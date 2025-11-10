Αλέξης Τσίπρας: Μιλάει για πρώτη φορά για την «Ιθάκη» - «Όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες»

Μέσα από το έργο του, ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει την ατομική εμπειρία με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις

Δημήτρης Δρίζος

Αλέξης Τσίπρας: Μιλάει για πρώτη φορά για την «Ιθάκη» - «Όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες»

Ο Αλέξης Τσίπρας 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει για πρώτη φορά το βιβλίο του «Ιθάκη» σε μια συζήτηση στο podcast Bookvoice, όπου αναδεικνύει την έννοια της Ιθάκης όχι ως έναν συγκεκριμένο προορισμό, αλλά ως ένα διαρκές ταξίδι.

Μέσα από το έργο του, ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει την ατομική εμπειρία με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις, προσφέροντας μια αλληγορία που αντανακλά τις συλλογικές και προσωπικές μάχες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί πως η Ιθάκη συμβολίζει κάτι περισσότερο από έναν τόπο. «Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αυτή η διαδρομή αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Μέσα από αυτή τη μεταφορά, ο ίδιος συνδέει το προσωπικό με το συλλογικό, μιλώντας για τις δικές μας «Οδύσσειες» και τις κοινωνικές προκλήσεις που βιώνουμε.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει επίσης ότι αυτή η έννοια έχει έντονο πολιτικό υπόβαθρο: «Αφορά την Αριστερά, την κοινωνία, τους κοινωνικούς αγώνες και την εξέλιξη του κόσμου». Με αυτόν τον τρόπο, το βιβλίο «Ιθάκη» γίνεται ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε τις προσπάθειες εξέλιξης και αλλαγής που διαρκώς προβάλλονται σε ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον.

Στο απόσπασμα που κοινοποίησε ο ίδιος στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει πως η Ιθάκη λειτουργεί ως μια φιλοσοφική αλληγορία, παρομοιάζοντας την με τον σοσιαλισμό που παλιά θεωρούσαμε ως στόχο: «Όσο περισσότερο προχωράς προς αυτήν, τόσο αυτή απομακρύνεται, σαν τον ορίζοντα». Αυτή η αίσθηση της διαρκούς αναζήτησης και της αέναης προσπάθειας δίνει στον τίτλο μια βαθύτερη σημασία.

Ο ίδιος εξηγεί πως η επιλογή του τίτλου έγινε μελετημένα, αφού πρώτα είχε ολοκληρώσει τη δομή του βιβλίου και συνειδητοποιήσει πως το έργο αποτελεί μια αλληγορία για την συλλογική και ατομική περιπέτεια που όλοι βιώνουμε, παλεύοντας και ελπίζοντας για την κατάκτηση των ονείρων μας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αιτωλοακαρνανία: Πυρπόλησε το αμάξι του και απειλούσε τους πυροσβέστες με μαχαίρι

17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

17:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

17:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή νταλίκας στα Ιωάννινα - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στο Κόκκινο Οχυρό στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

17:33WHAT THE FACT

Γιατί οι άνθρωποι απολαμβάνουν το καυτερό φαγητό, ακόμα και όταν τους ενοχλεί

17:25LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Ο Μανώλης και η Άννα έρχονται κοντά και ο Πότης ζηλεύει παράφορα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

17:10ΥΓΕΙΑ

Πώς η επίσκεψη σε μια γκαλερί έργων τέχνης μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας

17:06ΥΓΕΙΑ

Καρδιαγγειακές παθήσεις: «Καμπανάκι» ειδικών για μεγαλύτερο κίνδυνο στους άνδρες - Τι δείχνει νέα έρευνα

17:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη στα ΑΤΜ: Πώς μας αδειάζουν τους λογαριασμούς ακόμα και χωρίς κάρτα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Οι περιοριστικοί όροι

16:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Ο Κουτέσα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό – Οι αγώνες που χάνει

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Μιλάει για πρώτη φορά για την «Ιθάκη» - «Όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Υπερχείλισε ξεροπόταμος και προκάλεσε ζημιές

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου - Τραυματίστηκαν δύο άτομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Προσωρινά ελεύθερος έπειτα από 20 ημέρες ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας - Οι περιοριστικοί όροι

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

17:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Ελαφόνησο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

17:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αναμένεται να γεννήσει η παρουσιάστρια

16:32WHAT THE FACT

Έτσι θα είναι ο άνθρωπος του 2050: Κόκκινα μάτια, καμπούρα και απώλεια μαλλιών

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι προσκυνητές στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ - Βίντεο και φωτογραφίες

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Φάλαινα προσπάθησε να καταπιεί δύτρια - «Ω, Θεέ μου»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα με τα οποία πυροβολήθηκε ο 39χρονος και η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ψαροντουφέκας ανακάλυψε εντυπωσιακό άγαλμα στον βυθό

10:43LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Περιμένω μπέμπα» - Η συγκίνηση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έσπασαν τα ισόβια για τον 62χρονο που σκότωσε την κατάκοιτη ηλικιωμένη μητέρα του και τη βίαζε 

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Παράτησαν τα πάντα για μία ήσυχη ζωή στην Ευρώπη – Πώς ένα ζευγάρι στα 60 βρήκε το πραγματικό νόημα της ζωής

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να μην ανακοινώσει κόμμα η Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ