Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

Στο επιτελείο του πρωθυπουργού δίνουν μεγάλο βάρος στη νέα γενιά που θα κληθεί να ψηφίσει για πρώτη φορά στις εκλογές του 2027 γι´αυτό και νομοθετικά καταβάλλουν προσπάθειες να είναι σε συνεπείς στις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και ιδιαίτερα στα όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Παρόλα αυτά όπως διαπίστωσε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι νέοι δεν είναι ενήμεροι για τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ψήφισε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Το στοιχείο αυτό απογοήτευσε σε μεγάλο βαθμό τον πρωθυπουργό καθώς δείχνει ότι η κεντρική κυβέρνηση και τα αρμόδια στελέχη της ενδεχομένως δεν επικοινώνησαν σωστά τα νέα μέτρα.

Σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του νέου φορολογικού μέτρου που προβλέπει μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει τις νέες και τους νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώσαμε. Για να δούμε τι απάντησαν…» αναφέρει ο πρωθυπουργός στο βίντεο που ανήρτησε, όπου εμφανίζονται νέοι άνθρωποι να σχολιάζουν σχετικά.

Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είτε δεν γνώριζαν καθόλου, είτε είχαν ελάχιστη ενημέρωση για τα συγκεκριμένα μέτρα — γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, τον απογοήτευσε.

«Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ», τόνισε, φέρνοντας μάλιστα δύο παραδείγματα για να δείξει το ετήσιο καθαρό όφελος που θα έχουν οι δικαιούχοι ανάλογα με το εισόδημά τους.

Πάνω σε αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να ρίξουν όλο το βάρος της επικοινωνιακής τους καμπάνιας και να προβάλλουν τις θετικές ειδήσεις της οικονομίας που αφορούν μεγάλα κοινωνικά στρώματα όπως είναι η νεολαία.

Ήδη όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη την τελευταία εξαετία παρουσιάζεται ένα σημαντικό άλμα στην απασχόληση στην Ελλάδα και πως η αγορά εργασίας ανακάμπτει μετά την 10ετή κρίση και το σοκ της πανδημίας.

Όπως δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας για την ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών διαμορφώθηκε στο 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τουλάχιστον από το ξέσπασμα της κρίσης και συνιστά αύξηση άνω των 10 μονάδων συγκριτικά με το 2019, όταν μετρήθηκε στο 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.

Στη νεότερη μέτρηση της ανεργίας από την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο, οι απασχολούμενοι υπερέβησαν τα 4,32 εκατομμύρια, που συνιστά την τέταρτη καλύτερη επίδοση μετά το 2010. Οι τρεις κορυφαίες μηνιαίες εκτιμήσεις καταγράφηκαν πάλι φέτος.

Σημειώνεται πως οι απασχολούμενοι ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αδιάκοπα από τον Ιούλιο του 2021, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας μετά τη λήξη της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, εν μέσω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Η απασχόληση είναι η «άλλη πλευρά του νομίσματος» της ανεργίας. Ο δείκτης ανεργίας μετρά τους πολίτες που αναζητούν ενεργά εργασία αλλά δεν βρίσκουν, ενώ ο δείκτης απασχόλησης αφορά τους πολίτες που συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά σχεδόν 10 μονάδες από τον Ιούλιο του 2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, όμως αυτός ο δείκτης από μόνος του θα μπορούσε να κρύβει μέρος της αλήθειας, καθώς η μείωση της ανεργίας θα μπορούσε να οφείλεται σε κύμα συνταξιοδοτήσεων ή στην έξοδο από την αγορά ανθρώπων που είναι μεν σε ηλικία να εργαστούν, όμως είναι απογοητευμένοι και συνεπώς δεν αναζητούν δουλειά.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όμως, το άλμα στο ποσοστό απασχόλησης την τελευταία εξαετία φανερώνει ότι η συρρίκνωση της ανεργίας σε προ κρίσης επίπεδα δεν είναι «στατιστικό κόλπο», αλλά συνοδεύεται από δραστική αύξηση των πολιτών που έχουν βρει εργασία και συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα.

