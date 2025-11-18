Euroleague: Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντιρόγκα με φόντο το Final Four

Συνάντηση με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Σέρβος αστέρας και Πρόεδρος της EuroLeague ηγείται αντιπροσωπείας που βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα για να διευθετήσει λεπτομέρειες που άπτονται στην διεξαγωγή του Final-4 της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, τον Μάιο του 2026.

Στην ατζέντα του κλιμακίου της EuroLeague υπάρχουν και άλλες συναντήσεις, όπως αυτή με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση.

Παρών στη συνάντηση Μητσοτάκη - Μποντιρόγκα ήταν και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four.

