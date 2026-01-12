Μαρίν Λεπέν: Αρχίζει αύριο η εκδίκαση της έφεσής της για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

Αύριο Τρίτη (13/1) αρχίζει η εκδίκαση της έφεσης της Μαρίν Λεπέν κατά της καταδικαστικής απόφασης για κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Η απόφαση που αναμένεται μέχρι το καλοκαίρι θα κρίνει εάν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Newsbomb

Μαρίν Λεπέν: Αρχίζει αύριο η εκδίκαση της έφεσής της για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από αύριο (13/1) έως τις 12 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Γαλλία, η εκδίκαση της έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης της Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του κόμματος Εθνική Συσπείρωση (RN), η οποία θα καθορίσει εάν μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, μετά τον αποκλεισμό της από δημόσιο αξίωμα λόγω καταδίκης για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ.

Η Λεπέν, επί χρόνια ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), θεωρούνταν πιθανό φαβορί στις εκλογές του 2027, μέχρι που κρίθηκε ένοχη πέρυσι για υπεξαίρεση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση να θέσει υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα, με άμεση ισχύ.
Η Λεπέν όπως και 10 ακόμη μέλη του RN κρίθηκαν ένοχοι για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αποτέλεσμα μέχρι το καλοκαίρι

Η απόφαση αναμένεται πριν από το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελπίδες της να θέσει υποψηφιότητα το 2027 παραμένουν ζωντανές εάν η πενταετής απαγόρευση της ανακληθεί ή περιοριστεί δραστικά. Αν δεν μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα, η Λεπέν έχει δηλώσει ότι ο προστατευόμενός της, ο 30χρονος πρόεδρος του κόμματος RN, Ζρνταν Μπαρντελά, θα το κάνει στη θέση της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ανώτερα μέλη της ομάδας του εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Λεπέν μετά την καταδίκη της και οποιαδήποτε κίνηση για να την εμποδίσουν να θέσει υποψηφιότητα πιθανότατα θα αξιοποιηθεί από αυτούς στην εκστρατεία τους για να παρουσιάσουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τους αξιωματούχους τους ως άτομα που επιδιώκουν να εμποδίσουν άδικα ακροδεξιούς πολιτικούς από την εξουσία.

Αξιωματούχοι του Τραμπ είχαν πέρυσι εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε Γάλλους εισαγγελείς και δικαστές που εμπλέκονται στην απαγόρευση εισόδου της Λεπέν, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και αυτές οι συνομιλίες δεν φαίνεται πλέον να είναι ενεργές. Η είδηση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, διαψεύστηκε από την υφυπουργό Εξωτερικών Σάρα Μπ. Ρότζερς στο X την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντάς την ως «fake story».

Eκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Δεν προβλέπουμε πιθανές ενέργειες». Η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει σε εγρήγορση για πιθανή αμερικανική ανάμειξη, μετά τη δήλωση της Πεϊμάν Γκαλέχ-Μαρζμπάν, προέδρου του δικαστικού δικαστηρίου του Παρισιού, ότι οποιαδήποτε κίνηση εναντίον Γάλλου δικαστή «θα αποτελούσε απαράδεκτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας μας».
Τον τελευταίο χρόνο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις εναντίον 11 δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που εμπλέκονται σε υποθέσεις κατά του Ισραήλ.

Λεπέν: Η απαγόρευση έχει πολιτικά κίνητρα

Οι δικηγόροι της Λεπέν, Ροντόλφ Μποσελούτ και Σάντρα Σιράκ Κολαρίκ, αρνήθηκαν να σχολιάσουν πριν τη δίκη. Μετά την καταδίκη της, η Λεπέν κατηγόρησε τη δικαστική εξουσία για πολιτικά υποκινούμενη στοχοποίηση.

«Στη χώρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικαστές έχουν εφαρμόσει πρακτικές που πιστεύαμε ότι προορίζονταν για αυταρχικά καθεστώτα», δήλωσε τότε η Λεπέν στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1. Οι δικαστές εξήγησαν στην απόφασή τους ότι αποφάσισαν να θέσουν την απαγόρευση σε ισχύ αμέσως «για να αποφευχθεί η ανεπανόρθωτη βλάβη στη δημοκρατική δημόσια τάξη».

Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία των Γάλλων υποστήριξε την απόφαση.
Ο δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πατρίκ Μεζονέβ, δήλωσε ότι ελπίζει πως οι καταδίκες της Λεπέν και των συγκατηγορούμενών της θα επικυρωθούν.

Το κόμμα RN διατάχθηκε επίσης να καταβάλει πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, με το ήμισυ του ποσού να αναστέλλεται. Οι δικαστές ανέφεραν στην απόφασή τους τον περασμένο Μάρτιο ότι, μεταξύ 2004 και 2016, η Λεπέν και άλλοι χρησιμοποίησαν κεφάλαια που προορίζονταν για εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πληρώσουν προσωπικό που στην πραγματικότητα εργαζόταν για το κόμμα.

Η Λεπέν επιμένει ότι ο τρόπος με τον οποίο η ίδια και οι συγκατηγορούμενοί της χρησιμοποίησαν τα χρήματα ήταν θεμιτός. Τα νομικά προβλήματα της Λεπέν φαίνεται να ωφέλησαν τον Μπαρντελά. Μια δημοσκόπηση το περασμένο φθινόπωρο έδειξε ότι θα κέρδιζε την προεδρία, ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν ο αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το καθεστώς είναι πιο ευάλωτο από ποτέ, αλλά ο Χαμενεΐ δεν δείχνει σημάδι υποχώρησης

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Toyota GR Yaris MORIZO RR: Από το Nürburgring στο δρόμο

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Κεντρική Μακεδονία: Υποχρεωτικές αλυσίδες σε σημεία του οδικού δικτύου

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Θερμαινόμενες αίθουσες για τους άστεγους από το Δήμο Θεσσαλονίκης

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση τα ξημερώματα σε επιχείρηση στον Άγιο Δημήτριο - Πυροβόλησαν πατέρα και γιο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνια στη βόρεια Ελλάδα: Αλυσίδες στα ορεινά και κλειστά σχολεία σε Δράμα και Ξάνθη

09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Νάγκετς λύγισαν τους Μπακς παρά τους 31 πόντους του Αντετοκούνμπο - Αποτελέσματα, highlights

09:25LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η σεφ Μαρία Εκμετσίογλου

09:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με δράση σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Επελαύνει η κακοκαιρία: Χιόνια σε Ζάκυνθο και Ηλεία - Το έστρωσε στην Πρώτη Σερρών - Βίντεο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

09:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική άνοδος της θερμοκρασίες μέσα σε 48ώρες - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τσουχτερό κρύο και ισχυρός παγετός στα ορεινά- Στους -15 η θερμοκρασία στο Σέλι

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Μουσικός απειλεί με μήνυση την Google – Η ΑΙ τον χαρακτήρισε «σεξουαλικό αρπακτικό»

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Αρχίζει αύριο η εκδίκαση της έφεσής της για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

08:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ποδαρικό με τριάρα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις ανήλικες και ένας ανήλικος έδειραν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλείας στη Θεσσαλονίκη

08:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο εδώλιο σήμερα και πάλι η Ρούλα Πισπιρίγκου γαι τον θάνατο της Τζωρτζίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

06:38LIFESTYLE

Survivor: Οι εκρηκτικές παρουσίες βάζουν φωτιά στον Άγιο Δομίνικο

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

09:25LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η σεφ Μαρία Εκμετσίογλου

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντινούπολη: Στράβωσαν δύο μαχαίρια στην κοπή της βασιλόπιτας στο Πατριαρχείο - «Κακός οιωνός», λέει ο Βαρθολομαίος

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν-Το νέο κορίτσι σύμβολο: Συγκινεί η ιστορία της 24χρονης φοιτήτριας Ρομπίνα Αμινιάν, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τους κυβερνητικούς

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στις φλόγες: Εκατόμβες νεκρών από τις διαδηλώσεις - Αποφασισμένοι για μακελειό οι μουλάδες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες συντάξεις μετά τις αυξήσεις και τη μείωση φόρου - Αναλυτικοί πίνακες με ποσά

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Έπεσαν από γέφυρα τσιμέντα στη μέση του δρόμου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μένουν αποτυπώματα στα ρούχα αν πλυθούν με χλωρίνη;», έψαχνε στο ChatGPT ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Δείτε τα σπάνια ονόματα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Επιδότηση-μαμούθ έως 30.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ