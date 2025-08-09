Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

Άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της χώρας.

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες
Eurokinissi
Κανονικά θα γίνουν, σήμερα 9 Αυγούστου τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τους νησιωτικούς προορισμούς τη χώρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων.

Ταξίδι με... πολλά μποφόρ

Πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Απαγορευτικό... και χάος στα λιμάνια

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή, μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν και τα 9 μποφόρ προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κρατώντας δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Να σημειωθεί πως από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.

Από το βράδυ της Παρασκευής άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση των δρομολογίων, με το «Κίσσαμος» για Χανιά να φεύγει στις 22:00 και στη 01:00 τα ξημερώματα το πλοίο «Blue Star 2» για Σύρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, καθώς και το πλοίο «Nissos Samos» για Ψαρά, Οινούσσες, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Καβάλα.

