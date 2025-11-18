Μητσοτάκης: «Πολύπλοκο» το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα

«Θέλω να κάνω την Ελλάδα το Νο1 προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης: «Πολύπλοκο» το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα
Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Βικτόρια Χίσλοπ, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Reimagine Tourism 2025"
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ως ένα «πολύπλοκο ζήτημα» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι η πρόοδος στις συζητήσεις δεν είναι η επιθυμητή για την ελληνική πλευρά.

«Είχαμε συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για αμοιβαία επωφελή διευθέτηση. Δεν έχουμε σημειώσει τόση πρόοδο όσο θα θέλαμε. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα επιχείρημα επανένωσης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2025» της «Καθημερινής».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι δύο πλευρές δεν βρίσκονται κοντά σε θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο πρόσθεσε ότι «η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας».

Μητσοτάκης: Υπάρχει τάση μυκονοποίησης με την κρουαζιέρα

«Υπάρχει μια τάση μυκονοποίησης με τα κρουαζιερόπλοια... Θα πρέπει να βρεθούν και νέοι προορισμοί [...] Πρέπει να επικεντρωθούμε στη Δυτική Ελλάδα ή στους λιγότερο αναπτυγμένους προορισμούς» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια ο υπογράμμισε: «Θέλω οι άνθρωποι να επισκέπτονται την Ελλάδα να αγοράζουν προϊόντα και να ξανάρχονται και ενδεχομένως όχι στους ίδιους αλλά σε άλλους προορισμούς... Πρέπει να προωθήσουμε επενδύσεις, όπως σε μαρίνες».

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Βικτόρια Χίσλοπ, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Reimagine Tourism 2025"

Eurokinissi
Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Victoria Hislop, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Reimagine Tourism 2025"

Eurokinissi

Μητσοτάκης: «Έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον Νο1 τουριστικό προορισμό σε επίπεδο ποιότητας»

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους στόχους του για τον τουρισμό, σημειώνοντας: «Να αγκαλιάσουμε με αισιοδοξία το μέλλον και να μην ακουμπάμε μόνο στο ένδοξο παρελθόν. Πρέπει να μιλάμε και για το μέλλον. Έχω τη φιλοδοξία να κάνω την Ελλάδα τον Νο1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας».

Υπάρχει ζωντανή πολιτιστική σκηνή στην Ελλάδα

«Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τη σύγχρονη τέχνη μας και τη σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά μας. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις σαν την Αθήνα που προσφέρουν αυτά τα πολλαπλά ερεθίσματα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Βικτόρια Χίσλοπ, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Reimagine Tourism 2025"

Eurokinissi

