NBA: Αγωνία για Αντετοκούνμπο - Αποχώρησε και οι Μπακς ηττήθηκαν στο Κλίβελαντ
Έκδηλη είναι η αγωνία που επικρατεί στους Μπακς για την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Καβαλίερς.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ έπειτα από 13 λεπτά συμμετοχής, με πρόβλημα στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Μάλιστα, η απουσία του επηρέασε σημαντικά τα «Ελάφια» στο παιχνίδι με τους «Ιππότες» του Κλίβελαντ.
Ο «Greek Freak» μέχρι το σημείο της αποχώρησής του είχε πετύχει 14 πόντους, έχοντας ακόμα 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με την απουσία του, οι γηπεδούχοι ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη 10η νίκη τους τη σεζόν, έχοντας και 5 ήττες.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 37 πόντους, αλλά και με 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει από την ομάδα του Μιλγουbόκι με 24 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς 118-106
Ντιτρόιτ Πίστονς - Ιντιάνα Πέισερς 127-112
Φιλαδέλφεια 76ερς - Λος Άντζελες Κλίπερς 110-108
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 109-126
Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-113
Τορόντο Ράπτορς - Σάρλοτ Χόρνετς 110-108
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντάλας Μάβερικς 120-96
Ντένβερ Νάγκετς - Σικάγο Μπουλς 127-130