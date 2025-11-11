Νέο «στοίχημα» για τον Τσίπρα η σύνθεση των πάνελ στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης»

Τους τελευταίους μήνες, όλοι οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα επέμεναν σε όλους τους τόνους, και ενώ η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, η βασική προτεραιότητα του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι άλλη από την έκδοση του βιβλίου του.

Οι τελευταίες ημέρες έχουν αποδείξει ότι, πράγματι, η έκδοση της «Ιθάκης» αποτελεί πολύ σημαντικό ορόσημο για τον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, μεταξύ των 7 λόγων που έχει καταγράψει πως τον οδήγησαν στην απόφαση να γράψει το βιβλίο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι το έγραψε «γιατί θέλω να δείξω πως μπορεί να έκανα λάθη, αλλά ποτέ δεν μου έλειψε το θάρρος, ούτε όμως και άφησα τη χώρα μου μοιρολατρικά να τη σπρώξουν στον γκρεμό οι ίδιοι αυτοί που στη συνέχεια θα μας έδειχναν με το δάχτυλο ως υπεύθυνους της καταστροφής». Επίσης το έγραψε «γιατί θέλω να δείξω πως έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία της χώρας μου αλλά και στην υπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης, επιδιώκοντας με όλη τη φλόγα της ψυχής μου, και με την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών μου, μια καλύτερη μοίρα για αυτόν τον βασανισμένο λαό».

Αυτά τα δύο κρίσιμα «γιατί», είναι ίσως και τα σημαντικότερα καθώς καταδεικνύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει τη διάθεση να «διαγράψει» το πολιτικό του παρελθόν, αλλά να το μετασχηματίσει σε κάτι που απαντά στο σήμερα. Για τον λόγο αυτόν, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου θα είναι αφιερωμένο στην περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να μιλήσει για τη συγκεκριμένη περίοδο, κατά την οποία οι αποφάσεις του επηρέασαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την καθημερινότητα όλων των πολιτών, αλλά και την πορεία της χώρας.

Άλλωστε η φράση του ότι τώρα είναι η «ώρα ν' ακουστεί η δική μου φωνή!», δείχνει ακριβώς αυτή τη διάθεση του πρώην πρωθυπουργού.

Πάντως σε αυτό το πλαίσιο, της μη διαγραφής, αλλά της επανανοηματοδότησης του πολιτικού του παρελθόντος, φαίνεται ότι εντάσσεται και το νέο «στοίχημα» που καλείται να αντιμετωπίσει και αφορά τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τις δύο πρώτες μεγάλες παρουσιάσεις του βιβλίου του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το εξώφυλλου του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, γίνεται μεγάλη παρασκηνιακή συζήτηση σχετικά με τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, με τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό να έχει εκφράσει τη διάθεση να έχει στο πλευρό του ευρωπαίους αξιωματούχους που έπαιξαν ενεργό ρόλο στις εξελίξεις της περιόδου 2015-2019. Η πλευρά Τσίπρα φαίνεται ότι εκτιμά πως η παρουσία προσώπων που έζησαν από την πλευρά των δανειστών την περίοδο της πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσαν να προσδώσουν μεγάλη πολιτική αξία στη συζήτηση που θα ανοίξει μετά την έκδοση και την παρουσίαση του βιβλίου.

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν συζητηθεί είναι βεβαίως η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία -σε έναν βαθμό- έπλεξε το εγκώμιο του Έλληνα πρώην πρωθυπουργού στο δικό της βιβλίο που δημοσιεύτηκε πριν λίγους μήνες. Ωστόσο, επειδή αντικειμενικά θα ήταν πολύ δύσκολο να έρθει η πρώην Καγκελάριος, ενώ και τα μηνύματα ίσως να ήταν κάπως συγκεχυμένα για ένα μέρος του κόσμου που έχει συνδέσει προσωπικά την Άγκελα Μέρκελ με την περίοδο της κρίσης, φαίνεται πως ο «κλήρος» πέφτει σε άλλα πρόσωπα, εξίσου ενεργά, αλλά με μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Action24, ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι αυτό του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Οικονομικών, Πιερ Μοσκοβισί, αλλά και του πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς.

Παράλληλα, κομβικής σημασίας για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι και η παρουσία προσώπων προερχόμενων από την ελληνική πολιτική σκηνή και μάλιστα, όχι εκείνων που βρίσκονταν στο πλευρό του, αλλά και όσων υπήρξαν και απέναντί του.

Σε αυτό το πλαίσιο ακούγεται το όνομα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, με τον οποίο είναι γνωστό πως οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι αρκετά καλές και στενές τα τελευταία χρόνια. Επίσης ακούστηκαν και τα ονόματα των Προκόπη Παυλόπουλου και Γιάννη Στουρνάρα, δύο πρόσωπα που έζησαν από πολύ κοντά την κρίσιμη περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι σήμερα, πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα συνέντευξη/συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα στο podcast "Bookvoice" του Σπήλιου Λαμπρόπουλου, μαζί με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, ο οποίος έχει αναλάβει την ανάγνωση του βιβλίου για το audiobook της «Ιθάκης».