Ακρίβεια: Είδος πολυτελείας το σουβλάκι – «Αγγίζει» ακόμη και τα 6,50 ευρώ στην Κρήτη

To αγαπημένο fast food, αρχίζει να παίρνει την ανιούσα, με την τιμή του πλέον να φτάνει στα ύψη

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε πολυτέλεια. Με το τυλιχτό να φτάνει τα 5 ευρώ και μια οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει, το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ έρχονται κι άλλες ανατιμήσεις.

Το αγαπημένο σουβλάκι μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας.

Με το τυλιχτό να αγγίζει τα 5 ευρώ στην Αττική και στην Κρήτη να φτάνει σε ορισμένα ψητοπωλεία ακόμη και τα 6,50 ευρώ. Οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε 2,50 ευρώ φαίνονται πλέον μακρινές.

To αγαπημένο fast food, αρχίζει να παίρνει την ανιούσα, με την τιμή του πλέον να φτάνει στα ύψη.

Μία τετραμελής οικογένεια πλέον σκέφτεται δύο και τρεις φορές για να παραγγείλει σουβλάκι, καθώς θα χρειαστεί 20 ευρώ το λιγότερο, τιμή που αντιστοιχεί σε ένα τεμάχιο για τον καθένα.

Την ίδια ώρα οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων φέρνουν νέες ανατιμήσεις σύμφωνα με τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Συνθήκη που ενδεχομένως αυξήσει κι άλλο την τιμή του.

Ακόμη και 6,50 ευρώ στην Κρήτη

Σύμφωνα με τελευταίες στατιστικές μετρήσεις φαίνεται πως στον Βόλο μπορεί να βρει ο καταναλωτής την πιο φθηνή τιμή με το σουβλάκι να φτάνει γύρω στα 2 και 90.

Στην Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα κυμαίνεται στα 3,50 και 3,60, ενώ η αύξηση είναι έντονη στην πρωτεύουσα, καθώς το σουβλάκι πλησιάζει τα 5 ευρώ και στην Κρήτη φτάνει τα 6,50 ευρώ.

Γύρος Χοιρινός σε πίτα: 6,50 ευρώ

Γύρος Κοτόπουλο σε πίτα: 6,50 ευρώ (σε κατάστημα εστίασης στην Κρήτη)

Παρά τις συνεχόμενες αυξήσεις πάντως, η κίνηση στα ψητοπωλεία είναι αυξημένη, μιας και ακόμη και με την απλησίαστη πλέον τιμή, παραμένει το πιο νόστιμο fast food της χώρας μας, που δύσκολα το απαρνείται ο Έλληνας καταναλωτής.

