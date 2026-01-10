LIVE Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Η έξοδος του «Δικεφάλου του Βορρά» στο Αγρίνιο

Ο ΠΑΟΚ έκανε… ποδαρικό στο 2026 με δραματική πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας, επί του Ατρομήτου στα πέναλτι.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα επιδιώξει να μπει με το… δεξί και στο πρωτάθλημα, όπου δοκιμάζεται στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έμεινε εκτός συνέχεια στο Κύπελλο, καθώς ηττήθηκε από τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» κι έφτασαν τις τρεις σερί ήττες.

Ο ΠΑΟΚ είχε 21 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό, ανεξάρτητα από έδρα και διοργάνωση, μέχρι το παιχνίδι των δύο ομάδων για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με λευκή ισοπαλία. Αυτός ο κύκλος των 21 αναμετρήσεων είχε ξεκινήσει μετά το 0-0 των δύο ομάδων στην Τούμπα στις 22 Νοεμβρίου 2015.

Στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τη νίκη στις 12 τελευταίες επισκέψεις του σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος και μάλιστα στις οκτώ από αυτές δεν έχει δεχθεί τέρμα. Αυτό το σερί ξεκίνησε μετά τη νίκη του Παναιτωλικού με 2-0 στις 24 Αυγούστου 2013, χάρη στα γκολ των Μπόγιοβιτς (27’) και Μελισσά (45+1’).

