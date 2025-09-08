Η Γαλλία στα πρόθυρα οικονομικής και πολιτικής κρίσης - Σήμερα η ημέρα κρίσης για γαλλική κυβέρνηση

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία, εάν, όπως αναμένεται, χάσει την ψηφοφορία της Δευτέρας, ένα σενάριο που θα μπορούσε να έχει ολέθριες συνέπειες για τη γαλλική οικονομία και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν

Η Γαλλία στα πρόθυρα οικονομικής και πολιτικής κρίσης - Σήμερα η ημέρα κρίσης για γαλλική κυβέρνηση
Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον πέμπτο πρωθυπουργό της σε λιγότερο από δύο χρόνια, μια οικονομική κρίση, εάν το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο δεν επιλυθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι Γάλλοι βουλευτές θα συζητήσουν το απόγευμα της Δευτέρας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στον σημερινό πρωθυπουργό της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού.

Εάν, όπως αναμένεται, χάσει, αυτό θα βαθύνει την οικονομική και πολιτική δυσπραγία της χώρας και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω ακόμη και το μέλλον της προεδρίας του Εμμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού, ένας 74χρονος πολιτικός βετεράνος που βρίσκεται στην εξουσία μόλις από τον Δεκέμβριο, πρότεινε έναν δραστικό προϋπολογισμό με εξοικονομήσεις περίπου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της περικοπής δύο από τις ετήσιες αργίες της χώρας.

Αυτό έχει συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις, ακόμη και θυμό μεταξύ του γαλλικού κοινού, παρόλο που ο Μπαϊρού και οικονομολόγοι στην Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει μια κρίση χρέους ελληνικού τύπου αν δεν δράσει επειγόντως.

Ο Μπαϊρού ζήτησε την απροσδόκητη ψήφο εμπιστοσύνης τον περασμένο μήνα, ελπίζοντας να ενισχύσει τη νομιμοποίησή του και να περάσει το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο οικονομικό του πακέτο.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα αναμένεται να ενώσει τις δυνάμεις του με τους φυσικούς εχθρούς του στον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό για να αντιταχθεί στον πρωθυπουργό.

Η Celine Thiebault-Martinez, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του Μπαϊρού "τιμωρεί για άλλη μια φορά τους πιο ευάλωτους, τις οικογένειες της εργατικής τάξης και τους απλούς εργαζόμενους".

Ο εναλλακτικός προϋπολογισμός του κόμματός της θα έκανε τις μισές από τις εξοικονομήσεις που επιθυμεί ο Μπαϊρού και θα αποπλήρωνε το τεράστιο κρατικό χρέος σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η Thiebault-Martinez δεν πιστεύει ότι μπορούν να πειστούν να υποστηρίξουν τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα.

"Κουνάνε τη σημαία του ΔΝΤ, λέγοντας ότι σύντομα θα είμαστε υπό εποπτεία όπως κάποτε η Ελλάδα, αλλά αυτά είναι ψεύτικα επιχειρήματα- γίνονται για να τρομάξουν".

Αλλά οι αριθμοί δεν υποστηρίζουν τη γνώμη της.

Η Γαλλία έχει να ισοσκελίσει προϋπολογισμό από το 1974. Ο λόγος του χρέους της προς το ΑΕΠ είναι σήμερα ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη, καλύτερος μόνο από την Ελλάδα και την Ιταλία, και η χώρα δαπανά κάθε χρόνο περισσότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους της από ό,τι για την άμυνα ή την εκπαίδευση.

Far-right leader Marine Le Pen speaking at a National Rally event in Paris in April. File pic: AP
Εικόνα:Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν μιλάει σε εκδήλωση του Εθνικού Συναγερμού στο Παρίσι τον Απρίλιο. File pic: AP

Ο Εθνικός Συναγερμός, το κόμμα της Μαρίν Λεπέν που ανεβαίνει στις εθνικές δημοσκοπήσεις, τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής νέων βουλευτικών εκλογών, με την πεποίθηση ότι θα αυξήσει το ποσοστό των βουλευτών του στη Συνέλευση, γεγονός που θα το φέρει σε θέση μεγαλύτερης εξουσίας.

Βλέπουν την ψηφοφορία της Δευτέρας ως μια ευκαιρία να τιμωρήσουν τον Μακρόν.

Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Gaetan Dussaussaye δήλωσε ότι "εδώ και οκτώ χρόνια [από τότε που εξελέγη ο Μακρόν] είναι πάντα η ίδια συνταγή: Περισσότεροι κανόνες, περισσότεροι φόροι, που εμποδίζουν τη γαλλική οικονομία να λειτουργήσει και να προχωρήσει μπροστά." Όμως είναι ασαφές όταν ερωτάται ποιο θα ήταν το εναλλακτικό του σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας της χώρας. "Αυτό που θέλουμε είναι μια πλήρης αλλαγή του τρόπου διαχείρισης της οικονομίας στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει να δώσουμε ξανά την εξουσία στον γαλλικό λαό να αποφασίζει", δήλωσε.

Υποθέτοντας ότι ο Μπαϊρού χάνει την ψηφοφορία της Δευτέρας και η κυβέρνηση πέφτει, θα παραμείνει προσωρινά στη θέση του, ενώ ο πρόεδρος σκέφτεται τι θα κάνει στη συνέχεια.

Ο Μακρόν θα βρεθεί αντιμέτωπος μόνο με δύσκολες επιλογές: να προκηρύξει νέες εκλογές για να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την πλειοψηφία, να διορίσει έναν ακόμη νέο πρωθυπουργό με την ελπίδα ότι μπορεί να πετύχει εκεί που απέτυχαν οι προηγούμενοι τέσσερις, ή ακόμη και να παραιτηθεί ο ίδιος, κάτι που έχει επανειλημμένα αποκλείσει παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις να αποχωρήσει.

Ο Nicolas Gaudin, ιδιοκτήτης της CMO, μιας εταιρείας κατασκευής εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπλοΐα, που εδρεύει στην καρδιά της βόρειας Γαλλίας του National Rally, δήλωσε ότι είναι διχασμένος.

Θέλει - και χρειάζεται - κάποια οικονομική βεβαιότητα και χωρίς άμεσες μεταρρυθμίσεις, η εταιρεία του μπορεί να χρεοκοπήσει μέχρι το τέλος του έτους, αλλά γι' αυτόν, οι πολιτικές του κ. Μπαϊρού υπονομεύουν τις κοινωνικές εκτιμήσεις που "κάνουν τη Γαλλία μια υπέροχη χώρα". Είπε: "Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στα αιτήματα και τις παραγγελίες μας.

"Δεν έχουμε ορατότητα αυτή τη στιγμή. Τον Ιούνιο είπαμε στους εαυτούς μας ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο και ακόμη δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες".

Για το μικρό εργατικό δυναμικό του στο εργοστάσιο, είναι πιο απλό - αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τις παραδοσιακές πολιτικές τάξεις.

Ο Alexandre Bocquet δήλωσε ότι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα "χρειάζεται να ξαναγίνει από την αρχή"

"Δεν αισθανόμαστε ότι εκπροσωπούμαστε. Όταν πρόκειται για αγοραστική δύναμη ή εργασία, αισθανόμαστε εντελώς εγκαταλελειμμένοι", προσθέτει.

