Παντρεύτηκαν η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Φεβρουάριο του 2025
Η Ζιζέλ Μπούντχεν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Χοακίμ Βαλέντε σε ιδιωτική τελετή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο Βαλέντε και το 45χρονο μοντέλο αντάλλαξαν όρκους σε μία διακριτική τελετή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο μήνα. «Είναι ενθουσιασμένος που επιτέλους παντρεύτηκαν, αφού απέκτησαν μαζί ένα παιδί», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του Βαλέντε στο Page Six.
Τον Φεβρουάριο του 2025 η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μαζί. Το όνομα και το φύλο του μωρού δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.
Η Μπούντχεν και ο πρώην σύζυγός της, ο πρώην παίκτης του NFL Τομ Μπρέιντι, κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2022, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, και λίγες ημέρες αργότερα το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε.
Η Μπούντχεν και ο Μπρέιντι έχουν τρία παιδιά, τον 17χρονο Τζακ, τον 15χρονο Μπέντζαμιν και την 12χρονη Βίβιαν.
Η σχέση του διάσημου μοντέλου με τον Βαλέντε έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2024 τον προηγούμενο Ιούνιο.