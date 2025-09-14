Έρευνα Eπαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών: O μισθός δεν φτάνει για να βγει ούτε ο μισός μήνας
Λόγω της ακρίβειας, υπονομεύεται ραγδαία η ποιότητα ζωής των Ελλήνων, με τα χρήματα να μην τους φθάνουν ούτε για τα βασικά...
Σε έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου καταγράφεται για πόσο κρατάει ο μισθός στους πολίτες και από πού «κόβουν» για να βγάλουν το μήνα.
Δυστυχώς όπως καταδεικνύεται κι από αυτή την έρευνα, η ακρίβεια θερίζει, οι αυξήσεις αποτελούν ένα μικροκλάσμα στην άνοδο του πληθωρισμού και όλο αυτό καταστρέφει την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων.
Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο μισθός διαρκεί:
-3 στους 10 έως 2 εβδομάδες
-6 στους 10 έως 3 εβδομάδες
-1 στους 4 1 μήνα
Ενώ, όπως προέκυψε από την ίδια έρευνα οι Έλληνες λόγω της ακρίβειας έκοψαν:
-Διασκέδαση και ψυχαγωγία 8 στους 10,
-Τρόφιμα 1 στους 2,
-Μετακινήσεις και ρεύμα 1 στους 2,
-Δαπάνες υγείας 2 στους 10,
-Διάρκεια διακοπών 1 στους 2.