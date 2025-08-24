Ακρίβεια: «Πονοκέφαλος» στους γονείς για τα σχολικά είδη – Οι τιμές σε τετράδια, τσάντες, βιβλία

Βαθύτερα το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι γονείς για την αγορά των σχολικών ειδών εν όψει της έναρξης της χρονιάς, καθώς φαίνεται πως οι τιμές σε τετράδια, τσάντες βιβλία έχουν πάρει την… ανιούσα.

Όπως αναφέρουν, το «σαφάρι» των εποχικών προσφορών έχει ήδη ξεκινήσει και είναι ένα αναπόφευκτο –απαραίτητο, ωστόσο– κόστος.

Με μία πρώτη εκτίμηση, το κόστος για τη σχολική τσάντα αρχίζει από 10 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 40 ευρώ. Η τιμή για τις κασετίνες ξεκινά από 3 ευρώ και μπορεί σε κάποια καταστήματα ο γονιός να το αγοράσει στη διπλάσια τιμή, δηλαδή τα 6 ευρώ, ενώ, τα τετράδια μπορεί να φτάσουν ενδεικτικά μέχρι και τα 8,49 ευρώ, όσα περιλαμβάνουν 5 θέματα.

Ακριβή ασχολία αποδεικνύεται και η ζωγραφική, καθώς το πακέτο των 12 μαρκαδόρων ξεκινά από τα 3 ευρώ και μπορεί σε κάποια καταστήματα να «αγγίζει» ακόμη και τα 5 ευρώ.

Αρκετοί αγοράζουν συγκρατημένα και αποφασίζουν να κρατήσουν τα περυσινά, καθώς δεν αντέχουν το βάρος των εξόδων, που συνοδεύει την έναρξη των σχολείων.

