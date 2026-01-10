Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Η Super League επιστρέφει στη δράση με την πρώτη αγωνιστική του 2026.

Η αυλαία ανοίγει με εκτός έδρας αποστολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 19:30, με το Novasports Prime να μεταδίδει το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και το CosmoteSport1HD να δείχνει το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.

Στη GBL το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) περιλαμβάνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)

08:30 Novasports Start WTA 250 2026 Τένις 08:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις 08:30 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ (1ος Ηµιτελικός) 08:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό) 09:30 COSMOTE SPORT 9 HD Λορέντζο Μουζέτι - Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 250 2026 10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ Αγώνας Επίδειξης 10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Άλεξ Μίκελσεν ATP 250 2025 10:30 COSMOTE SPORT 9 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός) 10:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός) 11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τένις 11:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μάρκος Τζιρόν - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250 2026 13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός Women’s Football League 14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Greek Super League 2 2025-2026 14:15 COSMOTE SPORT 8 HD Έβερτον – Σάντερλαντ Emirates FA Cup 2025-26 14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάκλσφιλντ - Κρίσταλ Πάλας Emirates FA Cup 2025-26 15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μπέτις La Liga EA Sports 2025/26 15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL 16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουντινέζε – Πίζα Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μπολόνια Serie A 2025-26 16:25 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε11 Μπάσκετ 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports Start Χάιντενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 5HD Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Emirates FA Cup 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φούλαμ – Μίντλεσμπρο Emirates FA Cup 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Emirates FA Cup 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League 2025-26 17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26 18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Νιγηρία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Κολοσσός Stoiximan GBL 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League by Stoiximan 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Σασουόλο Serie A 2025-26 19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26 19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26 19:30 Novasports 1HD Τζιρόνα – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βαλένθια – Μάλαγα ACB Liga Endesa 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τότεναμ - Άστον Βίλα Emirates FA Cup 2025-26 21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ Eredivisie 2025/26 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τορίνο Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Έλτσε La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσάρλτον – Τσέλσι Emirates FA Cup 2025-26 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 06:00 Novasports Start WTA 250 2026 Όκλαντ, Τελικός

