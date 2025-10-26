Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

Η απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Φεβρουάριο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) και με την οποία οριστικοποιήθηκε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ. αριθμ. 2287 και 2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επιβλήθηκαν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα Δώρα συντάξεων με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012, είχε ως αποτέλεσμα την επίσπευση της εκδίκασης και της έκδοσης των αποφάσεων από τα Πρωτοδικεία επί των προσφυγών που είχαν ασκήσει οι θιγόμενοι.

Οι δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτές που αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», αφορούν στην επιστροφή των περικοπών που επιβλήθηκαν το 11μηνο Ιουνίου 2015 -Μαΐου 2016 στις επικουρικές συντάξεις, στα Δώρα κύριων και επικουρικών, καθώς και σε επιδόματα αναπηρίας. Και συνιστούν δικαίωση για τους συνταξιούχους, αλλά και για την εφημερίδα μας, που από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει την αδικία, ιστάμενη πάντα στο πλευρό των συνταξιούχων.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση είχε καταβάλει με νόμο τον Οκτώβριο του 2020 τα αναδρομικά από περικοπές κύριων συντάξεων, όχι όμως και από τις επικουρικές και τα Δώρα, πλην όσων είχαν ήδη κάνει προσφυγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Ομως, τα αναδρομικά δικαιούνται όλοι όσοι υπέστησαν περικοπές, είτε κατέθεσαν είτε δεν κατέθεσαν αγωγές, και η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει την αδικία σε όσους απαγορεύθηκε να τα διεκδικήσουν δικαστικά.

Τα νέα ποσά για προσωρινές συντάξεις με ηλεκτρονική αίτηση

Αναδρομικά συντάξεων με ποσά που φτάνουν μέχρι και τις 12.888 ευρώ βρίσκονται στον προθάλαμο των πληρωμών για 4 κατηγορίες συνταξιούχων.

Τα ποσά των επιστροφών προέρχονται από τις μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, από τις αντισυνταγματικές κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους του Δημοσίου, από επανυπολογισμούς κύριων συντάξεων παλαιών και νέων συνταξιούχων με 30 έτη ασφάλισης και άνω και από τον μη συνυπολογισμό των προσαυξήσεων σε επικουρικές συντάξεις που είχαν ασφαλιστικές κρατήσεις μεγαλύτερες του 6%.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», τα αναδρομικά από μειώσεις 11 μηνών στις επικουρικές συντάξεις φτάνουν ως 4.527 ευρώ, οι επιστροφές από κρατήσεις ΕΑΣ για 23 μήνες ανέρχονται ως 11.753 ευρώ, ενώ τα επιπλέον ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι από επανυπολογισμούς κύριων συντάξεων και προσαυξήσεις επικουρικών φτάνουν ως τις 12.888 ευρώ και ως τις 9.500 ευρώ αντίστοιχα.

Οι 4 κατηγορίες συνταξιούχων που έχουν λαμβάνειν αναδρομικά είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι με 30 έτη ασφάλισης και άνω που δεν έχουν ακόμη πάρει τις αυξήσεις που τους αναλογούν από τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Οι αυξήσεις για όσους κερδίζουν από τον επανυπολογισμό έχουν αφετηρία τον Οκτώβριο του 2019 με αναδρομικά ως και 12.888 ευρώ (βλ. σελ. 8). Συνταξιούχοι του Δημοσίου και απόστρατοι που έχουν καταθέσει αγωγές για αναδρομικά 23 μηνών από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και ειδικότερα για το διάστημα Φεβρουαρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2018. Ηδη γίνονται πληρωμές από τον ΕΦΚΑ σε εκατοντάδες συνταξιούχους που κερδίζουν τα αναδρομικά με τις αγωγές που κατέθεσαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα ποσά των επιστροφών φτάνουν ως τις 11.753 ευρώ. Συνταξιούχοι που κατέβαλαν υψηλότερες εισφορές (άνω του 6%) για επικουρική σύνταξη οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1η/1/2015 και δικαιούνται προσαύξηση στην επικουρική τους για τις επιπλέον εισφορές που πλήρωσαν ως το 2014. Δικαιούχοι αναδρομικών είναι οι συνταξιούχοι 15 επικουρικών ταμείων. Χιλιάδες επικουρικές έχουν εκδοθεί μετά το 2015 από τα εν λόγω Ταμεία χωρίς να υπολογιστεί η προσαύξηση των επιπλέον εισφορών. Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εφαρμόζει μεν τον νόμο για την προσαύξηση των επικουρικών, αλλά κατά το δοκούν, αφήνοντας εκτός αυξήσεων συνταξιούχους από πολλά επικουρικά ταμεία, ακόμη και όσους αποχώρησαν στα 67 με βαρέα, που έχουν επίσης αυξημένο ασφάλιστρο 8% αντί 6% (βλ. σελ. 8). Συνταξιούχοι που είχαν περικοπές 11 μηνών στις επικουρικές τους συντάξεις μαζί με τα Δώρα. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι περισσότεροι συνταξιούχοι, εκ των οποίων περίπου οι 400.000 διεκδίκησαν τα αναδρομικά με αγωγές, ενώ άλλοι 800.000 δεν έκαναν αγωγές, καθώς θεώρησαν ότι τους καλύπτει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που ακύρωσε τις περικοπές ως αντισυνταγματικές για το επίμαχο 11μηνο. Η οριστική λύση ήρθε για τους 400.000, καθώς παίρνουν σειρά πληρωμής οι δικαστικές αποφάσεις, ενώ σε αναμονή και εκκρεμότητα παραμένουν 800.000 συνταξιούχοι που είχαν τις ίδιες μειώσεις, αλλά δεν είχαν καταθέσει προσφυγή επειδή τους «μπλόκαρε» ο νόμος 4714/2020, με τη διάταξη που λέει ότι αποσβένονται οι απαιτήσεις για αναδρομικά, πλην όσων έχουν εκκρεμείς δίκες με αγωγές κατατεθειμένες ως τον Ιούλιο του 2020.

Τι θα γίνει με όσους δεν κατέθεσαν αγωγές

Το μεγάλο ερώτημα στα αναδρομικά 11μήνου στις επικουρικές είναι αν θα τα πληρωθούν όλοι όσοι εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία δικαιούχων ή αν θα πληρωθούν μόνον όσοι τα διεκδικούν με αγωγές.

Η απάντηση είναι ότι τα δικαιούνται όλοι και με αγωγές και χωρίς αγωγές και η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει την αδικία σε όσους απαγορεύθηκε να τα διεκδικήσουν δικαστικά. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση κατέβαλε τα αναδρομικά από περικοπές κύριων συντάξεων με νόμο τον Οκτώβριο του 2020, αφήνοντας εκτός πληρωμών τις επικουρικές και τα Δώρα, πλην όσων είχαν ήδη κάνει προσφυγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020.

Για αυτά τα αναδρομικά έχει ανοίξει ο δρόμος των πληρωμών μετά και την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) για περίπου 400.000 συνταξιούχους που έχουν καταθέσει προσφυγές, αλλά δεν μπορούν να μείνουν εκτός πληρωμών έστω και με ένα εφάπαξ ποσό οι συνταξιούχοι που είχαν τις ίδιες περικοπές και τους απαγορεύτηκε αιφνιδίως με νόμο το δικαίωμα να καταθέσουν προσφυγές εφόσον δεν είχαν καταθέσει ως τον Ιούλιο του 2020.

Μέχρι 4.527 ευρώ οι επιστροφές 11μήνου στις επικουρικές συντάξεις

Τα αναδρομικά από επικουρικές και Δώρα που δικαιούνται οι συνταξιούχοι ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

*Για συνταξιούχους ΙΚΑ, αναδρομικά από 692 ευρώ ως 2.372 ευρώ.

*Για συνταξιούχους από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, αναδρομικά από 2.193 ευρώ ως 4.527 ευρώ.

*Για συνταξιούχους Δημοσίου, αναδρομικά από 787 ευρώ ως 2.820 ευρώ.

*Για συνταξιούχους λοιπών επικουρικών ταμείων (δικηγόρων, εμποροϋπαλλήλων, αρτοποιών κ.ά.), αναδρομικά από 668 ευρώ ως 2.399 ευρώ.

*Για συνταξιούχους ΝΑΤ, αναδρομικά μόνον για τη μείωση επικουρικής από τον νόμο 4093 και τα Δώρα επικουρικής από 503 ευρώ ως 1.985 ευρώ.

Ποιοι πληρώνονται αναδρομικά ως 11.753 ευρώ από την ΕΑΣ

Αναδρομικά ως και 11.753 ευρώ δικαιούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου από τις κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης που τους επιβλήθηκαν στη διετία 2017-2018 και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (την 244/2017).

Οσοι είχαν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από την απόφαση πληρώνονται αναδρομικά για 5 έτη με ποσά ως και τις 35.000 ευρώ, αλλά είναι λίγοι.

Οι περισσότερο έχουν προσφύγει μετά την απόφαση και δικαιούνται αναδρομικά για τη διετία 2017-2018, με ποσά που ενδεικτικά φτάνουν ως και τις 11.753 ευρώ.

Οι επιστροφές από την ΕΑΣ αφορούν όμως και όσους δεν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, καθώς υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του Γενικού Λογιστηρίου από το 2018 που δεν έχει ανατραπεί. Εξάλλου υπάρχουν κατατεθειμένες δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις διακοπής και επιστροφής της ΕΑΣ που έδινε το 2018 το ΓΛΚ στους συνταξιούχους να τις συμπληρώσουν και να τις υποβάλουν στις υπηρεσίες του για να κατοχυρώσουν τις διεκδικήσεις τους.

Τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πληρωθούν τα αναδρομικά οι συνταξιούχοι;

Η κυβέρνηση θα πρέπει, πρώτον, να αναλάβει πρωτοβουλίες για να επισπεύσει τις πληρωμές των αναδρομικών στους περίπου 400.000 συνταξιούχους που δικαιώνονται στα δικαστήρια για το 11μηνο των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις, και δεύτερον, να καταβάλει ένα εφάπαξ επίδομα (500-700 ευρώ) στους συνταξιούχους που δεν έκαναν προσφυγές επειδή τους απαγορεύθηκε η δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών πέραν του Ιουλίου του 2020 για τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δικαιούνται επιστροφή κρατήσεων από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) διότι την έκρινε αντισυνταγματική το Ελεγκτικό Συνέδριο για το διάστημα Φεβρουαρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2018, ενώ για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα το ΣτΕ την έκρινε συνταγματική.

ΧΑΜΕΝΟΙ

Οι συνταξιούχοι που εξέρχονται του εργασιακού βίου από 13/5/2016 και μετά με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου παίρνουν χαμηλότερες κατά κανόνα συντάξεις από τους παλαιότερους, δεν έχουν προσωπική διαφορά και δεν δικαιούνται αναδρομικά από περικοπές γιατί οι παλιές μειώσεις ενσωματώθηκαν στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεών τους, που είναι δυσμενέστερος.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11 ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ-ΔΩΡΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2016

Επικουρική σύνταξη προ φόρου Αναδρομικά 11 μηνών (σύνολο από μειώσεις και Δώρα) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΚΑ 294 € 2.372 € 262 € 1.848 € 235 € 1.658 € 212 € 1.496 € 201 € 1.418 € 191 € 992 € 181 € 939 € 176 € 762 € 160 € 692 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 350 € 2.820 € 323 € 2.604 € 279 € 2.248 € 233 € 1.874 € 224 € 1.579 € 199 € 1.202 € 187 € 1.128 € 175 € 1.053 € 181 € 787 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 562 € 4.527 € 499 € 4.024 € 424 € 3.413 € 411 € 3.312 € 596 € 2.870 € 538 € 2.584 € 471 € 2.622 € 304 € 2.134 € 272 € 2.193 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 341 € 2.399 € 317 € 2.232 € 286 € 2.306 € 259 € 2.083 € 241 € 1.938 € 235 € 1.658 € 215 € 1.517 € 205 € 1.242 € 154 € 668 € ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΝΑΤ 449 € 1.985 € 381 € 1.685 € 310 € 1.371 € 262 € 1.160 € 237 € 858 € 215 € 777 € 200 € 723 € 185 € 669 € 174 € 503 €

Αναδρομικά ΕΑΣ για συνταξιούχους του Δημοσίου

Αρχική κύρια σύνταξη (μικτά) Μηνιαία κράτηση ΕΑΣ Αναδρομικά ΕΑΣ 23 μηνών Συνταξιούχοι ειδικών μισθολογίων (Δικαστικοί, καθηγητές, γιατροί ΕΣΥ) 3.650 € 511 € 11.753 € 3.050 € 366 € 8.418 € 2.825 € 283 € 6.509 € 2.600 € 234 € 5.382 € 2.525 € 227 € 5.221 € 2.450 € 221 € 5.083 € 2.375 € 214 € 4.922 € 2.225 € 156 € 3.588 € 2.075 € 145 € 3.335 € Συνταξιούχοι ειδικών μισθολογίων (απόστρατοι) 3.290 € 428 € 9.844 € 2.530 € 228 € 5.244 € 2.245 € 157 € 3.611 € 2.150 € 151 € 3.473 € 2.055 € 144 € 3.312 € 1.925 € 116 € 2.668 € 1.860 € 112 € 2.576 € 1.795 € 108 € 2.484 € 1.730 € 104 € 2.392 € Πολιτικοί συνταξιούχοι 2.720 € 272 € 6.256 € 2.000 € 120 € 2.760 € 1.925 € 116 € 2.668 € 1.850 € 111 € 2.553 € 1.625 € 49 € 1.127 € 1.550 € 47 € 1.081 € 1.485 € 45 € 1.035 € 1.425 € 25 € 575 € 1.400 € 0 0

Συντάξεις: Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για Δώρα, επικουρικές και με τόκους 7 ετών [αναλυτικοί πίνακες]

Αναδρομικά ως και 4.527 ευρώ και με τόκους 7 ετών επιδικάζουν τα δικαστήρια στους συνταξιούχους που άσκησαν προσφυγές για τις περικοπές συντάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων αφορούν στην επιστροφή περικοπών που επιβλήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις, στα κομμένα Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων, αλλά και σε επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται σε συνταξιούχους με αναπηρική σύνταξη και είχαν γίνει περικοπές και σε αυτά.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα τριών νέων δικαστικών αποφάσεων που αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι περικοπές που επιστρέφονται στους συνταξιούχους αφορούν το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016, που είναι το διάστημα για το οποίο κρίθηκαν αντισυνταγματικές δύο βασικές μειώσεις των Μνημονίων από τους νόμους 4051 και 4093 του 2012.

Οι περικοπές αυτές αφορούν περίπου 400.000 συνταξιούχους που έχουν εκκρεμείς δίκες και πλέον εκδίδονται με γοργούς ρυθμούς. Η επίσπευση στην εκδίκαση και την έκδοση των αποφάσεων δρομολογήθηκε μετά την απόφαση που εξέδωσε τον περασμένο Φεβρουάριο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), με την οποία αποσαφηνίστηκε ότι ισχύουν στο ακέραιο οι δύο κεντρικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (οι 2287 και 2288/2015) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επιβλήθηκαν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα Δώρα συντάξεων, με τους νόμους 4051 και 4093 του 2012.

Στη βάση αυτών των αποφάσεων δικαιώνονται κατά χιλιάδες οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές μέχρι τον Ιούλιο του 2020 και οι πληρωμές των αναδρομικών για τις μειώσεις 11 μηνών βρίσκονται πλέον στην «ημερήσια διάταξη» του ΕΦΚΑ.

Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων μάλιστα επιδικάζουν τα αναδρομικά υπέρ των συνταξιούχων με τόκους που υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης. Οσο καθυστερούν οι πληρωμές από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα αναδρομικά συνεχίζουν να τοκίζονται μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους.

Οι περισσότερες αγωγές για τα αναδρομικά που οφείλονται στις συντάξεις κατατέθηκαν το 2018, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται για τις περισσότερες αγωγές έχουν τόκους 6 και 7 ετών.

Τα ποσά από τόκους ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών κυμαίνονται από 250 ευρώ ως και 800 ευρώ, καθώς το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται το κράτος για την πληρωμή των αναδρομικών είναι 6% μέχρι το 2019 και 3,5% από το 2019 και μετά.

Οι τρεις αποφάσεις που εξασφάλισε και αποκαλύπτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αφορούν:

Στην επιστροφή 933 ευρώ από μειώσεις επικουρικής σύνταξης σε συνταξιούχο του ΕΤΕΑΕΠ (απόφαση 1). Στην επιστροφή μειώσεων και Δώρων ως 2.085 ευρώ σε συνταξιούχους που λαμβάνουν και αναπηρικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ (απόφαση 2). Στην επιστροφή Δώρων κύριας σύνταξης (800 ευρώ) μαζί με τόκους που φτάνουν ως τα 1.224 ευρώ σε συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (απόφαση 3).

Οι αποφάσεις από τη στιγμή που αναφέρονται σε αυτές τα ακριβή ποσά των αναδρομικών για τους συνταξιούχους καθίσταται αμετάκλητες και ανέκκλητες από τον ΕΦΚΑ. Εντός 60 ημερών από την επίδοσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι συνταξιούχοι θα πρέπει να παίρνουν τα χρήματα που τους οφείλονται με σχετική πίστωση των ποσών στους λογαριασμούς τους.

Ποια είναι η διαδικασία καταβολής των ποσών από τον ΕΦΚΑ

Οι πληρωμές αναδρομικών ξεκλειδώνουν μετά την εκδίκαση των αγωγών. Προσοχή όμως. Το πιο κρίσιμο ζήτημα στην εκδίκαση των αγωγών είναι να αναγράφονται με ακρίβεια τα ποσά των περικοπών που διεκδικούν οι συνταξιούχοι. Αν δεν υπάρχουν τα σωστά νούμερα, το δικαστήριο ζητάει εντός 60 ημερών από τον ΕΦΚΑ να προσκομίσει αυτός τις μειώσεις που είχαν οι συνταξιούχοι στο επίμαχο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και στη συνέχεια ορίζεται νέα δικάσιμος και εκδίδεται η πλήρης απόφαση με τα αναδρομικά. Αν λοιπόν δεν είναι σωστά τα ποσά στην αγωγή, τότε η πληρωμή των αναδρομικών θα πάρει αρκετό χρόνο.

Αφού εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, θα πρέπει να επιδοθεί στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια οι υπηρεσίες του θα πρέπει να εγκρίνουν την πληρωμή των ποσών με γνωμοδότηση από τον εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Οι γνωμοδοτήσεις είναι αυτόματες πλέον και όλες εγκρίνουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων με συνοπτικές διαδικασίες.

Από τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ και μετά είναι θέμα χρόνου και υπηρεσιών του ΕΦΚΑ να πληρωθούν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά τους.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι είναι ότι ο χρόνος για να πάρουν τα αναδρομικά τους αρχίζει να μετρά αντίστροφα από τη στιγμή που γίνει η επίδοση της δικαστικής απόφασης στον ΕΦΚΑ.

Ποιοι παίρνουν ως και 4.527 ευρώ

Τα αναδρομικά στις επικουρικές συντάξεις ξεκινούν από μικρά ποσά της τάξης των 400 και 500 ευρώ εφόσον οι συνταξιούχοι έχουν χαμηλή σύνταξη και φτάνουν ως και τις 4.527 ευρώ, για τους συνταξιούχους με υψηλές επικουρικές συντάξεις, όπως είναι αυτές που καταβάλλουν τα επικουρικά ταμεία από ΔΕΚΟ και τράπεζες.

Οι συνταξιούχοι που έχουν μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν αναδρομικά όλες οι περικοπές, γιατί δεν κρίθηκαν όλες αντισυνταγματικές παρά μόνον δύο.

Η ανάλυση των περικοπών παρουσιάζεται στον αποκαλυπτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Για παράδειγμα:

*Συνταξιούχος από Ταμείο τράπεζας με αρχική επικουρική 1.030 ευρώ (μικτά προ μειώσεων) έφτασε να παίρνει σήμερα πριν από τον φόρο 562 ευρώ. Η σύνταξη μειώθηκε κατά 50%, αλλά τα αναδρομικά που δικαιούται είναι μόνον από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, που για τη συγκεκριμένη σύνταξη είναι 185 ευρώ και 112 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα. Για 11 μήνες οι δύο μειώσεις είναι 3.267 ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθενται και τα Δώρα, που είναι δύο μηνιαίες επικουρικές συντάξεις των 630 ευρώ (μετά η μείωση του νόμου 4093). Οπότε το σύνολο των αναδρομικών είναι 4.527 ευρώ.

*Συνταξιούχος από Ταμείο ΔΕΚΟ με αρχική επικουρική 509 ευρώ έφτασε να παίρνει σήμερα πριν από τον φόρο 304 ευρώ. Η σύνταξη μειώθηκε κατά 40%, αλλά τα αναδρομικά που δικαιούται είναι από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 μαζί με τα Δώρα, που φτάνουν συνολικά στις 2.134 ευρώ.

Τι μπορούν να κάνουν οι συνταξιούχοι για να πληρωθούν πιο γρήγορα;

Οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να τρέξουν τρεις διαδικασίες πληρωμής των αναδρομικών τους γιατί εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα εκκαθαρίζονται οι υποθέσεις τους από τον ΕΦΚΑ. Αυτό που μπορούν να κάνουν όμως ακόμη και σήμερα, εφόσον δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεσή τους, είναι να ζητήσουν από το ΕΤΕΑΕΠ, με αίτηση που θα υποβάλουν είτε οι ίδιοι είτε ο δικηγόρος τους (αν δεν το έχει κάνει ήδη), μία αναλυτική κατάσταση με τις περικοπές της επικουρικής τους σύνταξης στο 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016.

Η ανάλυση των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις και τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους

Αναδρομικά επικουρικών για συνταξιούχους από Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών

Αρχική επικουρική (μικτά προ μειώσεων) Επικουρική μετά την κράτηση ΕΑΣ Επικουρική μετά τη μείωση ν. 4051/2012 (*) Επικουρική μετά τη μείωση ν.4093/2012 (*) Επικουρική μετά τη μείωση 5,2% (απόφαση 2014) Επικουρική σήμερα προ φόρου μετά την κράτηση ασθένειας 6% Μηνιαίες αντισυνταγματικές περικοπές Περικοπή Δώρων επικουρικής Σύνολο αναδρομικών 11 μηνών από όλες τις περικοπές Από νόμο 4051 Από νόμο 4093 1.030 € 927 € 742 € 630 € 598 € 562 € 185 € 112 € 1.260 € 4.527 € 915 € 824 € 659 € 560 € 531 € 499 € 165 € 99 € 1.120 € 4.024 € 809 € 728 € 582 € 524 € 497 € 467 € 146 € 58 € 1.048 € 3.292 € 777 € 699 € 559 € 476 € 451 € 424 € 140 € 83 € 951 € 3.404 € 754 € 679 € 543 € 461 € 437 € 411 € 136 € 82 € 923 € 3.321 € 704 € 634 € 507 € 456 € 432 € 406 € 127 € 51 € 912 € 2.870 € 662 € 596 € 477 € 405 € 384 € 361 € 119 € 72 € 810 € 2.911 € 629 € 572 € 458 € 412 € 391 € 368 € 114 € 46 € 824 € 2.584 € 570 € 524 € 420 € 357 € 338 € 318 € 104 € 63 € 713 € 2.550 € 539 € 501 € 356 € 321 € 304 € 286 € 145 € 35 € 642 € 2.622 € 509 € 473 € 379 € 341 € 323 € 304 € 94 € 38 € 682 € 2.134 € 478 € 449 € 359 € 306 € 290 € 273 € 90 € 53 € 611 € 2.184 € 432 € 410 € 328 € 279 € 265 € 249 € 82 € 49 € 558 € 1.999 € 404 € 384 € 307 € 276 € 262 € 246 € 77 € 31 € 552 € 1.740 € 389 € 373 € 300 € 270 € 256 € 241 € 73 € 30 € 540 € 1.673 € 340 € 330 € 264 € 237 € 225 € 212 € 66 € 27 € 475 € 1.498 € 300 € 300 € 255 € 230 € 218 € 205 € 45 € 25 € 459 € 1.229 €

(*) Αντισυνταγματικές περικοπές. Ποσά συντάξεων προ φόρου

Συντάξεις: Αυξήσεις και αναδρομικά από έξτρα εισφορές [πίνακες]

Αύξηση σύνταξης και αναδρομικά δικαιούνται πάνω από 60.000 συνταξιούχοι από τις επιπλέον εισφορές που είχαν καταβάλει για τις επικουρικές τους συντάξεις, με ποσοστά πάνω από 6%, που είναι το σύνολο των εισφορών για εργαζόμενο (3%) και εργοδότη (3%).

Οι αυξήσεις στις επικουρικές από τις έξτρα εισφορές ξεκινούν από 40 ευρώ για επικουρικές με έξτρα εισφορές στα βαρέα του ΙΚΑ και μπορεί να φτάνουν ως και τα 175 ευρώ ή και πιο πάνω, ανάλογα με το ύψος των επιπλέον εισφορών και τον μισθό των ασφαλισμένων.

Τα ποσά των αναδρομικών για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2020 φτάνουν ενδεικτικά ως τα 9.625 ευρώ. Οσο υψηλότερο είναι το συνολικό ποσοστό των επιπλέον εισφορών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι και οι εργοδότες τους τόσο μεγαλώνει και η προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης.

Αυξημένες εισφορές στην επικουρική ασφάλιση έχουν 15 Ταμεία και οι συνταξιούχοι που προέρχονται από αυτά δικαιούνται για το διάστημα της ασφάλισής τους ως το 2014 προσαύξηση στην επικουρική τους σύνταξη από τις επιπλέον εισφορές.

Τα αρμόδια στελέχη του ΕΤΕΑΠ όμως δεν εφαρμόζουν τον νόμο που λέει ότι οι συνταξιούχοι που έχουν καταβάλει επιπλέον εισφορές στην επικουρική ασφάλιση δικαιούνται να πάρουν προσαύξηση στην επικουρική τους σύνταξη. Ο λόγος είναι επειδή ερμηνεύουν ότι για κάποιες κατηγορίες, όπως οι συνταξιούχοι με προσυνταξιοδοτικό καθεστώς ή και με κανονική συνταξιοδότηση από τράπεζες, δεν πρέπει να πάρουν και την προσαύξηση στις επικουρικές τους, επειδή μεταφέρθηκαν από τα Ταμεία των τραπεζών στον ΕΦΚΑ.

Υπάρχουν όμως και χιλιάδες περιπτώσεις απλών συνταξιούχων με επιπλέον εισφορές επικουρικής ασφάλισης που το ΕΤΕΑΕΠ δεν τις υπολογίζει στην επικουρική τους σύνταξη. Μία από αυτές είναι συνταξιούχοι με βαρέα που έχουν ασφάλιστρο 8%.

Το ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» είναι αποκαλυπτικό, καθώς δείχνει ότι ασφαλισμένος με βαρέα ένσημα ΙΚΑ πήρε επικουρική μόλις 115 ευρώ, επειδή δεν συνυπολογίστηκαν οι επιπλέον εισφορές στα βαρέα, αλλά και ο χρόνος ασφάλισης που είχε στο ΝΑΤ. Από το ΕΤΕΑΕΠ τού είπαν, αφού βγήκε όμως η απόφαση, ότι θα πρέπει να επανυπολογιστεί η επικουρική του και να πάρει τις προσαυξήσεις που δικαιούται.

Οι επανυπολογισμοί

Αυξήσεις και αναδρομικά από επανυπολογισμούς κύριων συντάξεων που είναι σε εκκρεμότητα δικαιούνται περίπου 40.000 συνταξιούχοι με τους βελτιωμένους συντελεστές που ισχύουν για όσους συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Οι αυξήσεις από τους επανυπολογισμούς φτάνουν ως και τα 179 ευρώ για συνταξιούχους που αποχώρησαν με 40 χρόνια και συντάξιμο μισθό 2.300 ευρώ, με αναδρομικά ως 12.888 ευρώ.

Στον ΕΦΚΑ έχει συσταθεί ειδική ομάδα για τους εκκρεμείς επανυπολογισμούς ανά Ταμείο και όταν ολοκληρώνονται οι έλεγχοι οι συνταξιούχοι πληρώνονται τις αυξήσεις που τους οφείλονται και ακολουθεί η πληρωμή των αναδρομικών.

Το διάστημα των αναδρομικών στους εκκρεμείς επανυπολογισμούς είναι από τον Οκτώβριο του 2019 και μετά, που σημαίνει ότι μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2025) οι συνταξιούχοι με εκκρεμείς επανυπολογισμούς έχουν λαμβάνειν αυξήσεις με αναδρομικά 72 μηνών.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον ενδεικτικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Συνταξιούχος με 33 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.723 ευρώ, με τον πρώτο επανυπολογισμό είχε σύνταξη 982 ευρώ και με τον δεύτερο δικαιούται αύξηση κατά 31 ευρώ και σύνταξη 1.014 ευρώ, με αναδρομικά 2.232 ευρώ. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.300 ευρώ, με τον πρώτο επανυπολογισμό είχε σύνταξη 1.263 ευρώ και με τον δεύτερο δικαιούται αύξηση κατά 179 ευρώ και σύνταξη1.653 ευρώ, με αναδρομικά 12.888 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι για να δουν αν δικαιούνται προσαύξηση στην επικουρική σύνταξη;

Οι συνταξιούχοι που ανήκουν σε Ταμεία που είχαν αυξημένες εισφορές και συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2015 θα πρέπει να ελέγξουν τις αποφάσεις τους και αν δεν δουν προσαύξηση λόγω αυξημένων εισφορών να ζητήσουν επανυπολογισμό της επικουρικής τους από τον ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ για να μη χάσουν την έξτρα σύνταξη που δικαιούνται. Αυτό γίνεται με αίτηση θεραπείας, όχι με ένσταση, γιατί θα τους πουν ότι η ένσταση υποβάλλεται εντός τριμήνου μετά την απόφαση συνταξιοδότησης.

Οι αυξήσεις από τις έξτρα εισφορές στις επικουρικές συντάξεις

1. ΙΚΑ-Βαρέα: Σύνταξη το 2020 με 25 έτη στα 67 (έξτρα εισφορά 2%) Συντάξιμος μισθός (2002-2014) Επικουρική χωρίς προσαύξηση Επικουρική με προσαύξηση Αύξηση Αναδρομικά 1.750 € 196 € 251 € 55 € 3.850 € 1.630 € 183 € 234 € 51 € 3.570 € 1.510 € 170 € 217 € 48 € 3.360 € 1.390 € 156 € 200 € 44 € 3.080 € 1.270 € 143 € 183 € 40 € 2.800 € 2.Εμπορική Τράπεζα: Σύνταξη το 2021 με 25 έτη στα 62 (έξτρα εισφορά 6%) 1.850 € 148 € 323 € 175 € 9.625 € 1.730 € 139 € 302 € 163 € 8.965 € 1.610 € 129 € 281 € 152 € 8.360 € 1.490 € 120 € 261 € 141 € 7.755 € 1.370 € 110 € 240 € 129 € 7.095 €

Ταμεία επικουρικής ασφάλισης με εισφορές πέραν του 6%

Ταμεία Επιπλέον εισφορά επικουρικής (%) ΔΕΗ 1 ως 4 ΑΤΕ 6 ΕΘΝΙΚΗ-ΛΕΠΕΤΕ 6 ΕΡΤ 1 ως 5 ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΗΕ 1 ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΓΤΕ 1 ως 2 ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΑΕ 1,80 ως 12 ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΠΕΤ 1 ως 2 ΤΕΑΠΙΕΝ 1 ως 2 ΤΕΑΠΙΕΝ 10 ΤΕΑΥΕΚ 1 ως 3 ΤΕΑΥΝΤΠ 2 ΤΕΑΧ 1 ως 4 ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ 2 ως 3 ΤΕΑΠΕΤΕ 2 ως 8,75

Ενδεικτικά ποσά αναδρομικών από εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων

Συντάξιμος μισθός Με 33 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης Αρχική σύνταξη Επανυπολογισμός Αύξηση Αναδρομικά Αρχική σύνταξη Επανυπολογισμός Αύξηση Αναδρομικά 1.380 € 869 € 894 € 25 € 1.800 € 1.051 € 1.157 € 106 € 7.632 € 1.550 € 925 € 953 € 28 € 2.016 € 1.128 € 1.249 € 121 € 8.712 € 1.605 € 943 € 973 € 29 € 2.088 € 1.154 € 1.279 € 125 € 9.000 € 1.723 € 982 € 1.014 € 31 € 2.232 € 1.208 € 1.343 € 135 € 9.720 € 1.840 € 1.021 € 1.054 € 33 € 2.376 € 1.263 € 1.405 € 142 € 10.224 € 2.300 € 1.173 € 1.214 € 42 € 3.024 € 1.474 € 1.653 € 179 € 12.888 €

* Ποσά συντάξεων μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.

