Μητσοτάκης: «Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό» – Ακόμη 2 δισ. ευρώ για την κοινωνία

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε τα επερχόμενα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στη βάση των εξαγγελιών του από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να πατήσει «φρένο» και να αγνοήσει τα προβλήματα των πολιτών.

Παράλληλα, στάθηκε στα θέματα της επικαιρότητας, όπως το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό ζήτημα και το χρονικό πλαίσιο αποζημιώσεων προς τους αγρότες, γνωστοποιώντας ότι τις επόμενες μέρες θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση στους κτηνοτρόφους από τα κρατικά ταμεία, στον απόηχο των απωλειών που είχαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επίσης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ, το ζήτημα των ΕΛΤΑ, σημείωσε ότι «εάν δεν εξυγιανθούν, θα χρεοκοπήσουν. Όσοι το αντιπαλεύουν αυτό, συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Υπάρχουν δυνατότητες φιλοξενίας καταστημάτων των ΕΛΤΑ και σε άλλους χώρους».

«Η πατρίδα μας αναβαθμίζεται ουσιαστικά, ενεργειακά και γεωπολιτικά»

Σε σχέση με τις συμφωνίες που υπεγράφησαν το τελευταίο διάστημα, τόσο για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, όσο και τη μεταφορά φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η Ελλάδα καθίσταται ένας αξιόπιστος πάροχος ενέργειας για τα Βαλκάνια και την Ουκρανία. Υπάρχει θετική προοπτική να αξιοποιήσουμε τα δικά μας κοιτάσματα. Αντικαθιστούμε τον “βρώμικο” λιγνίτη με φθηνό φυσικό αέριο».

«Κάποια στιγμή, σύντομα, θα υπάρξει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε έχουμε συναντηθεί και στο παρελθόν. Σε όλα αυτά, προστίθεται και ο σημαντικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας, που ελέγχει άνω του 25% της παγκόσμιας δυναμικότητας πλοίων μεταφοράς LNG», προσέθεσε εν συνεχεία, σχολιάζοντας ότι όλα αυτά δημιουργούν σχέσεις περαιτέρω ισχυροποίησης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

«Θα εξακολουθώ να αποφεύγω (σ.σ. να απαντήσω στις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά). Ο κ. Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, επιλέγω συνειδητά να μην σχολιάσω δημόσια τίποτα από όσα αναφέρει, σκεπτόμενος και το συντριπτικό πένθος του», είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση εάν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, με αφορμή και την επερχόμενη παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», απάντησε πως «επιλέγω να μιλώ για το μέλλον, ο κ. Τσίπρας επιλέγει να μιλά για το παρελθόν. Μία κουβέντα μπορώ να πω μόνο για εκείνον. Δεν ξέρω εάν εσείς θα μπαίνατε σε πλοίο, του οποίου ο καπετάνιος το έριξε μία φορά στα βράχια», σχολίασε επιπλέον.

«Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε εκ νέου ότι δεν πρόκειται να στηθούν κάλπες πριν από το 2027, χαρακτηρίζοντας ως άκαιρες τις συζητήσεις περί επίσπευσης της εκλογικής διαδικασίας. «Υλοποιούμε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε δώσει στο πρόγραμμα του 2023 και ο λαός θα μάς κρίνει για αυτό».

Σε σχέση με το κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας, τόνισε ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση, έχει επιδεινωθεί από την προσθήκη νέων αυτοκινήτων χωρίς να έχουν αποσυρθεί παλαιότερα. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μία συστηματική υποστήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Όπου έχει πάει το Μετρό, έχει συμβάλλει στην ανακούφιση, όμως, είναι μία μακροχρόνια λύση. Βραχυπρόθεσμα, η έμφαση πρέπει να δοθεί στα λεωφορεία, έχουμε 800 νέα, αλλά πρέπει να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Να αυξήσουμε εντός 6 μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές που χρησιμοποιούν οι πολίτες περισσότερο, όπως το 550 για παράδειγμα».

