Το σουβλάκι γίνεται… πολυτέλεια – Στα 5 ευρώ το τυλιχτό, στα 40 ευρώ το οικογενειακό γεύμα

Το αγαπημένο street food των Ελλήνων, το σουβλάκι, μετατρέπεται σε… είδος πολυτελείας, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να παίρνουν την ανιούσα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το τυλιχτό έχει φτάσει να κοστίζει έως και 5 ευρώ, με αποτέλεσμα μια τετραμελής οικογένεια να χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να απολαύσει ένα γεύμα που άλλοτε θεωρούνταν η πιο φθηνή και γρήγορη λύση.

Η τιμή για ένα τυλιχτό στα ψητοπωλεία της Αττικής κυμαίνεται πλέον από 3,70 έως 5,20 ευρώ, ενώ ένα καλαμάκι χοιρινό ή κοτόπουλο πωλείται από 2,40 μέχρι 3,70 ευρώ. Αντίστοιχα, μια μερίδα γύρο ή σουβλάκι ξεκινάει από τα 11 ευρώ και φτάνει τα 13,50 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια που θα θελήσει να παραγγείλει από δύο τυλιχτά ο καθένας, θα χρειαστεί να καταβάλει από 30 έως 40 ευρώ – ποσό που απέχει πολύ από την «φθηνή λύση» που παραδοσιακά αντιπροσώπευε το σουβλάκι.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι αυξημένες τιμές στις πρώτες ύλες και τα υψηλά λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων αναμένεται να οδηγήσουν σε νέες ανατιμήσεις. Όπως επισημαίνουν, δεν αποκλείεται η τιμή του τυλιχτού να σταθεροποιηθεί οριστικά στα 5 ευρώ.

«Δυστυχώς μάλλον θα γίνουν και άλλες ανατιμήσεις, τα νέα δεν είναι καλά από την αγορά, μειώσεις τιμών στην αγορά δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν να κρατήσουν πλέον τιμές, φοβάμαι μην ξεφύγουν τα πράγματα», τόνισε στο MEGA ο Ανδρέας Ανδριανάκης, αντιπρόεδρος ψητοπωλών Αττικής.

Παρά τις αυξήσεις, πάντως, η κίνηση στα ψητοπωλεία παραμένει υψηλή, αφού το σουβλάκι εξακολουθεί –ακόμα και με τις νέες τιμές– να θεωρείται οικονομικότερη επιλογή σε σύγκριση με άλλες λύσεις εστίασης.