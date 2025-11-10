Αλέξης Τσίπρας: Μιλάει για πρώτη φορά για την «Ιθάκη» - «Όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει για πρώτη φορά το βιβλίο του «Ιθάκη» σε μια συζήτηση στο podcast Bookvoice, όπου αναδεικνύει την έννοια της Ιθάκης όχι ως έναν συγκεκριμένο προορισμό, αλλά ως ένα διαρκές ταξίδι.

Μέσα από το έργο του, ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει την ατομική εμπειρία με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας μια αλληγορία που αντανακλά τις συλλογικές και προσωπικές μάχες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί πως η Ιθάκη συμβολίζει κάτι περισσότερο από έναν τόπο. «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αυτή η διαδρομή αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Μέσα από αυτή τη μεταφορά, ο ίδιος συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό, μιλώντας για τις δικές μας «Οδύσσειες» και τις κοινωνικές προκλήσεις που βιώνουμε.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει επίσης ότι αυτή η έννοια έχει έντονο πολιτικό υπόβαθρο: «Αφορά την Αριστερά, την κοινωνία, τους κοινωνικούς αγώνες και την εξέλιξη του κόσμου». Με αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο «Ιθάκη» γίνεται ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε τις προσπάθειες εξέλιξης και αλλαγής που διαρκώς προβάλλονται σε ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον.

Στο απόσπασμα που κοινοποίησε ο ίδιος στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως η Ιθάκη λειτουργεί ως μια φιλοσοφική αλληγορία, παρομοιάζοντας την με τον σοσιαλισμό που παλιά θεωρούσαμε ως στόχο: «Όσο περισσότερο προχωράς προς αυτήν, τόσο αυτή απομακρύνεται, σαν τον ορίζοντα». Αυτή η αίσθηση της διαρκούς αναζήτησης και της αέναης προσπάθειας δίνει στον τίτλο μια βαθύτερη σημασία.

Ο ίδιος εξηγεί πως η επιλογή του τίτλου έγινε μελετημένα, αφού πρώτα είχε ολοκληρώσει τη δομή του βιβλίου και συνειδητοποιήσει πως το έργο αποτελεί μια αλληγορία για την συλλογική και ατομική περιπέτεια που όλοι βιώνουμε, παλεύοντας και ελπίζοντας για την κατάκτηση των ονείρων μας.