Σχολεία: Νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

Από την επόμενη σχολική χρονιά, όλοι οι μαθητές της Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού θα παρακολουθούν μαθήματα κολύμβησης, με σκοπό όχι μόνο την εκμάθηση του αθλήματος, αλλά και την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων ασφάλειας στο νερό.

Το πρόγραμμα προβλέπει 10 δίωρα μαθήματα ανά τρίμηνο, σε μικρές ομάδες μαθητών, με αναλογία ένας γυμναστής ανά δέκα παιδιά και τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός μέσα στο νερό. Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια, ενώ η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο θα παρέχεται δωρεάν. Στο τέλος του κύκλου, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν δίπλωμα συμμετοχής.

Στην παρούσα φάση, στη χώρα λειτουργούν περίπου 100 κλειστές πισίνες, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση οδηγεί στην ανάγκη νέων υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία παράκτιων δεξαμενών στη θάλασσα, η αναβάθμιση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και η τοποθέτηση λυόμενων πισινών σε περιοχές χωρίς κολυμβητήριο. Σε 12 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που σήμερα δεν διαθέτουν πισίνα, εξετάζονται λύσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους.

Η διδασκαλία θα πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς ΠΕ11, οι οποίοι έχουν διδαχθεί κολύμβηση στις σπουδές τους. Σε περίπτωση έλλειψης μόνιμου προσωπικού, θα προσλαμβάνονται αναπληρωτές. Η ελάχιστη αναλογία είναι ένας εκπαιδευτικός ανά 10 μαθητές, ενώ για την ειδική αγωγή ο αριθμός προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι η κολύμβηση αποτελεί «βασική δεξιότητα ζωής και εθνική προτεραιότητα», προσθέτοντας πως «στόχος μας είναι η επίτευξη κολυμβητικής επάρκειας και η ασφάλεια στο νερό για κάθε μαθητή τα επόμενα χρόνια».

Σημείωσε επίσης ότι οι μαθητές θα διδάσκονται τεχνικές ναυαγοσωστικής, τονίζοντας ότι «ο πνιγμός αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες ακούσιου θανάτου διεθνώς. Στην Ελλάδα, την περίοδο 2020-2024 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 357 θανάσιμα ατυχήματα σε θαλάσσιες και εσωτερικές υδάτινες δραστηριότητες, με τους περισσότερους θανάτους να συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από την ακτή».

Με το νέο πρόγραμμα, η κολύμβηση εισάγεται ως υποχρεωτικό μάθημα Φυσικής Αγωγής για τις Γ’ και Δ’ τάξεις, ενισχύοντας την πρόληψη ατυχημάτων και την καλλιέργεια μιας ζωτικής δεξιότητας για τους μαθητές.