Σχολικά είδη: «Τσουχτερή» η επιστροφή στα θρανία - Αναλυτικά οι τιμές

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία χτύπησε και οι οικογένειες με παιδιά βρίσκονται αντιμέτωπες με μια μεγάλη οικονομική πρόκληση, την αγορά των σχολικών ειδών. Τα απαραίτητα έξοδα για σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια και γραφική ύλη προκαλούν προβληματισμό στους γονείς, καθώς το φετινό κόστος παρουσιάζει σημαντική αύξηση.

Αναλυτικό κόστος ανά είδος

Η έρευνα αγοράς δείχνει ότι το συνολικό κόστος για τα βασικά σχολικά είδη ενός μαθητή δημοτικού μπορεί να κυμανθεί από 45 έως και 257 ευρώ, ανάλογα με την ποιότητα και τη μάρκα των προϊόντων. Ένα πλήρες «καλάθι» για έναν μαθητή υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 80-120 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι ενδεικτικές τιμές έχουν ως εξής:

Σχολική τσάντα: 25 έως 75 ευρώ

Κασετίνες: 12 έως 18 ευρώ

Βασικά τετράδια: 8 έως 12 ευρώ

Μπλοκ ζωγραφικής: 2 έως 4 ευρώ

Πώς μπορούν να εξοικονομήσουν οι γονείς

Το φετινό κόστος για σχολικά είδη είναι υψηλό και ποικίλλει σημαντικά. Η έγκαιρη έρευνα αγοράς, η σύγκριση τιμών και η επιλογή πρακτικών προϊόντων αποτελούν βασικές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

