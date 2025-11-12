«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Οργισμένη ανακοίνωση από τον εκδοτικό οίκο μετά τη διαρροή αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Economist Thessaloniki Metropolitan Summit

Eurokinissi/Αρχείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην καταγγελία ότι μέσα ενημέρωσης έχουν υποκλέψει ηλεκτρονικά αρχεία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» προχώρησε με ανακοίνωσή του ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, τονίζοντας ότι «βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, έχει προβεί σε νομικές ενέργειες «προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Η σοβαρή αυτή καταγγελία έρχεται λίγο μετά τη δημοσιοποίηση τουλάχιστον δύο αποσπασμάτων του βιβλίου στην ιστοσελίδα Documentonews.gr χθες Τρίτη και σήμερα Τετάρτη. Τα αποσπάσματα αφορούν το θέμα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, καθώς και τη σύσταση προανακριτικής στη Βουλή για την υπόθεση Novartis, αντίστοιχα. Μάλιστα, σχετικά με το δημοσίευμα για την υπόθεση Novartis υπήρξε ήδη αντίδραση και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο οποίος διαμηνύει ότι αν το δημοσίευμα ευσταθεί τότε ο ίδιος θα υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του και την αλήθεια.

Στην ανακοίνωση, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg τονίζει ότι «επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ενώ ξεκαθαρίζει ότι στο παρελθόν δεν έχει προβεί ξανά σε αντίστοιχες ενέργειες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg έχει ως εξής:

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η απάντηση της εφημερίδας Documento

Από την πλευρά της η εφημερίδα Documento αναφέρει μεταξύ άλλων σε απάντησή της στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος:

«Είναι πραγματικά λυπηρό, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg (που κάποτε είχε στο τιμόνι της τον Γιώργο Δαρδανό), να κινείται λογοκριτικά για ένα βιβλίο του πολιτικού που υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, εναντίον της εφημερίδας Documento που είναι θύμα επιθέσεων και διώξεων για το θάρρος της να δημοσιογραφεί ελεύθερα και τον έχει στηρίξει επί χρόνια. Σημεία των καιρών ή των συγκεκριμένων ανθρώπων; Τελικώς η εξουσία είναι εξουσία και ο διαχρονικός της εχθρός είναι η δημοσιογραφία όταν τολμά να ασκήσει έλεγχο. Ο δε συγγραφέας της Ιθάκης θέλει τη δημοσιογραφία χώρα Λωτοφάγων».

Παράλληλα τονίζει πως «σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα έναν πρώην πρωθυπουργό υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο πρόσωπο. Όταν το έργο (π.χ. βιογραφία ή απομνημονεύματα) αφορά γεγονότα δημόσιας ζωής, πολιτικές αποφάσεις, ή ιστορικά θέματα, τότε το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα».

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του εκδοτικού οίκου κατά της εφημερίδας θα εκδικαστεί αύριο Πέμπτη στο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:38ΕΛΛΑΔΑ

Παμποντιακή κατά Άννας Καραμανλή για το μουσείο του Κεμάλ: Προσβολή προς τα θύματα της γενοκτονίας

17:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η ανανέωση του Πιρόλα στους «ερυθρόλευκους»

17:34ΚΥΠΡΟΣ

«Κουνιέται ακόμα» - Πώς αντέδρασε σε live εκπομπή ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου στον σεισμό

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ποινή κάθειρξης 18 ετών σε 30χρονο για παιδική πορνογραφία

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο έως την Τρίτη

17:11LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η «Emily in Paris» στα Πετράλωνα για γύρισμα γερμανικού περιοδικού μόδας

17:05ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025: Ένα τουρνουά–ορόσημο για το ελληνικό τένις

16:52ΥΓΕΙΑ

Έχεις ημικρανίες; Το viral κόλπο με τη λεκάνη που υπόσχεται να σε βοηθήσει

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε μητέρα για την κακοποίηση του βρέφους της - Του προκάλεσε μόνιμες βλάβες

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

16:39ΥΓΕΙΑ

Ο αριθμός κρουσμάτων πολιομυελίτιδας μειώθηκε κατά 99% σε μόλις 35 χρόνια - Ορόσημο για την αντιμετώπιση της ασθένειας

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο κομάντο που «σκότωσε τον Μπιν Λάντεν» ζητά 25 εκατ. δολάρια επειδή τον είπαν... ψεύτη

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενημέρωση σε Ουρουγουάη και Πολωνία για Πελίστρι και Σφιντέρσκι

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 34χρονη για δύο περιπτώσεις κλοπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα - Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό challenge στο Κορωπί: 22χρονος προσπάθησε να φάει ολόκληρο μπέργκερ και τώρα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

16:35ΚΥΠΡΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο - 5,3 Ρίχτερ, λέει το Ευρωμεσογειακό

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Κινείται νομικά κατά ΜΜΕ

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες- στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας για τους σύγχρονους «Μαθουσάλες» - Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για σεισμό στην Κύπρο: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απογοητευμένος ο Μητσοτάκης: «Ψηφίσαμε μηδενισμό φόρου εισοδήματος σε νέους έως 25 ετών, με εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αλλά δεν το ήξεραν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ