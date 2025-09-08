Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση - Ξεκινά η ψηφοφορία

Με τη σύντομη απάντηση του Μπαϊρού στις παρατηρήσεις των επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων, ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση - Ξεκινά η ψηφοφορία
Για τριάντα λεπτά, οι βουλευτές της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης θα μπορούν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της πρότασης ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός Μπαϊρού. Ααναμένεται να απορριφθεί.

Νωρίτερα, η Μαρίν Λεπέν χαρακτήρισε την ψηφοφορία επί της πρότασης εμπιστοσύνης της κυβέρνησης Μπαϊρού «στιγμή αλήθειας», κατά την οποία, όπως είπε, «οι υπεύθυνοι θα αναγκαστούν να παραδεχθούν τα καταστροφικά αποτελέσματα πέντε δεκαετιών σπάταλης διαχείρισης».

Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Rassemblement National (RN) εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι «ο Μπαϊρού θα μπορούσε να πιστέψει έστω και για μια στιγμή ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να συνδεθεί με το προσωπικό του συμφέρον».

Παράλληλα, επιτέθηκε τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερά, τις οποίες θεωρεί συνυπεύθυνες: «Δεν μπορείτε να κλαίτε μπροστά στις κάμερες για τις συνέπειες εγκλημάτων που εσείς οι ίδιοι έχετε διαπράξει».

Αν και θέτει το ζήτημα πιθανής παραίτησης του Εμανουέλ Μακρόν, η Λεπέν δηλώνει πως «δεν περιμένει τίποτα σε αυτό το στάδιο». «N’est pas le général de Gaulle qui veut», σχολίασε, προσθέτοντας πως, παρότι σέβεται τους θεσμούς, δεν ζητά την παραπομπή του προέδρου.

Αντιθέτως, καλεί σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, την οποία θεωρεί «νομικά, πολιτικά και ηθικά υποχρέωση του Μακρόν».

Σύμφωνα με την ίδια, ο πρόεδρος «αφιέρωσε την ενέργεια της προεδρίας και των συμμάχων του στη διαστρέβλωση της πλειοψηφικής βούλησης που αναδείχθηκε μεταξύ των δύο γύρων των βουλευτικών εκλογών του 2024». Καλεί, μάλιστα, τον Μακρόν να σεβαστεί τον ρόλο του διαιτητή, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, «επιστρέφοντας τον λόγο στον λαό και επιτρέποντας στους ψηφοφόρους να εκφραστούν χωρίς τεχνητές παραμορφώσεις».

«Αν δεν υπάρξει διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης», προειδοποιεί, «θα συνεχίσουμε με εποικοδομητικό πνεύμα αλλά χωρίς καμία υποχώρηση να προβάλλουμε τις ιδέες που μας εμπιστεύθηκαν οι πολίτες. Όμως μην περιμένετε από την ομάδα του RN να σας ακολουθήσει στη φορολογική και μεταναστευτική σας τρέλα, ούτε στις ιδεολογικές προκαταλήψεις που σας εμποδίζουν να δείτε την πραγματικότητα της χώρας».

Η Λεπέν καταλήγει τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει «η κατάκτηση της απόλυτης πλειοψηφίας για την εφαρμογή ενός προγράμματος εθνικής ανάκαμψης. Η αλλαγή δεν μπορεί να περιμένει άλλο».

