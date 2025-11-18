Το κακάο, η Ακτή Ελεφαντοστού και η αυξημένη παραγωγή

Θετικοί είναι οι οιωνοί για την παραγωγή κακάο τους επόμενους μήνες, καθώς οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ακτή Ελεφαντοστού, τον μεγαλύτερο προμηθευτή κακάο παγκοσμίως, ενισχύουν τις προσδοκίες για αυξημένη σοδειά την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα, βρίσκεται στην ετήσια περίοδο ξηρασίας από τα μέσα Νοεμβρίου έως τον Μάρτιο, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές ήταν πάνω από τον πενταετή μέσο όρο και βοήθησαν την ανάπτυξη πολλών μικρών και μεσαίων στεφάνων (pods). Οι παραγωγοί λένε πως αυτό θα μπορούσε να παρατείνει και να αυξήσει την κύρια σοδειά σε σχέση με πέρυσι.

Αν και ο εποχικός, ξηρός άνεμος Χαρμάταν εισέρχεται συνήθως μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου και μπορεί να επιταχύνει την ξήρανση, οι παραγωγοί ελπίζουν ότι οι ελαφριές έως μέσες βροχοπτώσεις θα διατηρήσουν την υγρασία αρκετή ώστε τα δέντρα να αντέξουν την περίοδο. Συγκεκριμένα, περιοχές όπως το Bongouanou και η Yamoussoukro καταγράφηκαν με βροχές πάνω από τον μέσο όρο, ενώ το Daloa παρουσίασε βροχοπτώσεις σύμφωνες με τον πενταετή μέσο όρο.

Σε άλλες ζώνες, όπως το Soubre, το Agboville και το Divo, οι βροχές ήταν κάτω από το μέσο όρο, και οι παραγωγοί εκφράζουν την ανάγκη οι βροχοπτώσεις να παραταθούν έως τα τέλη Δεκεμβρίου για να επιβεβαιωθούν οι θετικές εκτιμήσεις. «Οι βροχές βοηθούν τα δέντρα, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη βροχή έως τα μέσα Δεκεμβρίου γιατί κάνει πολύ ζέστη», σημείωσε παραγωγός κοντά στην Yamoussoukro.

Αρκετοί παραγωγοί προβλέπουν ότι τον Δεκέμβριο θα πέσουν περισσότεροι κόκκοι από τους καρπούς σε σχέση με τον Νοέμβριο, αφού πολλοί από αυτούς είναι ήδη σχεδόν ώριμα. Οι πρώτες αναφορές αγοράς δείχνουν ικανοποίηση για την τρέχουσα ποιότητα των κόκκων, στοιχείο που ενισχύει τις εμπορικές προοπτικές της φετινής παραγωγής.

Οι μέσες εβδομαδιαίες θερμοκρασίες στη χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου κυμάνθηκαν μεταξύ 26,5°C και 29,9°C, παράμετρος που σε συνδυασμό με την εξέλιξη των βροχοπτώσεων θα καθορίσει τελικά το μέγεθος και την ποιότητα της σοδειάς. Οι αναλυτές και οι έμποροι καλούν σε στενή παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων έως τα μέσα/τέλη Δεκεμβρίου για την τελική εκτίμηση των επιπτώσεων στην προσφορά και στις τιμές.

