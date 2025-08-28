Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη»

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη»
Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου

«Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

