Το κακάο γίνεται... χρυσός: Η απλή σοκολάτα στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα €2,87 ευρώ

Αυτοψία του Newsbomb.gr σε σούπερ μάρκετ της Αττικής καταγράφει σοκαριστικές αυξήσεις, με τη γάλακτος να φτάνει τα 2,60 ευρώ και τη λευκή τα 1,72 ευρώ, ενώ και τα γνωστά γλυκίσματα τύπου γκοφρέτας κοστίζουν πλέον 3,35 ευρώ για πεντάδα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Καίει» η τιμή της σοκολάτας στην Ελλάδα

Αυξήσεις–φωτιά καταγράφονται πλέον και στη σοκολάτα, ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα μικρών και μεγάλων. Το Newsbomb.gr έκανε αυτοψία σε σούπερ μάρκετ της Αττικής και κατέγραψε τιμές που δυσκολεύουν τα νοικοκυριά να βάλουν τη σοκολάτα στο καλάθι τους.

Μια κλασική σοκολάτα γάλακτος φτάνει να κοστίζει 2,60 ευρώ.

Σοκολάτα γνωστής εταιρίας, αγαπημένη μικρών και μεγάλων κοστίζει 2,60 ευρώ

Η σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλο στη μικρότερη συσκευασία εντοπίστηκε στα 2 ευρώ.

Σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλο μικρή γνωστής εταιρίας, αγαπημένη μικρών και μεγάλων κοστίζει 2 ευρώ

Η ίδια σοκολάτα σε μεσαίο μέγεθος πωλείται 2,48 ευρώ.

Σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλο γνωστής εταιρίας, αγαπημένη μικρών και μεγάλων κοστίζει 2,48 ευρώ

Για σοκολάτα υγείας η τιμή ξεπερνά τα 2,87 ευρώ.

Σοκολάτα υγείας γνωστής εταιρίας, αγαπημένη μικρών και μεγάλων κοστίζει 2,87 ευρώ

Η λευκή σοκολάτα κοστολογείται στα 1,72 ευρώ.

Λευκή σοκολάτα γνωστής εταιρίας, αγαπημένη μικρών και μεγάλων κοστίζει 1,,72 ευρώ,

Άλλη μάρκα γάλακτος με γεύση φράουλα αγγίζει τα 2,72 ευρώ.

Σοκολάτα με γεύση φράουλα γνωστής εταιρίας, κοστίζει 2,72 ευρώ

Ακόμη, σοκολάτα με ξηρούς καρπούς πωλείται στα 2,48 ευρώ.

Σοκολάτα με φουντούκι γνωστής εταιρίας, αγαπημένη μικρών και μεγάλων κοστίζει 2,48 ευρώ

Ακόμη και τα γνωστά γλυκίσματα τύπου γκοφρέτας, που παραδοσιακά θεωρούνταν πιο οικονομική επιλογή, έχουν πάρει την ανιούσα: πεντάδα συσκευασίας στα 3,35 ευρώ, τιμή που μάλιστα αποτελεί και προσφορά!

Γκοφρέτες γνωστής εταιρίας, κοστίζουν 3,35 ευρώ τα πέντε τεμάχια

Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι πια αναγκάζονται να περιορίσουν τις αγορές τους, με πολλούς να βγάζουν τη σοκολάτα από τη λίστα, τουλάχιστον σε τακτική βάση. «Ακόμα και η μικρή σοκολάτα για το παιδί είναι ακριβή», σχολιάζουν.

Οι ανατιμήσεις αποδίδονται κυρίως στην άνοδο των τιμών κακάο και ζάχαρης στις διεθνείς αγορές, που πιέζουν προς τα πάνω το τελικό κόστος στα ράφια. Το αποτέλεσμα είναι ότι η σοκολάτα, από μια μικρή καθημερινή απόλαυση, τείνει να εξελίσσεται σε «πολυτέλεια».

Αυξήσεις και… λιγότερο προϊόν παγκοσμίως

Όπως αναφέρει η Guardian, η τιμή της σοκολάτας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 15,4% σε ένα χρόνο, λόγω φτωχών σοδειών κακάο στη Δυτική Αφρική. Οι μεγάλες μάρκες και τα πολυτελή προϊόντα δυσκολεύονται να παραμείνουν κερδοφόρα, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώνουν περισσότερο για μικρότερες συσκευασίες – φαινόμενο που είναι γνωστό ως «shrinkflation».

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή ανά κιλό σοκολάτας έχει αυξηθεί κατά 27% τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ παράλληλα οι Βρετανοί αγοράζουν λιγότερες ποσότητες, περιορίζοντας την κατανάλωσή τους. Μάρκες όπως η Cadbury και η Galaxy σημείωσαν αύξηση περίπου 30% στις τιμές των γνωστών σοκολατών τους σε σχέση με το 2023.

Σοκολάτα από… χρυσάφι!

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται όχι μόνο στην τιμή του κακάο, που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και στο υψηλό κόστος ενέργειας, μεταφορών και άλλων πρώτων υλών. Ακόμη και μικρές εταιρείες, που παράγουν premium σοκολάτες, έχουν αναγκαστεί να αυξήσουν τις τιμές τους για να καλύψουν τα αυξημένα κόστη παραγωγής.

