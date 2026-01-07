Γιάνης Βαρουφάκης: Η απάντηση του για τις αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις του για χρήση ναρκωτικών

Σάλος έχει προκληθεί τα τελευταία 24ωρα με τις δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος μιλώντας στο podcast της Γαίας Μερκούρη αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών όπως ecstasy αλλά και χόρτο.

Δριμεία κριτική άσκησε στον πρώην υπουργό Οικονομικών επί της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκαλώντας τον «ανεύθυνο καραγκιόζη», ενώ η υπόθεση φαίνεται πως έχει πάρει και τη νομική οδό, αφού η δίωξη ναρκωτικών απέστειλε το ηχητικό ντοκουμέντο του Γιάνη Βαρουφάκη στις εισαγγελικές Αρχές προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης.

Ο πρόεδρος του «ΜεΡα 25» σε νέες δηλώσεις του στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», το απόγευμα της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου διευκρίνισε πως το πρόβλημα με τα ναρκωτικά είναι η εξάρτηση, ενώ πρόσθεσε πως «ecstasy πήρα μόνο μια φορά, το χόρτο είναι διαφορετικό».

«Δεν θα πω ποτέ ψέματα σε νέα παιδιά. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω για ναρκωτικά αλλά όταν με ρωτάνε, να πω ψέματα; Το ψέμα δεν λειτουργεί. Έκανε μία ολόκληρη διάλεξη σε αυτά τα παιδιά. Το δικό μου κήρυγμα ήταν "προσέξτε την εξάρτηση". Την ναρκομαφία. Εμείς στο ΜέΡΑ25 είμαστε αποφασισμένοι να την χρεοκοπήσουμε. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη μέσα από το ψέμα και την υποκρισία να δαιμονοποιεί εμένα που μίλησα με ειλικρίνεια στα παιδιά για να με ακούσουν» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Όταν λες την αλήθεια, τα παιδιά σε ακούνε»

«Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, το κράτος καταστολής όσο πιο πολύ φυλακίζει νέα παιδιά για μικροποσότητες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές και τα κέρδη της ναρκομαφίας, που το ίδιο το κράτος μας εθίζει τους πολίτες στον τζόγο, που η κόκα βρίθει στους κύκλους της καλής κοινωνίες, που οι κρατικές δομές καταρρέουν, σε αυτή τη χώρα το να τρομοκρατείς τα παιδιά, η υποκρισία τύπου ‘80 δεν δουλεύει. Η καταστολή κάνει το αντίθετο» τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας στο OPEN.

«Ο μόνος τρόπος να χτυπήσουμε την πραγματική μάστιγα, τον εθισμό, είναι μέσα από την ειλικρίνεια. Είμαι πολύ περήφανος που μιλάω με νέα παιδιά και μιλάω με ειλικρίνεια. Αν θέλεις να πεις σε αυτό το νέο κοινό, για την αποφυγή χημικών ουσιών τύπων ecstasy είναι με το "μη, μη" που δεν πάει καλά, ή να τους να μιλήσεις ανοιχτά;».

«Ο κόσμος δεν το κάνει επειδή είναι δυσάρεστο. Το πρόβλημα είναι η εξάρτηση. Τα νέα παιδιά θέλουν ένα δημόσιο πρόσωπο για να μπορέσουν να μιλήσουν ανοιχτά μαζί τους» είπε σε άλλο σημείο.

