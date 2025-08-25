Κρήτη: Σουβλάκι πολυτελείας - Έσπασε το φράγμα των 6 ευρώ το τυλιχτό

Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί μια από τις αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων, καθώς το τυλιχτό στην Κρήτη έχει ξεπεράσει τα 6 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζει και τα 7 ευρώ...

Σε έρευνα που πραγματοποίησε το τοπικό - κρητικό μέσο creta24.gr σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού διαπιστώθηκε πως η τιμή του πιτόγυρου έχει εκτιναχθεί, με τις εποχές που ένα τυλιχτό κόστιζε μόλις 2,50 ευρώ να μοιάζουν πολύ μακρινές και δίχως επιστροφή.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στις φωτογραφίες σε αρκετές ψησταριές το παραδοσιακό και αγαπημένο έδεσμα έχει σπάσει κατά πολύ το φράγμα των 6 ευρώ και η τιμή του «έχει κλειδώσει» κοντά στα 6,5 ευρώ.

Κάποια καταστήματα είναι πιο «οικονομικά» και διατηρούν την τιμή μόλις στα 6 ευρώ.

Σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει μάλιστα να αντικαταστήσει τον γύρο, είτε χοιρινό, είτε κοτόπουλο, με μπιφτέκι ή πανσέτα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να βάλει το χέρι ακόμα πιο βαθιά στη τσέπη καθώς θα χρειαστεί να δαπανήσει πάνω από 7 ευρώ μόνο για ένα τυλιχτό...

Σύμφωνα πάντως με επιχειρηματίες του κλάδου, η άνοδος των τιμών στις πρώτες ύλες έχει προκαλέσει «ράλι» ανόδου και για τις τιμές στο πιτόγυρο και το σουβλάκι, όπως αναφέρει το creta24.gr.