NBA: Αγωνία για Αντετοκούνμπο - Αποχώρησε και οι Μπακς ηττήθηκαν στο Κλίβελαντ

Έκδηλη είναι η αγωνία που επικρατεί στους Μπακς για την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Καβαλίερς.

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Έλληνας άσος για τον τραυματισμό του
AP Foto/Phil Long
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ έπειτα από 13 λεπτά συμμετοχής, με πρόβλημα στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Μάλιστα, η απουσία του επηρέασε σημαντικά τα «Ελάφια» στο παιχνίδι με τους «Ιππότες» του Κλίβελαντ.

Ο «Greek Freak» μέχρι το σημείο της αποχώρησής του είχε πετύχει 14 πόντους, έχοντας ακόμα 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με την απουσία του, οι γηπεδούχοι ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη 10η νίκη τους τη σεζόν, έχοντας και 5 ήττες.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, αλλά και με 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει από την ομάδα του Μιλγουbόκι με 24 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς 118-106

Ντιτρόιτ Πίστονς - Ιντιάνα Πέισερς 127-112

Φιλαδέλφεια 76ερς - Λος Άντζελες Κλίπερς 110-108

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 109-126

Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-113

Τορόντο Ράπτορς - Σάρλοτ Χόρνετς 110-108

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντάλας Μάβερικς 120-96

Ντένβερ Νάγκετς - Σικάγο Μπουλς 127-130

