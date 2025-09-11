Μαρινάκης: Παρεμβάσεις σε 2.000 σχολεία - Το μήνυμα για φόρους και κατώτατο μισθό

Για την έναρξη της σχολικής χρονιάς μίλησε αρχικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αναφέρθηκε στις ανακαινίσεις σχολικών ιδρυμάτων με βάση το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου" διαμηνύοντας ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξουν παρεμβάσεις σε 2.000 σχολεία.

Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό είπε ότι στόχος είναι να ανέλθει αυτός στα 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027. Από τις 13 Σεπτεμβρίου η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία μέσων μεταφοράς, είπε ακόμη.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Ανοίγει, πλέον, ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της πατρίδας μας. Η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον Αμερικανικό κολοσσό αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας.

Όπως τόνισε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου «Πρόκειται για μία εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντάγκ Μπέργκαμ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι έρχεστε μια μέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή.

Μας χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα ότι μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε πλέον μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή. Εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή, και αυτό μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά με μια σημαντικά βελτιωμένη εικόνα, τόσο στο έμψυχο δυναμικό των σχολείων, όσο και στο κομμάτι των υποδομών.

Η νέα χρονιά ξεκινάει με επιπλέον 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Την πενταετία 2020 - 2025 διορίστηκαν συνολικά 48.653 εκπαιδευτικοί, τα σχολεία έχουν στελεχωθεί με ψυχολόγους-κοινωνικούς λειτουργούς, έχουν εξοπλιστεί με διαδραστικούς πίνακες, σετ ρομποτικής, STEM και νέα βιβλία Πληροφορικής με ενσωματωμένο γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Έχουν ιδρυθεί νέες σχολικές μονάδες, έχουν ανακαινιστεί 431 σχολικά κτίρια -σε πρώτη φάση- μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και συνολικά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να ανακαινιστούν 2.500. Επιπρόσθετα, σε λειτουργία έχει τεθεί το ψηφιακό φροντιστήριο, ενώ ανοίγουν τις πόρτες τους 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία.

Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί πως, μετά από 17 χρόνια, χτυπάει ξανά το κουδούνι του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο για δύο μαθητές.

Επενδύουμε στη νέα γενιά με πράξεις. Σε αυτή την κατεύθυνση ανακοινώσαμε, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, από κοινού με την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, το πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», μία πρωτοβουλία για την προστασία της νέας γενιάς από τα fake news, μέσω της ανάπτυξης σειράς δράσεων.

Στόχος μας είναι η καλλιέργεια ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας σε μαθητές 12-18 ετών. Για την ανάπτυξη του πιλοτικού αυτού προγράμματος η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συνεργάστηκαν με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το σχολείο, τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα, δημιουργώντας για τα παιδιά μας, το μέλλον που τους αξίζει.

Καλή σχολική χρονιά.



Η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αποσκοπεί στη στήριξη των συμπολιτών μας απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, με πραγματικές και μόνιμες αυξήσεις μισθών, που θα προκύψουν μέσα από μειώσεις φόρων.

Με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ οι μειώσεις φόρων φτάνουν, πλέον, τις 80 επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στόχος μας παραμένει να μειώσουμε ακόμα περισσότερους φόρους, όσο το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, η ανάπτυξη της χώρας και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλωστε, το δημοσιονομικό κόστος γι’ αυτή τη μεταρρύθμιση δεν ήταν αποτέλεσμα εσόδων που προέκυψαν από υπερφορολόγηση. Αντιθέτως, τα έσοδα προήλθαν, κατά κύριο λόγο, από: τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, επιστρέφουμε στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης, με δίκαιο τρόπο σε όλους: και στους δημόσιους υπαλλήλους και στους ιδιωτικούς και στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους νέους, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ελληνική περιφέρεια.

Οι πολιτικές μας αποδίδουν και αυτό αποτυπώνεται στους οικονομικούς δείκτες. Χθες, για παράδειγμα, από στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή προκύπτει πως επιβραδύνθηκε στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι του 3,1% που καταγράφηκε τον Ιούλιο. Μάλιστα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν την πτωτική τάση που διαπίστωσε και η Eurostat, πριν μία εβδομάδα.

Από το 2019 καταφέραμε να μειώσουμε την ανεργία από το 18% στο 8%. Οι μισθοί αυξάνονται. Τον Απρίλιο του 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 880 ευρώ (από 830 ευρώ πέρυσι) και στόχος είναι να ανέλθει σε 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, όπως έχουμε δεσμευτεί. Οι φόροι -όπως προανέφερα- μειώνονται. Το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κατά 30 μονάδες, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, ο τουρισμός σημειώνουν ρεκόρ, το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει.

Η προκαταβολή φόρου πήγε από το 100% στο 55% για φυσικά πρόσωπα και στο 80% για επιχειρήσεις.

Στηρίζουμε την οικογένεια, τη νέα γενιά, τη μεσαία τάξη και την ελληνική Περιφέρεια. Δίνουμε λύσεις για μείζονα ζητήματα, όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε μέριμνα για τους συνταξιούχους, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αποδεικνύουμε με τις πολιτικές μας πως ακούμε και ανταποκρινόμαστε στο μεγάλο ζητούμενο: τη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών.

Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να κάνουμε γιατί πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και γι’ αυτό οφείλουμε κάθε ευρώ που έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε να πηγαίνει με δίκαιο τρόπο πίσω στην κοινωνία.

Πολύ θετικά μηνύματα για την Ελλάδα προκύπτουν από την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ για την ασκούμενη φορολογική πολιτική του 2024 (Τax Policy Reforms 2025) τόσο ως προς την πορεία ανάπτυξης όσο και ως προς τα μέτρα που έχει λάβει και εφαρμόζει η παρούσα κυβέρνηση.

Οι στοχευμένες φορολογικές μεταρρυθμίσεις του 2024 στην Ελλάδα κινήθηκαν σε διττή κατεύθυνση: ενίσχυση ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής πολιτικής μέσω φοροελαφρύνσεων και κινήτρων, αλλά και αύξηση εισφορών και νέων φόρων για τη στήριξη της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας που αφορούν στην Ελλάδα είναι τα εξής:

· Μεταξύ των προηγμένων οικονομιών, η ανάπτυξη του ΑΕΠ παρέμεινε ισχυρή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Αντιθέτως, η ανάπτυξη ήταν ασθενέστερη αλλού, με το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ να εκτιμάται ότι μειώθηκε σε σχεδόν το ένα τρίτο των χωρών του ΟΟΣΑ το 2024.

· Οι μεγαλύτερες μειώσεις ανεργίας σε σχέση με τα επίπεδα προ πανδημίας σημειώθηκαν στην Κόστα Ρίκα, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία.

Παράλληλα, θετικές αναφορές γίνονται σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις όπως

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους αυτοαπασχολούμενους, η μέθοδος υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, η εισαγωγή μείωσης 50% στο τεκμαρτό εισόδημα για αυτοαπασχολούμενους που κατοικούν σε δήμους με λιγότερους από 1.500 κατοίκους και η τριετής απαλλαγή φόρου για εισόδημα από ενοίκια ακινήτων που είχαν προηγουμένως δηλωθεί κενά ή διατίθεντο μόνο για βραχυχρόνια μίσθωση.

Μια συγκινητική και τιμητική αναφορά στους Έλληνες δασοκομάντος της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο κλείσιμο της φετινής της ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας για την κλιματική κρίση και τις πυρκαγιές σημείωσε πως το φετινό καλοκαίρι, περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη.

Υπογράμμισε πως «πρέπει να εντείνουμε, δραστικά, τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή» και προανήγγειλε τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου, με έδρα την Κύπρο.

Αποτίοντας φόρο τιμής στους 760 Ευρωπαίους πυροσβέστες και πληρώματα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή φέτος, στα πιο σκληρά μέτωπα της ηπείρου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στάθηκε ιδιαίτερα στην αποστολή 20 Ελλήνων δασοκομάντος στην Ισπανία, οι οποίοι για πέντε ημέρες έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους.

Ευχαρίστησε, μάλιστα, τον Υποπυραγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, που βρισκόταν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ηρωική προσπάθεια του ίδιου και της ομάδας του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε, με ανάρτησή του, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που τίμησε τους γενναίους Έλληνες πυροσβέστες μας. «Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην καλύτερη εκδοχή του – ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Ανακοινώθηκε η ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. Πρόκειται για μια απόφαση ορόσημο για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των Ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων.

Και αυτό, τη στιγμή που, επίσης εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια, του εξωτερικού έρχονται στη χώρα μας για να συνεργαστούν με τα δημόσια πανεπιστήμια αλλά και την χρονιά που επιτέλους στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενός πανεπιστημίου με Ιστορία και ακαδημαϊκή παράδοση από το 1837, εγκαινιάζει μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος δήλωσε «Η ίδρυση Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του πρώτου, ιστορικότερου και κορυφαίου διεθνώς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών γράφει ιστορία».

Το παράρτημα, στην αρχική φάση λειτουργίας του, περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΑ καθιερώνει σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό, του Τραμ, καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα για την 24ωρη λειτουργία των λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας.