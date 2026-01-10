Ζιζέλ Μπούντχεν: Αντιδρά η οικογένεια για τον γάμο της - «Φόβοι λόγω οικονομικού χάσματος»

Ανησυχία φέρεται να επικρατεί στο οικογενειακό περιβάλλον της Ζιζέλ Μπούντχεν μετά τον γάμο της με τον δάσκαλο ζίου-ζίτσου και πατέρα του παιδιού της, Χοακίμ Βαλέντε, σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six.

Όπως αναφέρει πηγή στο αμερικανικό μέσο, μέλη της οικογένειας της διάσημης Βραζιλιάνας σούπερ μόντελ εξέφρασαν επιφυλάξεις για την οικονομική ανισορροπία ανάμεσα στο ζευγάρι, θεωρώντας ότι ο γάμος δεν ήταν η πιο συνετή επιλογή. «Την προειδοποίησαν ότι το να παντρευτεί έναν άνδρα χωρίς αντίστοιχη οικονομική άνεση, ενώ η ίδια διαθέτει περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων, μπορεί να αποδειχθεί λάθος», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Παρότι ο Χοακίμ Βαλέντε διαθέτει τη δική του ακαδημία ζίου-ζίτσου στο Μαϊάμι και έχει συνεργαστεί με γνωστούς πελάτες, η φήμη και η οικονομική δύναμη της Μπούντχεν βρίσκονται - όπως σημειώνεται - σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Η ίδια έχει ανακηρυχθεί πολλές φορές το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο και σύμφωνα με το celebritynetworth, η περιουσία της εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Συγγενείς και φίλοι της είχαν προτείνει στο ζευγάρι να συμβιώσει χωρίς να προχωρήσει σε γάμο. Ωστόσο, η επιθυμία του Βαλέντε σε συνδυασμό με τις πιο παραδοσιακές αντιλήψεις της Μπούντχεν φαίνεται πως έπαιξαν ρόλο στην απόφαση, ιδίως μετά τη γέννηση του παιδιού τους τον Φεβρουάριο.

H Zιζέλ με τον νέο σύζυγό της

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μία χαμηλών τόνων τελετή τον Νοέμβριο, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υπογραφεί προγαμιαίο συμβόλαιο. Παρ’ όλα αυτά, πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει «παραθυράκια», τα οποία σε περίπτωση διαζυγίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οικονομικό διακανονισμό υπέρ του Βαλέντε - κάτι που, όπως σημειώνεται, δεν καθησυχάζει πλήρως την οικογένεια της Μπούντχεν.

Gisele Bündchen secretly marries beau Joaquim Valente: source https://t.co/zvgtPbJXJ9 pic.twitter.com/ht90tyY0aU — Page Six (@PageSix) December 20, 2025

Η Ζιζέλ Μπούντχεν έχει επανειλημμένα δηλώσει τη στενή σχέση που διατηρεί με την οικογένειά της και τις πέντε αδελφές της, ενώ το 2024 έχασε τη μητέρα της, Βάνια, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 χώρισε από τον πρώην σύζυγό της και αστέρα του NFL, Τομ Μπρέιντι, με τον οποίο έχει δύο παιδιά.

Οι εκπρόσωποι της Μπούντχεν και του Βαλέντε δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες.

