Δυσβάσταχτο για την ελληνική οικογένεια το κόστος για τα σχολικά είδη - Αυξήσεις έως 55%

Μετά τη χαρά του πρώτου κουδουνιού, ήρθε η λίστα των δασκάλων με τα απαραίτητα σχολικά είδη που δόθηκε στους γονείς.

«Έχω ένα κοριτσάκι στην Α’ Δημοτικού και σήμερα μας έδωσαν τη λίστα με τα σχολικά είδη. Η λίστα των υλικών είναι γύρω στα 60 ευρώ, αν βάλουμε σε αυτά την τσάντα και την κασετίνα φτάνει σίγουρα στα 100 ίσως και στα 150€», δήλωσε γονέας στη κάμερα του MEGA.

Μια ενδεικτική λίστα για ένα παιδί στην πρώτη δημοτικού περιλαμβάνει:

-Σχολική τσάντα: 20 – 80 ευρώ

-Κασετίνα: 5 – 25 ευρώ

-4-5 χρωματιστά τετράδια: 6 – 9 ευρώ

-2 μολυβιά:1 – 2 ευρώ

-2 λευκές γόμες:2 – 3 ευρώ

-1 ξύστρα βαρελάκι: 2- 3 ευρώ

-1 κουτί ξυλομπογιές: 2 -3 ευρώ

-1 κουτί μαρκαδόρους: 3 -5 ευρώ

-Ψαλίδι, κόλλες και άλλα είδη χειροτεχνίας: 8 – 10 €

Με το συνολικό κόστος να φτάνει τα 150 ευρώ.

Οι λίστες είναι μακριές και για τα μεγαλύτερα παιδιά με τους γονείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

«Στην Α’ Λυκείου για παράδειγμα, χρειάζονται πολλά τετράδια, γραφική ύλη, φακέλους για να αρχειοθετούν, διάφορες καταστάσεις, πολλά βιβλία, ιδίως τα βιβλία των ξένων γλωσσών είναι και τα πιο ακριβά», σχολίασε γονέας.

Aυξήσεις ως και 55%

Ο Σεπτέμβριος είναι ένα οικονομικά απαιτητικός μήνας, καθώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται από το κόστος των σχολικών ειδών και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

Οι αυξήσεις σε βασικά σχολικά είδη αγγίζουν το 55%. Ενδεικτικά, οι μαρκαδόροι έχουν αυξηθεί κατά 54,26 %, τα μολύβια κατά 50,51 %, τα είδη γεωμετρίας κατά 44 % και τα στυλό κατά 30,30 %.

Η σχολική χρονιά μόλις ξεκίνησε, μαζί και τα έξοδα για τους γονείς.