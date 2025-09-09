«Θερίζει» η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης - Στα ύψη οι τιμές του κρέατος στα σούπερ μάρκετ

Τα τελευταία πέντε χρόνια ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε κατά 30% και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά 62,7%. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το κυριότερο πρόβλημα στην καθημερινότητα πολλών πολιτών.

Βασικά αγαθά είναι απλησίαστα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ την ίδια ώρα το κόστος τους είναι δυσβάστακτο ακόμη και στις λαϊκές για μεγάλη μερίδα πολιτών.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν λύνουν τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητάς μας, λένε πολίτες στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ενώ υποστηρίζουν πως η ακρίβεια γονατίζει.

Η ακρίβεια θερίζει τα νοικοκυριά και οι πολίτες βλέπουν το εισόδημα τους να εξανεμίζεται, έχοντας πληρώσει μόνο τους βασικούς λογαριασμούς και τα πάγια έξοδα.

Ενδεικτικά, μόνο τον Αύγουστο, η τιμή του κρέατος αυξήθηκε κατά 11,31 %, τα ζαχαρώδη και οι σοκολάτες κατά 9,02 %, τα ψάρια και τα θαλασσινά κατά 5,69 % και είδη πρωινού κατά 5,61 %

