:53LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν στην ίδια σειρά με τον Πέτρο Φιλιππίδη

04:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%

04:17ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Nεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής

04:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα plug-in υβριδικό SUV με μεγάλη αυτονομία

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εκδήλωση μνήμης για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν

03:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε περισσότερους από 10.000 νέους επιχειρηματίες μέσω ΔΥΠΑ

02:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι εξετάζει η αστυνομία για της συνθήκες του μακελειού - Έκτακτη σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ.

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ - Zημιές σε αυτοκίνητα

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις δολοφονίες χριστιανών

01:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

02:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τι εξετάζει η αστυνομία για της συνθήκες του μακελειού - Έκτακτη σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ.

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει μονάδες κομάντο πίσω από τις εχθρικές γραμμές από το Ποκρόφσκ

04:53LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν γίνεται να μην πληρωθούν 50 ηθοποιοί, επειδή παίζουν στην ίδια σειρά με τον Πέτρο Φιλιππίδη

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Ήταν πάντα κακοποιημένη» - Συγκλονίζει φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Επιστρέφει στο θέατρο; Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του

19:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το ντεμπούτο της στην Αθήνα - Παρούσα σε δεξίωση για τους πεζοναύτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ