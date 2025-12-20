Παντρεύτηκαν η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε

Η Ζιζέλ Μπούντχεν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Χοακίμ Βαλέντε σε ιδιωτική τελετή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο Βαλέντε και το 45χρονο μοντέλο αντάλλαξαν όρκους σε μία διακριτική τελετή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο μήνα. «Είναι ενθουσιασμένος που επιτέλους παντρεύτηκαν, αφού απέκτησαν μαζί ένα παιδί», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του Βαλέντε στο Page Six.

Gisele Bündchen secretly marries beau Joaquim Valente: source https://t.co/zvgtPbJXJ9 pic.twitter.com/ht90tyY0aU — Page Six (@PageSix) December 20, 2025

Τον Φεβρουάριο του 2025 η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μαζί. Το όνομα και το φύλο του μωρού δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Η Μπούντχεν και ο πρώην σύζυγός της, ο πρώην παίκτης του NFL Τομ Μπρέιντι, κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου τον Οκτώβριο του 2022, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, και λίγες ημέρες αργότερα το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε.

Η Ζιζέλ και ο πρώην σύζυγός της, Τομ Μπράντι / AP

Η Μπούντχεν και ο Μπρέιντι έχουν τρία παιδιά, τον 17χρονο Τζακ, τον 15χρονο Μπέντζαμιν και την 12χρονη Βίβιαν.

Η σχέση του διάσημου μοντέλου με τον Βαλέντε έγινε γνωστή τον Φεβρουάριο του 2024 τον προηγούμενο Ιούνιο.

