Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)

Newsbomb

Ατρόμητος - Ολυμπιακός Super League
LIVE C
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Super League επιστρέφει στη δράση με την πρώτη αγωνιστική του 2026.

Η αυλαία ανοίγει με εκτός έδρας αποστολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 19:30, με το Novasports Prime να μεταδίδει το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και το CosmoteSport1HD να δείχνει το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.

Στη GBL το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) περιλαμβάνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)

08:30

Novasports Start

WTA 250 2026

Τένις

08:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

United Cup 2026

Τένις

08:30

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (1ος Ηµιτελικός)

08:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)

09:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Λορέντζο Μουζέτι - Αντρέι Ρούμπλεφ

ATP 250 2026

10:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ

Αγώνας Επίδειξης

10:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Άλεξ Μίκελσεν

ATP 250 2025

10:30

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)

10:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)

11:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

United Cup 2026

Τένις

11:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Μάρκος Τζιρόν - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ

ATP 250 2026

13:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός

Women’s Football League

14:00

Action 24

Νίκη Βόλου – Ηρακλής

Greek Super League 2 2025-2026

14:15

COSMOTE SPORT 8 HD

Έβερτον – Σάντερλαντ

Emirates FA Cup 2025-26

14:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Μάκλσφιλντ - Κρίσταλ Πάλας

Emirates FA Cup 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Οβιέδο – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Άρης Betsson – Ηρακλής

Stoiximan GBL

16:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ουντινέζε – Πίζα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κόμο – Μπολόνια

Serie A 2025-26

16:25

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε11

Μπάσκετ

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports Start

Χάιντενχαϊμ – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Φράιμπουργκ – Αμβούργο

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ

Emirates FA Cup 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γαλατασαράι – Μπεσίκτας

Turkish Basketball Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Φούλαμ – Μίντλεσμπρο

Emirates FA Cup 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ

Emirates FA Cup 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αλγερία – Νιγηρία

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Πανιώνιος – Κολοσσός

Stoiximan GBL

19:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ρόμα – Σασουόλο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Prime

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Τζιρόνα – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Βαλένθια – Μάλαγα

ACB Liga Endesa 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Τότεναμ - Άστον Βίλα

Emirates FA Cup 2025-26

21:00

Novasports 2HD

PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ

Eredivisie 2025/26

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Αταλάντα – Τορίνο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Βαλένθια – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Τσάρλτον – Τσέλσι

Emirates FA Cup 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

06:00

Novasports Start

WTA 250 2026

Όκλαντ, Τελικός

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι άμυνές του στον ΛεΜπρον έφεραν τον θρίαμβος των Μπακς επί των Λέικερς!

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 200 εκατ. λίρες για προετοιμασία ενόπλων δυνάμεων για την Ουκρανία - Πώς αντιδρά η Ρωσία

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Κουνούπια και τον χειμώνα: Πώς οι θερμότερες θερμοκρασίες παρατείνουν την παρουσία τους και ευνοούν την εξάπλωσή τους σε νέες περιοχές

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Πήγε για αφαίρεση κύστης και... γέννησε μωρό που αναπτυσσόταν έξω από τη μήτρα της

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ξινιάδα Δομοκού

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo EX60: Ηλεκτρικό SUV με αυτονομία 810 χιλιομέτρων

07:59ΚΟΣΜΟΣ

«Νύχτα αποκάλυψης» η Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά: «Κραυγές μέσα στο κρύο, μυρωδιά καμένου» - Νέες μαρτυρίες για τη φονική πυρκαγιά

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

07:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Αγωνία για Μόρις, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις το Σάββατο (10/01)

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Δεκάδες οι δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Kia παρουσίασε το EV2, το πιο μικρό των ηλεκτρικών της

07:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δευτέρα για το Ουκρανικό

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ενώπιον της Ανακρίτριας ξανά οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό - Τα νέα ερωτήματα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: ταλαιπωρία για 1.641 επιβάτες – Δεν έδεσαν λόγω κακοκαιρίας τα Knossos και Festos Palace

07:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

07:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στη δράση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:00LIFESTYLE

Survivor: Η ώρα της πρεμιέρας – Οι 24 παίκτες και οι μεγάλες προσδοκίες

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «επενδύει» στην ενέργεια: Η μεγάλη καμπάνια και η σύνδεση με τους αγρότες

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι μισοί Ευρωπαίοι ψάχνουν νέα δουλειά, αλλά 4 στους 5 δεν νιώθουν έτοιμοι

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο πρωθυπουργός στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη στην Ελλάδα: Αυτό είναι το στέλεχος που «θερίζει» – Υψηλός πυρετός και βαριά συμπτώματα – Η έκκληση των γιατρών

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «πολικό express» έφτασε - Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Κατακόρυφη πτώση του θερμομέτρου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Ξινιάδα Δομοκού

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδελφές μου», λέει ο αδελφός των δύο κοριτσιών - Τα πρώτα λόγια των θυμάτων

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τα υβριστικά στο ΣΕΦ

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Νέο βίντεο με τη στιγμή που ο πράκτορας της ICE σκοτώνει την 37χρονη

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Δεκάδες οι δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Mercosur: Τρία μέτρα προστασίας των Ελλήνων παραγωγών - Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν «φλέγεται»: 13η νύχτα διαδηλώσεων - Σκληραίνει την στάση του το καθεστώς και προχωρά σε «εκκαθαρίσεις» περιοχών - Άνοιξαν πυρ στην Τεχεράνη - Κόντρα με τις ΗΠΑ

07:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή στη δράση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

07:00LIFESTYLE

Survivor: Η ώρα της πρεμιέρας – Οι 24 παίκτες και οι μεγάλες προσδοκίες

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :15 ημερών έγκυος φέρεται να ήταν 18χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον 17χρονο – «Υπάρχουν και άλλοι δράστες», λέει ο δικηγόρος του

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ενώπιον της Ανακρίτριας ξανά οι δύο 22χρονοι για το διπλό φονικό - Τα νέα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ