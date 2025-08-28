Σχολικά είδη: Απελπισμένοι οι γονείς για τις τιμές – «Θέλουμε πάνω από 300 ευρώ για κάθε παιδί»

Η διαδικασία… γνωστή για τους γονείς, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς των παιδιών τους. Κυνήγι προσφορών και εκπτώσεων.

Πολλοί ψωνίζουν τα «βαριά» (τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής) μέσω διαδικτύου και πηγαίνουν σε βιβλιοπωλεία και καταστήματα μονάχα για τα αναλώσιμα (μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους κ.ά.).

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, «για κάθε παιδί πρέπει να ξοδέψουμε από 300 έως 700 ευρώ περίπου. Δεν βγαίνουμε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ειδικά ο Σεπτέμβριος, μετά τις οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές», όπως επισημαίνουν στον ALPHA.

Οι αυξήσεις φαίνονται ξεκάθαρα σε βασικά είδη που κάθε μαθητής χρειάζεται:

Μηχανικό μολύβι: Από 4,99€ το 2024, εφέτος στα 5,59€ (+12%).

Τετράδιο σπιράλ δύο θεμάτων: Από 1,39€ σε 1,49€ (+7%).

Μαρκαδόροι ζωγραφικής: Από 19,30€ σε 21,90€ (+13%).

Διορθωτικό υγρό: Από 1,79€ σε 2,19€ (+22%).

Η εικόνα αυτή δείχνει πως το «καλάθι» των σχολικών ειδών έχει βαρύνει σημαντικά σε σύγκριση με πέρυσι, σε μία εποχή που το κόστος ζωής συνολικά παραμένει υψηλό.

Διαβάστε επίσης