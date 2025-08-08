Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ
Εντυπωσιακό βίντεο καταγράφει την πλεύση πλοίου μέσα σε θυελλώδεις ανέμους
Σφοδρή θαλασσοταραχή επικρατεί σήμερα στο Αιγαίο, με τους ανέμους να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, τολμηροί καπετάνιοι και πληρώματα συνεχίζουν απτόητα το δρομολόγιό τους, δίνοντας πραγματική μάχη με τα κύματα.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται από νέα ανάρτηση της σελίδας Forecast Weather Greece, όπου δημοσιεύτηκε βίντεο που δείχνει πλοίο να ταξιδεύει ανοιχτά της Τήνου, παλεύοντας με τους ισχυρούς ανέμους και την ταραγμένη θάλασσα. Οι εικόνες εντυπωσιάζουν, με το πλοίο να «σχίζει» το κύμα.
Δείτε το βίντεο:
