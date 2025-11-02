ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%

Η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν της ΔΕΗ για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα, αυξημένη από τα 0,129 ευρώ τον Οκτώβριο, μετά την εφαρμογή έκπτωσης 26% από την εταιρεία, παρά την άνοδο των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας τον Οκτώβριο κατά 21%.

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, η συγκράτηση της τιμής για τον Νοέμβριο ακολουθεί την πλήρη απορρόφηση της αύξησης 27% στις χονδρικές τιμές τον προηγούμενο μήνα, όταν η τιμή του πράσινου τιμολογίου είχε παραμείνει αμετάβλητη.

Σε βάθος τριών μηνών, οι χονδρικές τιμές έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), ενώ η τιμή του κυμαινόμενου πράσινου τιμολογίου έχει μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).

Η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι η τιμολογιακή της πολιτική επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και σαφή στήριξη στους πελάτες.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται στα 0,127 €/kWh.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα προγράμματα:

Το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all χρεώνεται 0,136 €/kWh.

Το σταθερό 12μηνο πρόγραμμα myHomeEnter (μπλε) παραμένει στα 0,145 €/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 €/kWh.

Για πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η ΔΕΗ επισημαίνει ότι τα σταθερά μπλε τιμολόγια εξασφαλίζουν στους καταναλωτές προστασία από απρόβλεπτες αυξήσεις στην κιλοβατώρα.