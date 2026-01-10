Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)
Η Super League επιστρέφει στη δράση με την πρώτη αγωνιστική του 2026.
Η αυλαία ανοίγει με εκτός έδρας αποστολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 19:30, με το Novasports Prime να μεταδίδει το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και το CosmoteSport1HD να δείχνει το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.
Στη GBL το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) περιλαμβάνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)
08:30
Novasports Start
WTA 250 2026
Τένις
08:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
United Cup 2026
Τένις
08:30
COSMOTE SPORT 9 HD
ATP 250 2026
Χονγκ Κονγκ (1ος Ηµιτελικός)
08:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)
09:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Λορέντζο Μουζέτι - Αντρέι Ρούμπλεφ
ATP 250 2026
10:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ
Αγώνας Επίδειξης
10:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Άλεξ Μίκελσεν
ATP 250 2025
10:30
COSMOTE SPORT 9 HD
ATP 250 2026
Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)
10:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)
11:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
United Cup 2026
Τένις
11:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Μάρκος Τζιρόν - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ
ATP 250 2026
13:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός
Women’s Football League
14:00
Action 24
Νίκη Βόλου – Ηρακλής
Greek Super League 2 2025-2026
14:15
COSMOTE SPORT 8 HD
Έβερτον – Σάντερλαντ
Emirates FA Cup 2025-26
14:15
COSMOTE SPORT 3 HD
Μάκλσφιλντ - Κρίσταλ Πάλας
Emirates FA Cup 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Οβιέδο – Μπέτις
La Liga EA Sports 2025/26
15:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Άρης Betsson – Ηρακλής
Stoiximan GBL
16:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ουντινέζε – Πίζα
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Κόμο – Μπολόνια
Serie A 2025-26
16:25
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA on Fire 2025-26 Ε11
Μπάσκετ
16:30
Novasports Prime
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
16:30
Novasports Start
Χάιντενχαϊμ – Κολωνία
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 5HD
Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Φράιμπουργκ – Αμβούργο
Bundesliga 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ
Emirates FA Cup 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Γαλατασαράι – Μπεσίκτας
Turkish Basketball Super League 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Φούλαμ – Μίντλεσμπρο
Emirates FA Cup 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
Emirates FA Cup 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet
Stoiximan Super League 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ – Αλαβές
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αλγερία – Νιγηρία
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:15
ΕΡΤ Sports 1
Πανιώνιος – Κολοσσός
Stoiximan GBL
19:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Ρόμα – Σασουόλο
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Prime
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports 3HD
Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Τζιρόνα – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Βαλένθια – Μάλαγα
ACB Liga Endesa 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Stoiximan Super League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Τότεναμ - Άστον Βίλα
Emirates FA Cup 2025-26
21:00
Novasports 2HD
PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ
Eredivisie 2025/26
21:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Αταλάντα – Τορίνο
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Βαλένθια – Έλτσε
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Τσάρλτον – Τσέλσι
Emirates FA Cup 2025-26
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
06:00
Novasports Start
WTA 250 2026
Όκλαντ, Τελικός