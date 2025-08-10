Αυτές είναι οι αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: Τι συνέβη με το μάθημα της Οικονομίας

Σαρωτικές παρεμβάσεις από το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες –  Από το νέο πρόγραμμα σπουδών και το πολλαπλό βιβλίο, μέχρι τους 10.000 διορισμούς εκπαιδευτικών και την εισαγωγή του μαθήματος της Οικονομίας στη Γ’ Γυμνασίου

Αυτές είναι οι αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: Τι συνέβη με το μάθημα της Οικονομίας
Η νέα σχολική χρονιά 2025–2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, με το υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού. Από την εισαγωγή νέων μαθημάτων και τη βελτίωση των υποδομών, μέχρι την ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και τις μεταρρυθμίσεις στις Πανελλαδικές, το εκπαιδευτικό τοπίο αλλάζει ριζικά.

Γιατί η Οικονομία θα διδάσκεται στην Γ' Γυμνασίου

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά υπήρχε σχέδιο το μάθημα της Οικονομίας να εισαχθεί στην Α’ Λυκείου ως μονόωρο, βάσει πρότασης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ωστόσο, υπήρξαν αντιδράσεις από φιλολόγους, καθώς η εφαρμογή του σχεδίου θα σήμαινε αφαίρεση μίας ώρας από τα Αρχαία Ελληνικά.

Τελικά, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μεταφέρει το μάθημα στη Γ’ Γυμνασίου, ζητώντας παράλληλα να αυξηθεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης χωρίς να περικοπεί καμία ώρα από άλλο μάθημα.

10.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες

Κεντρικός πυλώνας, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με 10.000 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου, η λειτουργία των Ωνάσειων Σχολείων, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και οι τομές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή της Κυριακής.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα ονόματα των 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών που θα τοποθετηθούν σε όλες τις βαθμίδες, με προτεραιότητα σε Νηπιαγωγούς, Δασκάλους και κυρίως στην Ειδική Αγωγή, όπου ήδη δημιουργούνται 3.448 νέα Τμήματα Ένταξης.

Το πολλαπλό βιβλίο, οι διαδραστικοί πίνακες και οι ψηφιακές πλατφόρμες

Με στόχο την απομάκρυνση από την αποστήθιση και την ενίσχυση της σύνθεσης και κατανόησης της γνώσης, καθιερώνεται το πολλαπλό βιβλίο. Οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν ανάμεσα σε εγκεκριμένα συγγράμματα που θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, θα τα αξιολογούν και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα αποφασίζουν ποιο θα διδάξουν.

Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση διαδραστικών πινάκων και πλατφορμών όπως το «Ψηφιακό Φροντιστήριο», ενώ προωθούνται καινοτόμα προγράμματα, όπως η εγκατάσταση σχολικών λαχανόκηπων στα Δημοτικά.

Νέα όργανα στα Μουσικά Σχολεία

Τα Μουσικά Σχολεία θα παραλάβουν νέα μουσικά όργανα αξίας 10 εκατ. ευρώ, ενώ 20 εκατ. ευρώ επενδύονται για τον εκσυγχρονισμό εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε 1.500 Γυμνάσια.

Από τα τέλη του 2026 θα λειτουργεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας με τους γονείς, με τηλεφωνικό κέντρο και ψηφιακό βοηθό, υπό τον τίτλο «Σας ακούμε».

Επιπλέον, από φέτος ξεκινούν τη λειτουργία τους τα 12 Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια, σε περιοχές όπως η Ξάνθη, το Μενίδι και το Περιστέρι, με στήριξη από το Ίδρυμα Ωνάση.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες σχολεία ανακαινίζονται, αποκτούν νέες και προσβάσιμες τουαλέτες, βαφές και αθλητικούς χώρους, με χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Η έναρξη του Εθνικού Απολυτηρίου

Από το 2027 θα εφαρμοστεί σταδιακά το νέο εθνικό απολυτήριο, ξεκινώντας από την Α’ Λυκείου.

Στόχος είναι η αποκατάσταση του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου και η απομάκρυνση από την αντίληψη ότι αποτελεί μόνο προθάλαμο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την προσθήκη νέων μαθημάτων και αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος.

