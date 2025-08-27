«Βαρύ» το καλάθι των σχολικών: Ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι τα σχολικά είδη των μαθητών

Στις 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες, όμως οι γονείς ήδη υπολογίζουν το κόστος που θα χρειαστεί να καλύψουν για τα απαραίτητα σχολικά είδη. Μετά τις περσινές ανατιμήσεις, που κυμάνθηκαν από 10% έως 22%, οι τιμές φέτος ανεβαίνουν και πάλι, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 20%.

Παραδείγματα ανατιμήσεων στα σχολικά

Οι αυξήσεις φαίνονται ξεκάθαρα σε βασικά είδη που κάθε μαθητής χρειάζεται:

Μηχανικό μολύβι: από 4,99€ το 2024, φέτος στα 5,59€ (+12%).

Τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων: από 1,39€ σε 1,49€ (+7%).

Μαρκαδόροι ζωγραφικής: από 19,30€ σε 21,90€ (+13%).

Διορθωτικό υγρό: από 1,79€ σε 2,19€ (+22%).

Η εικόνα αυτή δείχνει πως το «καλάθι» των σχολικών ειδών βαραίνει σημαντικά σε σχέση με πέρυσι.

Δυσβάσταχτο κόστος για τις οικογένειες

Οι συνεχείς αυξήσεις στα σχολικά δημιουργούν πρόσθετη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς οι γονείς καλούνται να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους σε μια περίοδο που το κόστος ζωής συνολικά παραμένει υψηλό.

Διαβάστε επίσης