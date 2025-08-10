Εκπαίδευση: Μεγάλες αλλαγές από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο - Έρχονται διορισμοί εκπαιδευτικών

Δομικές παρεμβάσεις και ψηφιακά εργαλεία αλλάζουν το σχολικό τοπίο

ΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Με σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ξεκινά η νέα σχολική χρονιά 2025–2026, καθώς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το σχέδιο του πρόγραμμα μετασχηματισμού των τελευταίων ετών. Κεντρικός πυλώνας, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με 10.000 νέους διορισμούς εκπαιδευτικών, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου, η λειτουργία των Ωνάσειων Σχολείων, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και οι τομές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή της Κυριακής.

Με στόχο την αναβάθμιση την απομάκρυνση από την αποστήθιση και την ενίσχυση της σύνθεσης και κατανόησης γνώσης, καθιερώνεται το πολλαπλό βιβλίο. Δηλαδή, θα δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα σε εγκεκριμένα συγγράμματα που εγκρίνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε ψηφιακή μορφή, να τα αξιολογήσουν, και μέχρι το τέλος της χρονιάς να επιλέξουν ποια θα θελήσουν να διδάξουν σε μάθημα.

Παράλληλα, επεκτείνεται η χρήση διαδραστικών πινάκων και ψηφιακών πλατφορμών, όπως το Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Επίσης, το υπουργείο προωθεί καινοτόμα προγράμματα όπως η εγκατάσταση σχολικών λαχανόκηπων σε Δημοτικά.

Τα Μουσικά Σχολεία θα παραλάβουν νέα μουσικά όργανα με κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ επενδύονται 20 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε 1.500 Γυμνάσια.

Από τα τέλη του 2026 τίθεται σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας με τους γονείς, με τηλεφωνικό κέντρο και ψηφιακό βοηθό, υπό τον τίτλο «Σας ακούμε», διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση οικογένειας-σχολείου.

Παράλληλα, από φέτος ξεκινούν τη λειτουργία τους τα 12 Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια, σε περιοχές όπως η Ξάνθη, το Μενίδι και το Περιστέρι. Πρόκειται για ένα πιλοτικό εγχείρημα, με στήριξη από το Ίδρυμα Ωνάση.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα ανακαινίζονται, βάφονται, αποκτούν προσβάσιμες και νέες τουαλέτες, αλλά και νέους αθλη τικούς χώρους, αυτό το καλοκαίρι με χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Επιπλέον, εντός της προσεχούς εβδομάδας θα δημοσιευθούν τα ονόματα των 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν από φέτος σε όλες τις βαθμίδες, με προτεραιότητα σε Νηπιαγωγούς, Δασκάλους και κυρίως στην Ειδική Αγωγή, όπου ήδη έχει ξεκινήσει η δημιουργία 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης σε όλη τη χώρα. Πάντως, η κατεύθυνση του υπουργείου είναι η μεγάλη δεξαμενή των διορισμών να κατευθυνθεί σε νηπιαγωγούς και δασκάλους και γενικότερα στη στήριξη της Ειδικής Αγωγής.

Εθνικό απολυτήριο

Η αρχή για το εθνικό απολυτήριο γίνεται από το 2027 με σταδιακή εφαρμογή από την Α’ Λυκείου. Ο στόχος είναι να αποκατασταθεί ο μορφωτικός ρόλος του Λυκείου και να σταματήσει να είναι απλώς προθάλαμος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την προσθήκη νέων μαθημάτων.

