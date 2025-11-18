Μητσοτάκης: «Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό» – Ακόμη 2 δισ. ευρώ για την κοινωνία

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης του πρωθυπουργού

Newsbomb

Μητσοτάκης: «Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό» – Ακόμη 2 δισ. ευρώ για την κοινωνία
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε τα επερχόμενα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στη βάση των εξαγγελιών του από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να πατήσει «φρένο» και να αγνοήσει τα προβλήματα των πολιτών.

Παράλληλα, στάθηκε στα θέματα της επικαιρότητας, όπως το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό ζήτημα και το χρονικό πλαίσιο αποζημιώσεων προς τους αγρότες, γνωστοποιώντας ότι τις επόμενες μέρες θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους από τα κρατικά ταμεία, στον απόηχο των απωλειών που είχαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επίσης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ, το ζήτημα των ΕΛΤΑ, σημείωσε ότι «εάν δεν εξυγιανθούν, θα χρεοκοπήσουν. Όσοι το αντιπαλεύουν αυτό, συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Υπάρχουν δυνατότητες φιλοξενίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ και σε άλλους χώρους».

«Η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά, ενεργειακά και γεωπολιτικά»

Σε σχέση με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν το τελευταίο διάστημα, τόσο για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, όσο και τη μεταφορά φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η Ελλάδα καθίσταται ένας αξιόπιστος πάροχος ενέργειας για τα Βαλκάνια και την Ουκρανία. Υπάρχει θετική προοπτική να αξιοποιήσουμε τα δικά μας κοιτάσματα. Αντικαθιστούμε τον “βρώμικο” λιγνίτη με φθηνό φυσικό αέριο».

«Κάποια στιγμή, σύντομα, θα υπάρξει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε έχουμε συναντηθεί και στο παρελθόν. Σε όλα αυτά, προστίθεται και ο σημαντικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας, που ελέγχει άνω του 25% της παγκόσμιας δυναμικότητας πλοίων μεταφοράς LNG», προσέθεσε εν συνεχεία, σχολιάζοντας ότι όλα αυτά δημιουργούν σχέσεις περαιτέρω ισχυροποίησης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Θα εξακολουθώ να αποφεύγω (σ.σ. να απαντήσω στις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά). Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από όσα αναφέρει, σκεπτόμενος και το συντριπτικό πένθος του», είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση εάν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, με αφορμή και την επερχόμενη παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», απάντησε πως «επιλέγω να μιλώ για το μέλλον, ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλά για το παρελθόν. Μία κουβέντα μπορώ να πω μόνο για εκείνον. Δεν ξέρω εάν εσείς θα μπαίνατε σε πλοίο, του οποίου ο καπετάνιος το έριξε μία φορά στα βράχια», σχολίασε επιπλέον.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε εκ νέου ότι δεν πρόκειται να στηθούν κάλπες πριν από το 2027, χαρακτηρίζοντας ως άκαιρες τις συζητήσεις περί επίσπευσης της εκλογικής διαδικασίας. «Υλοποιούμε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε δώσει στο πρόγραμμα του 2023 και ο λαός θα μάς κρίνει για αυτό».

Σε σχέση με το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση, έχει επιδεινωθεί από την προσθήκη νέων αυτοκινήτων χωρίς να έχουν αποσυρθεί παλαιότερα. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία συστηματική υποστήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όπου έχει πάει το Μετρό, έχει συμβάλλει στην ανακούφιση, όμως, είναι μία μακροχρόνια λύση. Βραχυπρόθεσμα, η έμφαση πρέπει να δοθεί στα λεωφορεία, έχουμε 800 νέα, αλλά πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Να αυξήσουμε εντός 6 μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι πολίτες περισσότερο, όπως το 550 για παράδειγμα».

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι: «Ζαλίζει» η τιμή του τυλιχτού - Αγγίζει πλέον τα 5 ευρώ!

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Delivering Good: 40 χρόνια προσφοράς και αξιοπρέπειας μέσα από νέα προϊόντα

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικός χειμώνας στη Γάζα: Πλημμύρες, λύματα και φόβοι για έξαρση των ασθενειών - «Παιδιά, οικογένειες θα χαθούν στα νερά της βροχής»

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Βιονικός στα 79: Η ρουτίνα 15 λεπτών ενός πρωταθλητή για δύναμη και μακροζωία

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό» – Ακόμη 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε ζευγάρι και το εγκατέλειψε

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στην Ασία: Αναβλήθηκαν οι προβολές ιαπωνικών ταινιών στην Κίνα, λόγω Ταϊβάν

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Κρητικές βεντέτες: Οι πιο αιματηρές και μακροχρόνιες βεντέτες στην ιστορία του νησιού

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τη Google: «Καμία εταιρεία δεν θα είναι άτρωτη» αν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η δυνατότητα πληρωμής με IRIS από 1η Δεκεμβρίου στις λιανικές συναλλαγές (B2C)

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Δύο μήνες μετά τον αγιασμό, το Δημοτικό σχολείο έκλεισε – Ο λόγος

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να βγουν στα 59 με μειωμένη και στα 60,5 με πλήρη

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

08:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό» – Ακόμη 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Θρίλερ χωρίς τέλος με τον 58χρονο οδηγό - Αναζητείται μηχανάκι που τον καταδίωκε

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε ζευγάρι και το εγκατέλειψε

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Κρητικές βεντέτες: Οι πιο αιματηρές και μακροχρόνιες βεντέτες στην ιστορία του νησιού

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Οι νεκροί του Πολυτεχνείου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «σκηνοθέτης» της απάτης με τις μαϊμού επενδύσεις: Απότακτος αστυνομικός με «αέρα» μεγαλοπαραγοντα - Έστηνε απο ληστείες μέχρι αστυνομικές επιχειρήσεις

06:33WHAT THE FACT

Το νέο κόλπο των απατεώνων στα ΑΤΜ με το «ξεχασμένο» χαρτονόμισμα

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Δάφνη και Άγιος Δημήτριος λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση

08:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καμπανάκι από τον Σάκη Αρναούτογλου - «Προσοχή σε 2 περιοχές τις επόμενες ημέρες»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Σκύρου - Αισθητός και στην Αττική

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Βιονικός στα 79: Η ρουτίνα 15 λεπτών ενός πρωταθλητή για δύναμη και μακροζωία

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Δύο μήνες μετά τον αγιασμό, το Δημοτικό σχολείο έκλεισε – Ο λόγος

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τη Google: «Καμία εταιρεία δεν θα είναι άτρωτη» αν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Ανατριχιάζει 55χρονη από την Κρήτη - «Μου έκαιγε το δέρμα στο καλοριφέρ, με έπνιγε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ