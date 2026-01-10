Super League: Επιστροφή στη δράση με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η Super League κάνει ποδαρικό στο 2026, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να έχουν απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις στο πρόγραμμα του Σαββάτου (10/1).

Λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους ντέρμπι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου (Τετάρτη 14/1), Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας.

Οι «ερυθρόλευκοι», με νωπές τις δάφνες από το 3-0 επί του ΟΦΗ και την κατάκτηση του Super Cup, πηγαίνουν στο Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμητο, ο οποίος λίγες μέρες νωρίτερα ηττήθηκε κι αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «ασπρόμαυροι» ταξιδεύουν στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ο οποίος παραδόθηκε στα χέρια του Άρη για το κύπελλο. Ήταν η τρίτη σερί ήττα σε όλες τις διοργανώσεις για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που, όπως κι οι Περιστεριώτες, χρειάζονται βαθμούς για να ανασάνουν πιο ελεύθερα.

Σε δεινή θέση βρίσκεται η ΑΕΛ. Παρά την νέα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η ανάκαμψη δεν ήρθε ούτε με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο. Ίσως το ματς με την Κηφισιά συνιστά μία (νέα) ευκαιρία, αφού η εξαιρετική ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και αρκετές αλλαγές έχει στο ρόστερ της και τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό στο μυαλό της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

17:00 Γήπεδο Νεάπολης, Κηφισιά – ΑΕΛ /Cosmote Sport 2

19:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Ολυμπιακός /Novasports Prime

19:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ /Cosmote Sport 1

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ /Novasports Prime

17:30 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης /Cosmote Sport 1

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – ΑΕΚ /Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός /Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Α.Ε.Κ. 37

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 36

3. Π.Α.Ο.Κ. 35

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 (14αγ.)

7. ΑΡΗΣ 20

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 18

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

10. ASTERAS AKTOR 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13

12. Ο.Φ.Η. 12 (14αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 9

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

