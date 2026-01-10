Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3: Τα «ασπρόμαυρα» γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» στο Αγρίνιο
Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, σε μια ιστορική σεζόν όπου ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέρασε επιβλητικά από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-0 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League.
Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και άνοιξε το σκορ στο 26’, όταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με ωραία εκτέλεση έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 45+1’, ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε δίχτυα, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κωνσταντέλιας χτύπησε ξανά στο 57’, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια άνετη βραδιά για τους φιλοξενούμενους.
Ο Παναιτωλικός παρουσιάστηκε αναιμικός, χωρίς ένταση και δημιουργία, αδυνατώντας να απειλήσει ουσιαστικά, γεγονός που προβληματίζει ενόψει της συνέχειας, καθώς θα χρειαστεί άμεση βελτίωση για να αποφύγει περιπέτειες στη μάχη της παραμονής.
Το 0-1 με τον Κωνσταντέλια
Το 0-2 με τον Γιακουμάκη
Το 0-3 με τον Κωνσταντέλια