Έρευνα Eπαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών: O μισθός δεν φτάνει για να βγει ούτε ο μισός μήνας

Σε έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου καταγράφεται για πόσο κρατάει ο μισθός στους πολίτες και από πού «κόβουν» για να βγάλουν το μήνα.

Δυστυχώς όπως καταδεικνύεται κι από αυτή την έρευνα, η ακρίβεια θερίζει, οι αυξήσεις αποτελούν ένα μικροκλάσμα στην άνοδο του πληθωρισμού και όλο αυτό καταστρέφει την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων.

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο μισθός διαρκεί:

-3 στους 10 έως 2 εβδομάδες

-6 στους 10 έως 3 εβδομάδες

-1 στους 4 1 μήνα

Ενώ, όπως προέκυψε από την ίδια έρευνα οι Έλληνες λόγω της ακρίβειας έκοψαν:

-Διασκέδαση και ψυχαγωγία 8 στους 10,

-Τρόφιμα 1 στους 2,

-Μετακινήσεις και ρεύμα 1 στους 2,

-Δαπάνες υγείας 2 στους 10,

-Διάρκεια διακοπών 1 στους 2.