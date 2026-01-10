«Από την κρίση, στην κορυφή του Eurogroup» – Αφιέρωμα της Foglio στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Η ιταλική εφημερίδα Foglio φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στον υπουργό Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, με τίτλο: «Μία βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία» και κάνοντας λόγο για έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο που «γεννήθηκε πολιτικά μέσα στην κρίση».

«Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια της απαισιοδοξίας»

Το αφιέρωμα αρχίζει με μία φράση του κ. Πιερρακάκη, με την οποία άνοιξε το 2026 από τη νέα του θέση. Η Ευρώπη, όπως αναφέρει, δεν μπορεί ούτε να είναι απαισιόδοξη ούτε όμως και εφησυχασμένη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει βίαια, «οφείλει να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Η ιταλική εφημερίδα ερμηνεύει τη φράση ως πολιτικό μανιφέστο μίας γενιάς Ευρωπαίων που διαμορφώθηκε μέσα σε υπαρξιακές κρίσεις και δεν αντιμετωπίζει πλέον τις μεταρρυθμίσεις ως ιδεολογικό σύνθημα, αλλά όρο επιβίωσης.

Η Foglio θυμίζει ότι ο Πιερρακάκης ανήκει στη γενιά πολιτικών που σμιλεύτηκε μέσα στη δεκαετία της ελληνικής κρίσης. Με σπουδές στο Harvard και το MIT και με πολιτικές ρίζες στην ελληνική σοσιαλδημοκρατία, υπήρξε διαπραγματευτής με την ευρωπαϊκή Τρόικα την περίοδο των κυβερνήσεων συνασπισμού, πριν αναλάβει υπουργικά χαρτοφυλάκια σε κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, αυτή η διαδρομή εξηγεί και τη θεμελιώδη του πεποίθηση ότι η ελληνική εμπειρία δεν ήταν μόνο εθνική, αλλά βαθιά ευρωπαϊκή. Μία εμπειρία που δίδαξε, όπως επισημαίνεται, «το κόστος του εφησυχασμού, τη σημασία των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Το αφιέρωμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο παρελθόν του Eurogroup, θυμίζοντας τη σκληρή ρητορική του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος πριν από μία δεκαετία είχε χαρακτηρίσει το όργανο ως «τόπο ψυχοπαθών», καθώς από εκεί έφταναν μόνο επώδυνες αποφάσεις για την Ελλάδα.

Δέκα χρόνια αργότερα, όπως γράφει η Foglio, ένας Έλληνας ηγείται του Eurogroup, με τη στήριξη ακόμη και της Γερμανίας που τότε έβλεπε την Ελλάδα ως τον «αδύναμο κρίκο» της Ευρωζώνης. «Ο Πιερρακάκης μιλά για ανθεκτικότητα και αισιοδοξία χωρίς να ακούγεται αφελής, έχοντας να επιδείξει ελεγχόμενο χρέος, πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομικά αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες», προστίθεται.

Τέλος, η Foglio υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει συχνά έτοιμη να διαλυθεί, εγκλωβισμένη ανάμεσα σε συμβιβασμούς, την αμερικανική αποστασιοποίηση και τη ρωσική απειλή. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να αναδεικνύει ηγεσίες που ενσαρκώνουν μία διαφορετική ευρωπαϊκή αφήγηση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με την ανάλυση, ανήκει σε αυτή την κατηγορία: Μιλά για «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», υπερβαίνει εθνικιστικά και προστατευτικά αντανακλαστικά και συνδυάζει τη νεωτερικότητα και την καινοτομία με τη φιλελεύθερη παράδοση της ηπείρου. Μία πορεία που «αποδεικνύει ότι η αναγέννηση της Ευρώπης δεν είναι ουτοπία, αλλά μία βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία σε εξέλιξη».