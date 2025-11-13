Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

Η χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού επικεντρώνεται στις νέες φοροελαφρύνσεις που αφορούν τη νέα γενιά που μπαίνει τώρα στην αγορά εργασίας - Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε απογοητευμένος;

Κώστας Τσιτούνας

Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επιτελείο του πρωθυπουργού δίνουν μεγάλο βάρος στη νέα γενιά που θα κληθεί να ψηφίσει για πρώτη φορά στις εκλογές του 2027 γι´αυτό και νομοθετικά καταβάλλουν προσπάθειες να είναι σε συνεπείς στις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και ιδιαίτερα στα όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Παρόλα αυτά όπως διαπίστωσε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι νέοι δεν είναι ενήμεροι για τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ψήφισε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Το στοιχείο αυτό απογοήτευσε σε μεγάλο βαθμό τον πρωθυπουργό καθώς δείχνει ότι η κεντρική κυβέρνηση και τα αρμόδια στελέχη της ενδεχομένως δεν επικοινώνησαν σωστά τα νέα μέτρα.

Σε σχετική ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του νέου φορολογικού μέτρου που προβλέπει μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους έως 25 ετών.

«Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει τις νέες και τους νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώσαμε. Για να δούμε τι απάντησαν…» αναφέρει ο πρωθυπουργός στο βίντεο που ανήρτησε, όπου εμφανίζονται νέοι άνθρωποι να σχολιάζουν σχετικά.

Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είτε δεν γνώριζαν καθόλου, είτε είχαν ελάχιστη ενημέρωση για τα συγκεκριμένα μέτρα — γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος, τον απογοήτευσε.

«Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ», τόνισε, φέρνοντας μάλιστα δύο παραδείγματα για να δείξει το ετήσιο καθαρό όφελος που θα έχουν οι δικαιούχοι ανάλογα με το εισόδημά τους.

Πάνω σε αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να ρίξουν όλο το βάρος της επικοινωνιακής τους καμπάνιας και να προβάλλουν τις θετικές ειδήσεις της οικονομίας που αφορούν μεγάλα κοινωνικά στρώματα όπως είναι η νεολαία.

Ήδη όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη την τελευταία εξαετία παρουσιάζεται ένα σημαντικό άλμα στην απασχόληση στην Ελλάδα και πως η αγορά εργασίας ανακάμπτει μετά την 10ετή κρίση και το σοκ της πανδημίας.

Όπως δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας για την ηλικιακή ομάδα 20 έως 64 ετών διαμορφώθηκε στο 71,7% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση τουλάχιστον από το ξέσπασμα της κρίσης και συνιστά αύξηση άνω των 10 μονάδων συγκριτικά με το 2019, όταν μετρήθηκε στο 61,2%, και σχεδόν 17 μονάδων σε σχέση με το 2015.

Στη νεότερη μέτρηση της ανεργίας από την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο, οι απασχολούμενοι υπερέβησαν τα 4,32 εκατομμύρια, που συνιστά την τέταρτη καλύτερη επίδοση μετά το 2010. Οι τρεις κορυφαίες μηνιαίες εκτιμήσεις καταγράφηκαν πάλι φέτος.

Σημειώνεται πως οι απασχολούμενοι ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια αδιάκοπα από τον Ιούλιο του 2021, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας μετά τη λήξη της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, εν μέσω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Η απασχόληση είναι η «άλλη πλευρά του νομίσματος» της ανεργίας. Ο δείκτης ανεργίας μετρά τους πολίτες που αναζητούν ενεργά εργασία αλλά δεν βρίσκουν, ενώ ο δείκτης απασχόλησης αφορά τους πολίτες που συμμετέχουν σε παραγωγικές δραστηριότητες, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά σχεδόν 10 μονάδες από τον Ιούλιο του 2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, όμως αυτός ο δείκτης από μόνος του θα μπορούσε να κρύβει μέρος της αλήθειας, καθώς η μείωση της ανεργίας θα μπορούσε να οφείλεται σε κύμα συνταξιοδοτήσεων ή στην έξοδο από την αγορά ανθρώπων που είναι μεν σε ηλικία να εργαστούν, όμως είναι απογοητευμένοι και συνεπώς δεν αναζητούν δουλειά.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όμως, το άλμα στο ποσοστό απασχόλησης την τελευταία εξαετία φανερώνει ότι η συρρίκνωση της ανεργίας σε προ κρίσης επίπεδα δεν είναι «στατιστικό κόλπο», αλλά συνοδεύεται από δραστική αύξηση των πολιτών που έχουν βρει εργασία και συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:11WHAT THE FACT

Μια «τερατώδης» έκρηξη σε άστρο κοντά στο Ηλιακό μας Σύστημα: «Θα μπορούσε να εξαφανίσει οποιονδήποτε πλανήτη»

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άνδρες άνω των 60 η πλειοψηφία των βουλευτών - Νέοι, γυναίκες και εργάτες οι μεγάλοι απόντες

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Νοεμβρίου

06:36ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα ενεργειακή σκακιέρα: Από το «Πλάνο Μπους» στη ρωσο-καζακική συμμαχία

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: «Βροχή» οι ανακλήσεις αιτήσεων - Ιδιοκτήτης προσπάθησε να εκταμιεύσει 162.000 ευρώ

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

«Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρυτανίας»: Αναδύθηκε ο βυζαντινός ναός της Επισκοπής, 60 χρόνια μετά τη βύθισή του στη Λίμνη Κρεμαστών

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε η πληρωμή της πρώτης δόσης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο δράστης και διασώθηκαν οι 58 κακοποιημένες γάτες στη Δονούσα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του Κυριάκου Μητσοτάκη η νεολαία ενόψει των εκλογών του 2027

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικες συνθήκες στη μέση του Νοεμβρίου – Πότε επιστρέφουν οι βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ – Επανεκκινεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Είμαι συντετριμμένος, καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», είπε ο 25χρονος θείος του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

«Γαλάζιες μάχες» σε Βόρειο και Νότιο Τομέα, ο Σαμαράς και το σενάριο της απόλυτης ανατροπής, η Eurobank, o Κωτσόβολος πήγε Skroutz και η Zalando

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς μετά θάνατον: Πώς το Ισραήλ «διασώζει την γενιά» των πεσόντων στο πεδίο της μάχης - Ανασύρθηκε μετά θάνατον γενετικό υλικό από πάνω από 250 στρατιώτες και 21 πολίτες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας Youtuber: Το Άγιο Φως με πλαστές πινακίδες και συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ.

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Τέσσερα σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκρατημένη αισιοδοξία και ταυτόχρονος προβληματισμός στο Μαξίμου για τα παράδοξα των δημοσκοπήσεων

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα επικίνδυνα TikTok Challenges φαγητού: Από καυτερά σνακ μέχρι φρούτα με οδοντόκρεμα

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Σκληρό πορνό σε τηλεόραση πλοίου που ταξίδευε προς Βρετανία - «Παιδιά ούρλιαζαν»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ