Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Ελευσίνα, στο πλαίσιο επαφών του με πολίτες και τοπικούς φορείς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως «η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται». Πρόσθεσε πως «πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα», ενώ ανέφερε ότι «από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας».

Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε έργα για την περιοχή εστιάζοντας στη μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και στην αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου. «Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελευσίνα Eurokinissi

