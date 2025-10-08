Κακάο: Σε χαμηλό 20 μηνών οι τιμές του – Ποια χώρα καταργεί τους φόρους σε σοκολάτα και καφέ

Η τιμή του κακάο έχει φτάσει να διαπραγματεύεται σε χαμηλό σχεδόν δύο ετών (20 μήνες).

Μπορεί η πτώση της τιμής να αποτελέσει θετική είδηση για τους καταναλωτές, ωστόσο, επενδυτικές τράπεζες προειδοποιούν ότι το κακάο θεωρείται πλέον «υπερπουλημένο» (oversold).

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παράδοση του Δεκεμβρίου κινήθηκαν κατά 1,4% χαμηλότερα την Τετάρτη (08/10), διαπραγματευόμενα γύρω στα 6.090 δολάρια / τόνο, επεκτείνοντας τις απώλειες ύψους 10% στην αξία έως στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι δύσκολες γεωργικές συνθήκες, οι προσβολές από παράσιτα και οι έλεγχοι των εξαγωγών στη Δυτική Αφρική είχαν ωθήσει την τιμή του κακάο προς τα πάνω τα τελευταία χρόνια.

Η ανοδική πορεία σταμάτησε την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι κυβερνήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνας αύξησαν την ελάχιστη τιμή, η οποία καταβάλλεται στους καλλιεργητές κακάο, όπως γράφει το CNBC.

Σε ενημερωτικό σημείωμα που δημοσίευσαν τη Δευτέρα, αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Citi ανέφεραν ότι τα στοιχεία τους δείχνουν «ασθενή δυναμική» και «σήμα υπερπώλησης» για το προϊόν.

Αναλυτές της Société Générale ανέφεραν, επίσης, ότι οι συμβάσεις κακάο που διαπραγματεύονταν στο Λονδίνο, ήταν «εξαιρετικά υπερπουλημένες».

«Οι διαχειριστές κεφαλαίων βρέθηκαν σε καθαρή αρνητική θέση αυτή την εβδομάδα. (σ.σ. Το κακάο είναι) εξαιρετικά ευάλωτο. Η αρνητική θέση των διαχειριστών κεφαλαίων έχει αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022», ανέφερε η τράπεζα.