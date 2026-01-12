Μαρίν Λεπέν: Αρχίζει αύριο η εκδίκαση της έφεσής της για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

Από αύριο (13/1) έως τις 12 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία, η εκδίκαση της έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης της Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN), η οποία θα καθορίσει εάν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά τον αποκλεισμό της από δημόσιο αξίωμα λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Η Λεπέν, επί χρόνια ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), θεωρούνταν πιθανό φαβορί στις εκλογές του 2027, μέχρι που κρίθηκε ένοχη πέρυσι για υπεξαίρεση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση να θέσει υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα, με άμεση ισχύ.

Η Λεπέν όπως και 10 ακόμη μέλη του RN κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αποτέλεσμα μέχρι το καλοκαίρι

Η απόφαση αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελπίδες της να θέσει υποψηφιότητα το 2027 παραμένουν ζωντανές εάν η πενταετής απαγόρευση της ανακληθεί ή περιοριστεί δραστικά. Αν δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι ο προστατευόμενός της, ο 30χρονος πρόεδρος του κόμματος RN, Ζρνταν Μπαρντελά, θα το κάνει στη θέση της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερα μέλη της ομάδας του εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Λεπέν μετά την καταδίκη της και οποιαδήποτε κίνηση για να την εμποδίσουν να θέσει υποψηφιότητα πιθανότατα θα αξιοποιηθεί από αυτούς στην εκστρατεία τους για να παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τους αξιωματούχους τους ως άτομα που επιδιώκουν να εμποδίσουν άδικα ακροδεξιούς πολιτικούς από την εξουσία.

Αξιωματούχοι του Τραμπ είχαν πέρυσι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε Γάλλους εισαγγελείς και δικαστές που εμπλέκονται στην απαγόρευση εισόδου της Λεπέν, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και αυτές οι συνομιλίες δεν φαίνεται πλέον να είναι ενεργές. Η είδηση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, διαψεύστηκε από την υφυπουργό Εξωτερικών Σάρα Μπ. Ρότζερς στο X την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντάς την ως «fake story».

Eκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Δεν προβλέπουμε πιθανές ενέργειες». Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει σε εγρήγορση για πιθανή αμερικανική ανάμειξη, μετά τη δήλωση της Πεϊμάν Γκαλέχ-Μαρζμπάν, προέδρου του δικαστικού δικαστηρίου του Παρισιού, ότι οποιαδήποτε κίνηση εναντίον Γάλλου δικαστή «θα αποτελούσε απαράδεκτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας».

Τον τελευταίο χρόνο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις εναντίον 11 δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εμπλέκονται σε υποθέσεις κατά του Ισραήλ.

Λεπέν: Η απαγόρευση έχει πολιτικά κίνητρα

Οι δικηγόροι της Λεπέν, Ροντόλφ Μποσελούτ και Σάντρα Σιράκ Κολαρίκ, αρνήθηκαν να σχολιάσουν πριν τη δίκη. Μετά την καταδίκη της, η Λεπέν κατηγόρησε τη δικαστική εξουσία για πολιτικά υποκινούμενη στοχοποίηση.

«Στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικαστές έχουν εφαρμόσει πρακτικές που πιστεύαμε ότι προορίζονταν για αυταρχικά καθεστώτα», δήλωσε τότε η Λεπέν στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1. Οι δικαστές εξήγησαν στην απόφασή τους ότι αποφάσισαν να θέσουν την απαγόρευση σε ισχύ αμέσως «για να αποφευχθεί η ανεπανόρθωτη βλάβη στη δημοκρατική δημόσια τάξη».

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία των Γάλλων υποστήριξε την απόφαση.

Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεζονέβ, δήλωσε ότι ελπίζει πως οι καταδίκες της Λεπέν και των συγκατηγορούμενών της θα επικυρωθούν.

Το κόμμα RN διατάχθηκε επίσης να καταβάλει πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, με το ήμισυ του ποσού να αναστέλλεται. Οι δικαστές ανέφεραν στην απόφασή τους τον περασμένο Μάρτιο ότι, μεταξύ 2004 και 2016, η Λεπέν και άλλοι χρησιμοποίησαν κεφάλαια που προορίζονταν για εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώσουν προσωπικό που στην πραγματικότητα εργαζόταν για το κόμμα.

Η Λεπέν επιμένει ότι ο τρόπος με τον οποίο η ίδια και οι συγκατηγορούμενοί της χρησιμοποίησαν τα χρήματα ήταν θεμιτός. Τα νομικά προβλήματα της Λεπέν φαίνεται να ωφέλησαν τον Μπαρντελά. Μια δημοσκόπηση το περασμένο φθινόπωρο έδειξε ότι θα κέρδιζε την προεδρία, ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν ο αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο.

