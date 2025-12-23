Η παράξενη αντίδραση του Τομ Μπρέιντι στον γάμο της πρώην του Ζιζέλ
Στην πρώτη ανάρτησή του μετά τον γάμο της πρώην του προκάλεσε ανησυχίες
Η Ζιζέλ παντρεύτηκε τον Χοακίμ Βαλέντε, δάσκαλο ζίου ζίτσου με τον οποίο έχει αποκτήσει ήδη ένα παιδί.
Αλλά η αντίδραση του πρώην της Τομ Μπρέιντι, ήταν αυτή που τράβηξε την προσοχή και ήταν εντελώς περίεργη.
Στην πρώτη ανάρτησή του, μετά τον γάμο της πρώην συζύγου του επέλεξε ένα τραγούδι...
Μoιράστηκε δύο φωτογραφίες στο Instagram η πρώτη από τις οποίες τον δείχνει να φοράει με λευκό φούτερ με την ένδειξη "Forever Young" γραμμένη στο στήθος.
Και έγινε ακόμα πιο περίεργο, έως και ανησυχητικό όταν πρόσθεσε ήχο στην ανάρτηση... και συγκεκριμένα το τραγούδι "1-800-273-8255" των Logic με τη συμμετοχή της Alessia Cara και του Khalid .
Για τους μη μυημένους, περιέχει στίχους όπως: «Νιώθω ότι η ζωή μου δεν είναι δική μου» και «Δεν θέλω να είμαι ζωντανός».
Ο τίτλος είναι ο παλιός αριθμός τηλεφωνικής γραμμής πρόληψης αυτοκτονιών, που πλέον έχει μετατραπεί στον απλούστερο 988.