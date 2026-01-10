«Από την κρίση, στην κορυφή του Eurogroup» – Αφιέρωμα της Foglio στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Διαβάστε το αφιέρωμα στον υπουργό Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, από την ιταλική εφημερίδα Foglio

Newsbomb

«Από την κρίση, στην κορυφή του Eurogroup» – Αφιέρωμα της Foglio στον Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιταλική εφημερίδα Foglio φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στον υπουργό Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, με τίτλο: «Μία βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία» και κάνοντας λόγο για έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο που «γεννήθηκε πολιτικά μέσα στην κρίση».

«Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια της απαισιοδοξίας»

Το αφιέρωμα αρχίζει με μία φράση του κ. Πιερρακάκη, με την οποία άνοιξε το 2026 από τη νέα του θέση. Η Ευρώπη, όπως αναφέρει, δεν μπορεί ούτε να είναι απαισιόδοξη ούτε όμως και εφησυχασμένη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει βίαια, «οφείλει να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα».

Η ιταλική εφημερίδα ερμηνεύει τη φράση ως πολιτικό μανιφέστο μίας γενιάς Ευρωπαίων που διαμορφώθηκε μέσα σε υπαρξιακές κρίσεις και δεν αντιμετωπίζει πλέον τις μεταρρυθμίσεις ως ιδεολογικό σύνθημα, αλλά όρο επιβίωσης.

Η Foglio θυμίζει ότι ο Πιερρακάκης ανήκει στη γενιά πολιτικών που σμιλεύτηκε μέσα στη δεκαετία της ελληνικής κρίσης. Με σπουδές στο Harvard και το MIT και με πολιτικές ρίζες στην ελληνική σοσιαλδημοκρατία, υπήρξε διαπραγματευτής με την ευρωπαϊκή Τρόικα την περίοδο των κυβερνήσεων συνασπισμού, πριν αναλάβει υπουργικά χαρτοφυλάκια σε κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, αυτή η διαδρομή εξηγεί και τη θεμελιώδη του πεποίθηση ότι η ελληνική εμπειρία δεν ήταν μόνο εθνική, αλλά βαθιά ευρωπαϊκή. Μία εμπειρία που δίδαξε, όπως επισημαίνεται, «το κόστος του εφησυχασμού, τη σημασία των μεταρρυθμίσεων και τη στρατηγική αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Το αφιέρωμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο παρελθόν του Eurogroup, θυμίζοντας τη σκληρή ρητορική του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος πριν από μία δεκαετία είχε χαρακτηρίσει το όργανο ως «τόπο ψυχοπαθών», καθώς από εκεί έφταναν μόνο επώδυνες αποφάσεις για την Ελλάδα.

Δέκα χρόνια αργότερα, όπως γράφει η Foglio, ένας Έλληνας ηγείται του Eurogroup, με τη στήριξη ακόμη και της Γερμανίας που τότε έβλεπε την Ελλάδα ως τον «αδύναμο κρίκο» της Ευρωζώνης. «Ο Πιερρακάκης μιλά για ανθεκτικότητα και αισιοδοξία χωρίς να ακούγεται αφελής, έχοντας να επιδείξει ελεγχόμενο χρέος, πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομικά αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες», προστίθεται.

Τέλος, η Foglio υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει συχνά έτοιμη να διαλυθεί, εγκλωβισμένη ανάμεσα σε συμβιβασμούς, την αμερικανική αποστασιοποίηση και τη ρωσική απειλή. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να αναδεικνύει ηγεσίες που ενσαρκώνουν μία διαφορετική ευρωπαϊκή αφήγηση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με την ανάλυση, ανήκει σε αυτή την κατηγορία: Μιλά για «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές», υπερβαίνει εθνικιστικά και προστατευτικά αντανακλαστικά και συνδυάζει τη νεωτερικότητα και την καινοτομία με τη φιλελεύθερη παράδοση της ηπείρου. Μία πορεία που «αποδεικνύει ότι η αναγέννηση της Ευρώπης δεν είναι ουτοπία, αλλά μία βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία σε εξέλιξη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο - Εικόνες

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Viral το αναμμένο τσιγάρο με τη φωτογραφία του Χαμενεΐ: το μήνυμα αλληλεγγύης των γυναικών

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος μετά το Νιγηρία – Αλγερία: Ξύλο ακόμη κι ανάμεσα σε δημοσιογράφους

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Από την κρίση, στην κορυφή του Eurogroup» – Αφιέρωμα της Foglio στον Κυριάκο Πιερρακάκη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα

22:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο πρώτος χιονιάς του 2026 - Ποιες περιοχές θα «ντυθούν» στα λευκά

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ταρέμι για την κατάσταση στο Ιράν: «Ως παίκτης πρέπει να είσαι με τον κόσμο»

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σιδερόβεργα έπεσε από μπαλκόνι στον 3ο όροφο - Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα

22:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3: Τα «ασπρόμαυρα» γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Αγρίνιο

22:14ΑΠΟΨΕΙΣ

Τα σενάρια μιας αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν

22:05LIFESTYLE

Ζιζέλ Μπούντχεν: Αντιδρά η οικογένεια για τον γάμο της - «Φόβοι λόγω οικονομικού χάσματος»

21:56ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Νέες αποκαλύψεις για το επίμαχο βίντεο – Ο «Φλορίν Γκεοργκίου» συνομιλούσε με Χαραλάμπους και Λακκοτρύπη

21:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2: Τα γκολ των Πειραιωτών από το... πέρασμα από το Περιστέρι

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι ΗΠΑ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός και προστασία των δικαιωμάτων των Κούρδων

21:39ΥΓΕΙΑ

Έξι φρούτα που ενυδατώνουν τον οργανισμό σας όταν είστε άρρωστος

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Κορυφή ο Ολυμπιακός, στο -1 ο ΠΑΟΚ και η πίεση στην ΑΕΚ

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Περιστέρι με… οδηγό Ταρέμι

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Άγιος Παΐσιος «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη – Από τα Φάρασα στην αιωνιότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Ανώτατων Αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό: Προαγωγές και αποστρατείες - Όλα τα ονόματα

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κλαίει η Βιάννος για τον 27χρονο Στέλιο – Η «προφητική» μαντινάδα πριν από έξι μήνες

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τυφώνας με ταχύτητα άνω των 150 χιλιομέτρων «σάρωσε» την Αλεξανδρούπολη – Δείτε βίντεο

20:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Θερμοκρασιακό ασανσέρ» για 72 ώρες - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους διαδηλωτές στο Ιράν» - Σενάριο αεροπορικής επιχείρησης

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στη Συρία κατά του Ισλαμικού Κράτους

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία «καίνε» τον ανηψιό του θύματος - Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πριν τη δολοφονία

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Άγιος Παΐσιος «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη – Από τα Φάρασα στην αιωνιότητα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή καταστήματος μέσα σε εμπορικό κέντρο - Στο νοσοκομείο μία 45χρονη

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Kαταιγίδες, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα - Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Βίντεο

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάος μετά το Νιγηρία – Αλγερία: Ξύλο ακόμη κι ανάμεσα σε δημοσιογράφους

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πενσυλβάνια: Έκλεβε λείψανα βρεφών και κρανία από νεκροταφεία και τα πωλούσε στο Facebook

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ